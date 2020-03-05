Политики, ТВ-звезды, тренеры: чем сейчас занимаются герои Сочи-2014

В 2014 году сборная России совершила настоящий подвиг - национальная команда победила на Олимпиаде в Сочи в командном зачете. Наши спортсмены взяли 13 золотых медалей. Правда, после Игр для российского спорта началась черная полоса. Антидопинговые скандалы, судебные дела, отобранные и возвращенные титулы. А в феврале 2020 года Россия вообще потеряла свою победу на ОИ-2014 из-за дисквалификации Евгения Устюгова. Впрочем, это уже другая история. Сейчас предлагаем узнать, как сложилась судьба триумфаторов Сочи-2014.

БИАТЛОН

Евгений Устюгов

Достижение на ОИ-2014: золото в эстафете.

Спустя пару месяцев после окончания Игр Евгений Устюгов объявил о завершении карьеры спортсмена. В 2018 году Международный союз биатлонистов открыл дело в отношении Устюгова, его обвинили в нарушении антидопинговых правил на Играх 2010 и 2014 годов. 15 февраля 2020 года его признали виновным в нарушении антидопинговых правил и лишили золотой медали 2014 года в Сочи, а заодно партнеров по той гонке - Антона Шипулина, Дмитрия Малышко и Алексея Волкова.

Антон Шипулин

Достижение на ОИ-2014: золото в мужской эстафете.

Продолжение карьеры после Сочи у Антона Шипулина было довольно позитивным. Он стал лидером сборной России в постолимпийский сезон, который он завершил на второй строчке общего зачета Кубка мира. При этом выиграл Малый хрустальный глобус в масс-старте. В 2015 году Шипулин взял серебро на ЧМ. А в 2017-м на мировом первенстве Антон стал обладателем золотой и бронзовой медалей. Однако на Олимпиаду-2018 его не позвали. В декабре 2018 года принял решение о завершении карьеры. К этому Шипулина, в том числе, подтолкнули допросы по допинговым обвинениям в полиции Австрии. В сентябре 2019 года стал депутатом Госдумы. В феврале 2020-го он дебютировал на телевидении в качестве комментатора.

Дмитрий Малышко

Достижение на ОИ-2014: золото в эстафете.

Победив на Играх в Сочи, Дмитрий Малышко несколько раз терял место в сборной России и снова возвращался в команду. Однако в декабре 2014 года на втором этапе Кубка мира в составе эстафеты стал победителем гонки. В январе 2015 года на четвёртом этапе Кубка мира Малышко взял бронзу в масс-старте. А в феврале того же года в составе эстафетной четверки одержал победу на этапе Кубка мира. Однако на ЧМ-2016 он пробежал только индивидуальную гонку и занял 64-е место. В феврале 2019-го спортсмен занял третье место в спринте на чемпионате Европы.

Алексей Волков

Достижение на ОИ-2014: золото в эстафете.

После Сочи-2014 балансировал на грани Кубка IBU и Кубка мира. В 2017 году стал чемпионом мира в эстафете. Однако в следующем сезоне не отобрался даже на Кубок IBU и был вынужден выступать в Кубке России. Чемпионат России 2019 года прошел для него неудачно. А в этом году он пропустил отбор на ЧЕ из-за болезни.

ШОРТ-ТРЕК

Виктор Ан

Достижение на ОИ-2014: Золото на дистанции 500 м, 1000 м и 5000 м, бронза на дистанции 1500 м.

После Сочи-2014 Виктор продолжал выступать, но уже не так феерично. В 2017 году Виктор взял бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 500 метров, а на следующий год - серебро. Однако к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане МОК его не допустил. 5 сентября 2018 года Виктор Ан завершил карьеру и уехал в Корею. Но год спустя вернулся. Он победил на Открытом кубке Союза конькобежцев России в Коломне. Однако перед чемпионатом Европы-2020 он получил травму колена и на первенство не поехал. 34-летний шорт-трекитист планировал отправится на чемпионат мира, который должен был пройти в его родной Южной Корее в середине марта. Но из-за коронавируса первенство отменили.

Семен Елистратов

Достижение на ОИ-2014: золотая медаль в эстафете.

Семен Елистратов - один из немногих российских спортсменов, кто продолжал выступать по завершению Игр на высоком уровне. В 2015 году он стал чемпионом мира на дистанции 1500 метров. Также шорт-трекист выиграл Кубок мира на дистанции 1000 метров в сезонах 2014/15, 2015/16. В феврале 2016-го Семен Елистратов установил мировой рекорд на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира. Однако его довольно серьезно подкосил мельдониевый скандал 2016 года. Семен взял бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане-2018. На чемпионате Европы-2019 шорт-трекист стал лучшим на дистанции 1000 м. Во время последнего ЧЕ-2020 он заработал четыре медали - по две золотые и бронзовые.

Владимир Григорьев

Достижение на ОИ-2014: золото в эстафете, серебро в дистанции на 1000 м.

После сочинского турнира Владимир Григорьев завоевал золото в эстафете на ЧЕ-2015. Однако дальше стал терять форму, а после 2016 года перестал попадать в заявку сборной России. На Олимпиаду-2018 не отобрался. Но в 2018 году занял первое место на чемпионате страны на дистанции 1000 метров. Он завершил карьеру в апреле 2019-го и сейчас является старшим тренером национальной команды.

Руслан Захаров

Достижение на ОИ-2014: Золото в эстафете.

Выиграв Олимпиаду, Руслан Захаров стал чемпионом Европы 2015 года. Однако вскоре также, как и Григорьев, перестал попадать в основу сборной России по шорт-треку. В 2017 году чемпион ОИ-2014 перешел в конькобежный спорт и выступал довольно неплохо. А на чемпионате мира по конькобежному спорту 2020 года стал бронзовым призёром в командной гонке.

БОБСЛЕЙ

Алексей Воевода

Достижение на ОИ-2014: 2 золотые медали — в составе экипажа-двойки и четверки.

В 2016 году Воевода принял участие в шоу «Без страховки», а также решил проявить себя на политической арене, став депутатом Госдумы. Воевода возглавил комитет экологии и охраны окружающей среды. В 2017 году МОК лишил его медалей ОИ-2014 за нарушение антидопинговых правил и пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх. Правда, в феврале 2018 года CAS смягчил вердикт: бобслеисту запретили участвовать в одних Олимпийских играх в Пхенчхане. В 2020 году он стал участником реалити-шоу «Последний герой».

Александр Зубков

Достижение на ОИ-2014: 2 золотые медали — в составе экипажа-двойки и четверки.

В октябре 2014 года в возрасте 40 лет Зубков заявил о завершении спортивной карьеры и о намерении стать тренером. В июне 2016 года он был избран президентом Федерации бобслея России.

В конце 2017-го Зубкова вместе с Воеводой лишили золота Сочи-2014. Он также, как и Алексей, получил пожизненный, а затем смягченный запрет на участие в Играх. Летом 2018-го Зубков обжаловал это решение в Мосгорсуде, который в ноябре того же года отказал в признании решения CAS на территории России. Тем самым в России Зубков де-юре считается олимпийским чемпионом и может сохранять пожизненную президентскую стипендию для олимпийских медалистов. В июле 2018 года Александра Зубкова вновь избрали президентом федерации бобслея России. Однако в январе 2019-го он все же покинул пост. 8 сентября Александр Зубков решил участвовать в выборах мэра города Братска, но занял второе место.

Дмитрий Труненков

Достижение на ОИ-2014: золотая медаль в составе экипажа-четверки.

На следующий год после Игр Дмитрий Труненков покинул сборную из-за конфликта с тренером. В том же 2015 году окончил Институт физической культуры Сибирского федерального университета. А в августе 2016 года официально завершил свою карьеру. В начале 2017-го бобслеист был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. В 2018 году его вместе с остальными членами российского экипажа лишили золотой медали ОИ-2014. При этом персональные обвинения с допинговых манипуляциях решением CAS с него сняли. С 2016 по 2018 годы возглавлял штаб движения Юнармия. Сейчас претендует на должность министра спорта Нижегородской области.

Алексей Негодайло

Достижение на ОИ-2014: золотая медаль в составе экипажа-четверки.

После победы на Олимпиаде Алексей Негодайло решил переквалифицироваться из разгоняющих в пилоты. Однако особых достижений в новом качестве не добился. В 2017 году принял решение завершить карьеру. Вместе с остальными членами российского экипажа лишен золота Сочи и оправдан CAS. Затем увлекся кроссфитом и в 2018 году открыл свой спортклуб в Иркутске.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Аделина Сотникова

Достижение на ОИ-2014: золото в одиночном катании.

Триумф на Олимпиаде стал по сути единственным глобальным достижением Аделины Сотниковой. Из-за травмы она не поехала на чемпионат мира и полностью пропустила следующий сезон. В 2015 году фигуристка сделала попытку перезапустить карьеру, но не отобралась в сборную России. Сотникова участвовала в различных шоу. А в феврале 2020-го все-таки официально завершила спортивную карьеру в возрасте 23 лет.

Евгений Плющенко

Достижение на ОИ-2014: золото в командных соревнованиях.

Из-за травмы спины Евгений Плющенко снялся с соревнований еще во время Олимпиады. После этого фигурист объявил, что делает перерыв в карьере. Однако в марте 2017 года решил завершить выступления на профессиональном уровне. В том же году двукратный олимпийский чемпион объявил о создании собственной академии. В январе 2019 года Плющенко перенес операцию по удалению грыжи. Сейчас он занимается развитием своей академии.

Юлия Липницкая

Достижение на ОИ-2014: золото в командных соревнованиях.

После Олимпиады Юлия Липницкая поехала на чемпионат мира по фигурному катанию в Японию, где заняла второе место. Однако в следующем году на первенстве России стала девятой и не попала в состав сборной на чемпионат Европы. В 2016 году фигуристка выиграла Кубок Тироля. Однако дальше выступать нормально ей мешали травмы. В августе 2017-го Юлия Липницкая завершила карьеру. С октября 2017-го стала телекомментатором. В 2018 году начала работать детским тренером в академии, которую открыла вместе Еленой Ильиных.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Достижение на ОИ-2014: 2 золотые медали - в парном катании и командных соревнованиях.

После окончания Игр пара взяла перерыв на 1,5 года. Татьяна разработала свою авторскую методику тренировок и открыла школу фигурного катания в Сочи (спустя 5 лет - и в Москве). В феврале 2015 года пара официально объявила о помолвке, а 18 августа Татьяна и Максим поженились. Вновь супруги вышли на лед на турнире Небельхорн-2015 в Германии и победили. Далее пара выступала на этапе Гран-при во Франции. Со следующего этапа тандем снялся из-за травмы Татьяны. В 2016 году фигуристы взяли золото чемпионата России и Европы. Однако на ЧМ в Бостоне россияне стали лишь шестыми. После Татьяна ушла в декретный отпуск. 16 февраля 2017 года у супругов родилась дочь Анжелика. В 2018 году пара объявила о завершении спортивной карьеры. В том же году Татьяна выпустила автобиографию «Две стороны одной медали». Сейчас фигуристы участвуют в шоу Ильи Авербуха в постановке «Ромео и Джульетта» и «Алиса в стране чудес».

Ксения Столбова и Федор Климов

Достижение на ОИ-2014: 2 золотые медали - в парном катании и в командных соревнованиях.

После Сочи тандем претендовал на роль первой пары России. Ксения Столбова и Федор Климов два раза побеждали на национальном первенстве. В 2015 году их выступление стало лучшим в финале Гран-при. Также они взяли серебро на ЧЕ в 2015 и 2018 годах. Однако Ксению МОК без объяснения причин не допустил до Игр-2018. После этого инцидента дуэт распался. Климов перешел на тренерскую работу, а Столбова попыталась продолжить выступления в паре с Андреем Новоселовым, представлявшим Францию. Однако сезон они пропустили и вернулись в Россию. В феврале 2020 года Ксения завершила карьеру.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Достижение на ОИ-2014: золото в командных соревнованиях.

В марте 2014 года Дмитрий Соловьев получил травму. По этой причине пара пропустила следующий сезон. Затем Боброва и Соловьев три года подряд стабильно брали призовые места на чемпионатах Европы. В 2016 году Боброву обвинили в применении мельдония, но позже оправдали. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристы получили серебро в команде. После Олимпиады-2018 взяли паузу в карьере. Но в июле 2019 года Боброва объявила о завершении карьеры, а Соловьев начал тренироваться с Еленой Ильиных, которая также стала чемпионкой Игр в Сочи.

Елена Ильиных и Никита Кацалапов

Достижение на ОИ-2014: золото в командных соревнованиях, бронза в танцах на льду.

Спустя год после Игр в апреле 2015 года дуэт объявил о своем распаде. Ильиных стала кататься с Русланом Жиганшиным, а Кацалапов – с Викторией Синициной. Поначалу более успешно карьера складывалась у Елены. Вместе с Русланом они стали чемпионами России-2015, в том же году взяли серебро командного чемпионата мира, и завоевали серебряные медали на этапе Гран-при «Cup of Russia» в сезоне 2014/2015 и бронзу на этапе гран-при Cup of China сезона 2015/2016. Однако Жиганшин завершил карьеру по состоянию здоровья. Сейчас Ильиных ждет ребенка от танцовщика Сергея Полунина.

Никита Кацалапов не принял участия в Пхенчхане-2018 из-за травмы. Но в следующем сезоне он и Виктория Синицина взяли серебро в финале Гран-при и выиграли чемпионат России. А в марте 2019-го на ЧМ в Японии взяли серебро. Затем в командном мировом первенстве также стали вторыми. На чемпионате Европы в танцах на льду 2020 года пара заняла первое место.

СНОУБОРД

Виктор Уайлд

Достижение на ОИ-2014: 2 золотые медали - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

Победа на Олимпиаде-2014 стала вершиной карьеры Виктора Уайлда. После Игр натурализованный американец смог победить на этапах Кубка мира только однажды - в 2015 году. Затем его мучили травмы. Однако на Олимпиаду в Пхенчхан он поехал. На Играх Вик стал лишь десятым в параллельном гигантском слаломе. В марте ему сделали операцию, после которой он восстанавливался до конца года. Затем вернулся в сборную. На последнем ЧМ-2020 он завершил борьбу за медаль четвертьфинале.

ЛЫЖИ

Александр Легков

Достижение на ОИ-2014: золото на дистанции 50 км, серебро в эстафете 4х10 км.

После Сочи карьера Александра Легкова сложилась не самым удачным образом. Его фамилия попала в доклад Макларена о допинге в российском спорте. А в конце 2016 года лыжника отстранили от соревнований. Осенью 2017 года он потерял медаль ОИ-2014 «за участие в манипуляциях с допинг-пробами». Тем не менее в начале 2018-го CAS его все же оправдал. Формально мог вернуться к выступлениям в феврале 2018 года, но не был в числе приглашенных МОК на Пхенчхан-2018. В апреле того же года Легков завершил карьеру. Сейчас является депутатом Мособлдумы и принимает участие в любительских соревнованиях.

СКЕЛЕТОН

Александр Третьяков

Достижение на ОИ-2014: золотая медаль в соревнованиях среди мужчин.

В следующем за Олимпиадой 2015 году Александр Третьяков занял второе место на ЧМ в соревнованиях среди мужчин и третье - среди смешанных команд. Однако его, как и многих российских олимпийских чемпионов, не обошли стороной обвинения Макларена. В конце 2016 года скелетониста отстранили от соревнований до января 2017 года. Он вернулся на трек, однако осенью 2017-го его лишили золота Игр-2014 и снова дисквалифицировали. Тем не менее Третьяков подал апелляцию, которую Спортивный арбитраж удовлетворил. В феврале 2018 года ему вернули титул олимпийского чемпиона. При этом МОК в Пхенчхан спортсмена не пригласил. Несмотря на это в сезоне 2018/2019 Александр выиграл два этапа Кубка мира и взял бронзу на ЧЕ-2019. Однако на последнем ЧМ-2020 он допустил много ошибок и остался без медалей.