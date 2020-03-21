От разработки вакцины до волонтерства. Как спортсмены-благодетели борются с коронавирусом

Времена изоляции объединили людей. Человечество сплоченно пытается побороть вирус. Не остались в стороне и звезды спорта - помогают, как могут. Рассказываем о знаменитых людях с добрым сердцем.

Футболист Уилфрид Заа - жилье для врачей

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа является совладельцем риэлторской компании «Z O Properties». Ивуариец вызвался предоставить жилье врачам, борющимся с коронавирусом.

Футболисты Горетцка и Киммих - миллион евро на борьбу с коронавирусом

Игроки «Баварии» Леон Горетцка и Йозуа Киммих пожертвовали 1 миллион евро социальным и благотворительным организациям, которые помогают нуждающимся в помощи больным.

Владелец «Клипперс» - миллион долларов пострадавшим от коронавируса в Лос-Анджелесе

Собственник клуба из НБА Стив Балмер раздал 1 миллион долларов пострадавшим от коронавируса в Лос-Анджелесе. Средства получили сообщества, которым необходима помощь.

Президент «Шахтера» - 10 млн евро на борьбу с коронавирусом

Президент украинского «Шахтера» Ринат Ахметов передал 10 миллиона евро на борьбу с коронавирусом на Украине. Фонд бизнесмена дополнительно купит 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и другую технику.

Футболист Франк Рибери - 50 тысяч евро на борьбу с коронавирусом во Флоренции

Игрок итальянской «Фиорентины» Франк Рибери перечислил деньги в фонд помощи больницам Флоренции для борьбы с коронавирусом. Хавбек «фиалок» пожертвовал 50 тысяч евро.

Президент Федерации тенниса Казахстана Утемуратов - 447 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

Президент Федерации тенниса Казахстана и член Совета директоров ITF Булат Утемуратов направил 200 млн тенге (447,1 тысяч долларов) на борьбу с коронавирусом в Нур-Султане и Алматы. Фонд функционера закупит наборы экспресс-тестов и организует мобильную группу по выявлению заболевания в этих городах.

Экс-игроки «МЮ» Невилл и Гиггз - бесплатное проживание в отелях для врачей

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и Райан Гиггз бесплатно предоставят свои отели в Манчестере для проживания врачей, чтобы помочь им в борьбе с коронавирусом. В двух гостиницах организовали 176 свободных мест.

Футболист Златан Ибрагимович - 100 тысяч евро и организация сбора средств

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович решил организовать сбор средств на борьбу с коронавирусом. Футболист запустил на платформе Gofundme сбор миллиона евро и сам пожертвовал сто тысяч. Он назвал акцию «Kick the Virus away!».

Сборная Германии - 2,5 млн евро на борьбу с коронавирусом

Игроки национальной немецкой команды внесли свой посильный вклад в борьбу с пандемией. Футболисты пожертвовали 2,5 миллиона евро.

Футболист Садио Мане - 45 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Сенегале



Игрок «Ливерпуля» Садио Мане отправил 45 тысяч евро на борьбу с недугом в родной стране. Он призвал соотечественников максимально серьезно относиться к угрозе заражения.

Владелец «Стяуа» Бекали - оборудование для больницы в Бухаресте



Президент футбольного клуба «Стяуа» Джиджи Бекали помог одной из больниц в столице Румынии. Он закупил мебель, чистящие средства и телевизоры и другие необходимые вещи.

Испанские футболистки - помощь в больницах

В четвертой в мире стране по распространению коронавируса появились спортсмены-волонтеры. Полузащитница «Бетиса» Ана Ромеро, которая имеет медобразование, обратилась к испанскому Минздраву с предложением помочь. Позже с таким же желанием выступили Сильвия Месегер из «Атлетико», Нахикари Гарсия из «Реал Сосьедада». Кроме того, о своей готовности заявили игроки «Валенсии» Паула Никарт, «Реал Сосьедада» Мадди Торре, «Санта-Терезы Бадахоса» Мария Нейра, «Реала Овьедо» Кармен Фернандес и «Вильярреала» Лара Мата. А бывшая защитница «Атлетико» Ана Родригес вовсе ушла из футбола, чтобы сфокусироваться на медицине.

Теннисистка Халеп - деньги на покупку медоборудования в Румынии

Чемпионка «Уимблдона» Симона Халеп пожертвовала средства на покупку медицинского оборудования для лечения больных коронавирусной инфекцией в Бухаресте и ее родной Констанце. Размер переведенной суммы вторая ракетка мира не уточнила. Однако оставила реквизиты медучреждений для перевода денег в своем Фейсбуке.

Экс-владелец «Милана» Берлускони - 10 млн евро Ломбардии для борьбы с коронавирусом

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони пожертвовал 10 млн евро региону Ломбардия на борьбу с коронавирусом. На эти деньги будут организованы 400 боксов интенсивной терапии во временной больнице.

Владелец ФК «Хоффенхайм» - разработка вакцины от коронавируса

Компания CureVac, на 80 % принадлежащая владельцу немецкого клуба «Хоффенхайм» Дитмару Хоппу, занимается разработкой вакцины от коронавируса. Поиск формулы для препарата идет с января. Хопп даже вступил в полемику с президентом США Дональдом Трампом, который хотел, чтобы компания переехала в Штаты, а разработанная вакцина использовалась лишь для нужд американцев.

Футболист Поль Погба - организация сбора средств на борьбу с коронавирусом



Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в свой день рождения 15 марта объявил сбор средств на борьбу с коронавирусом среди подписчиков в соцсетях. Игрок также сказал, что, если удастся собрать 27 тысяч фунтов пожертвований, то он удвоит эту сумму.

Баскетболист Руди Гобер - 500 тыс долларов сотрудникам арены и социальным службам

Подхвативший инфекцию центровой «Юты» Руди Гобер пожертвовал полмиллона долларов на оплату труда сотрудников арены клуба. Кроме того, французский игрок направил деньги социальным службам Солт-Лейк-Сити и Оклахома-Сити. Так, 200 тысяч долларов покроют зарплаты персонала, по 100 тысяч направлено в социальные службы в штатах Юта и Оклахома. И еще 100 тысяч пойдут в медучреждения Франции.

ФК «Интер» - сбор средств и 300 тысяч медповязок

«Интер» в Фэйсбуке запустил краудфандинговую кампанию. Собранные деньги передадут на кафедру биомедицинских и клинических наук больницы Луиджи Сакко в Милане. Там занимаются разработкой вакцины от коронавируса. Также миланская команда передала 300 тысяч повязок медучреждениям.

Баскетболист Стеф Карри - деньги на питание детей из Окленда



Разыгрывающий клуба НБА «Уорриорз» Стеф Карри и его жена Айеша выделили деньги на питание детей из Окленда. Сейчас там закрыты школы из-за пандемии. По этой причине около 18 тысяч детей из неблагополучных семей остались без важного для них школьного питания. Фонд Карри выделил средства, чтобы они продолжили получать еду.

Баскетболист Джереми Лин - почти 450 тысяч долларов детям и на закупку медоборудования

Чемпион НБА в составе «Торонто» Джереми Лин пожертвовал 150 тысяч долларов для детского фонда ООН ЮНИСЕФ в США. Также ранее фонд Лина выделил 1 миллион китайских юаней (около 141 тысячи долларов) на закупку медицинского оборудования в городе Ухань. Сам баскетболист дополнительно выделил 150 тысяч долларов на борьбу с вирусом.

Футболист Дзадза - организация сбора средств для провинции Матера

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза собрал 30 тысяч евро на борьбу с коронавирусом за два дня. Он решил организовать помощь для итальянской провинции Матера, где не хватает медоборудования.

Хоккеист Бобровский - 100 тысяч долларов сотрудникам арены «Флориды»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поможет сотрудникам домашней арены команды, которые во время паузы в НХЛ остались без работы. На эти цели россиянин пожертвует 100 тысяч долларов.

Баскетболист Яннис Адетокумбо - 100 тысяч долларов сотрудникам арены «Милуоки»

Аналогичным образом решил поступить и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо. Баскетболист НБА пожертвует 100 тысяч долларов сотрудникам домашней арены.

Футболист Инсинье - 100 тысяч евро больницам Кампании



Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье перевел 100 тысяч евро больницам итальянской области Кампания, столицей которой является Неаполь.