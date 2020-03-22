Олимпиаде все-таки быть? Пандемия до сих пор не отменила Олимпийские игры - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
22 марта 2020 20:00ОлимпиадаМысин Николай

Олимпиаде все-таки быть? Пандемия до сих пор не отменила Олимпийские игры

Возвращение Татьяны Волосожар и Максима Траньякова из Флориды в Россию, остановка волейбольного чемпионата страны и неопределенность насчет Игр в Токио. «Советский спорт» – о главных новостях, связанных с пандемией.

В ТОКИО ВСЕ СПОКОЙНО

Быть или не быть – вот в чем вопрос… В смысле – состоится ли Олимпиада? Все другие крупные турниры отменены или отложены, но насчет Игр-2020 ясности все еще нет. Представители МОК заявляют, что следят за ситуацией, но далеки от окончательных решений.

То, что делает этот кризис таким уникальным и трудным – это полнейшая неопределенность, отметил глава МОК Томас Бах. Никто не знает, как будут развиваться события. Что ждет нас через неделю, месяц или два. А до начала Олимпийских игр еще очень много времени (они должны стартовать 24 июля, – Прим. ред.). Мы делаем все, чтобы турнир прошел в срок. При этом, разумеется, в приоритете – безопасность. Но Олимпиаду нельзя взять и перенести, как футбольный матч, который должен был состояться в ближайший уик-энд. Это сложный процесс и к нему нужно подходить с вескими основаниями. Отмена Игр разрушит мечты 11 тысяч спортсменов и это будет несправедливое решение. У нас пока нет понимания, как все сложится. Но мы отслеживаем все возможности 24 часа в день 7 дней в неделю. И сделаем все, что в наших силах, чтобы наилучшим образом выйти из сложившейся ситуации.

Бах при этом подчеркнул – решение по проведению Олимпиады не будет приниматься в ближайшие дни. Скорее, это повестка слегка отдаленного будущего.

Но не все разделяют энтузиазм МОК. В адрес Международного олимпийского комитета уже отправлены письма от рядов НОК (в частности – Норвегии, Колумбии, Словении, Сербии, Хорватии) с просьбой о переносе Игр. К ним же подключилась федерация легкой атлетики США. Варианты изучаются разные – от осени текущего до лета 2022 года. Даже президент США Дональд Трамп заявил, что данный вопрос изучался в ходе видеоконференции глав стран – членов «Большой семерки». Формально, решение о переносе или отмене Олимпиады может принять только МОК. Но, разумеется, ему придется учитывать мнение многих. В том числе – правительства Японии. Ведь закроют страну, если сочтут необходимым – и ни для кого исключений не сделают. Ни для спортсменов, ни для болельщиков.

При этом в самой Японии пока все не так страшно. Удивительно или нет, но в стране, близкой к очагу эпидемии (которая, если вы вдруг на в курсе, «стартовала» в Китае), коронавирус не побежден, но остановлен. Общее число зараженных сейчас остановилось на отметке в 1007 человек (в одной Италии за сутки фиксируют значительно большее количество новых случаев), из них 232 уже вылечились. Даже с учетом пассажиров печально известного лайнера «Даймонд Принцесс» (712 заболевших), который «квартирует» у берегов Японии, картина выглядит не такой страшной. Такого, как в Европе, здесь нет – чрезмерные карантинные меры отсутствуют. Более того, в субботу сюда прибыл олимпийский огонь – церемония зажжения чаши от факела, доставленного из Европы, прошла на авиабазе Мацусима. А 26 марта, в ближайший четверг, в префектуре Фукусима стартует и сама эстафета огня (в Греции ее отменили). В общем, жизнь продолжается. И несмотря на всеобщий пессимизм, есть поводы надеяться, что Олимпиада все-таки пройдет в срок.

ПОБЕГ ИЗ ФЛОРИДЫ

Но это в Японии. А в Европе, США и, к сожалению, в России ситуация только усугубляется. Растет число зараженных, в том числе, среди звезд в частности, «Ювентус» подтвердил факт болезни у Пауло Дибалы, Блеза Матюиди и Даниэле Ругани. Растет и количество погибших… Мир спорта трагичные новости тоже не обошли – в субботу пришло известие, что от коронавируса (и связанных с ним осложнений) в возрасте 76 лет скончался экс-президент «Реала» Лоресо Санс, который управлял мадридским клубом в 1995-2000 годах (а до этого был генеральным директором).

В России же остановили волейбол. Вышло, примерно как с КХЛ из серии «Мы продолжаем играть… Нет, все-таки возьмем паузу…. Нет, турнир остановлен» (и все это – в течение пары дней). Если 18 марта Всероссийская федерация волейбола заявила, что матчи чемпионата России продолжатся, хоть и без зрителей, то двумя днями позже пришла противоположная новость – игры отменены. Правда, причина более серьезная, чем в случае с хоккеем – коронавирус был выявлен у волейболиста казанского «Зенита» Эрвина Нгапета (чемпиона Европы в составе Франции). В настоящий момент он госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу в столице Татарстана, состояние – средней степень тяжести…

И это – пугает.

Впрочем, на волейболе спорт в России не закончился. Так, по-прежнему продолжаются чемпионаты страны по санному спорту и скелетону, в Екатеринбурге идет шахматный турнир претендентов… Но в целом это – исключения из правил. Так-то приходится привыкать – спортивных событий фактически нет. И какое-то время не будет.

Зато условия карантина, вводимые в разных странах, порой приводят к неожиданным последствиям. Например, фигуристка Татьяна Волосожар в соцсетях написала что экстренно срывается (по сути сбегает) из США в Россию, пока авиасообщение между странами не закрыли совсем.

Мы решили срочно вернуться домой, призналась двукратная олимпийская чемпионка, имея в виде себя, своего мужа и партнера парному катанию Максима Транькова, а также их дочку. – Каждый час меняются новости и радостнее они не становятся. Мы, наверное, дотянули до критического момента, но очень хотелось верить в лучшее будущее. Сейчас Штаты закрывают на строжайший карантин, в отдельных городах вводится комендантский час, и никто не знает, сколько это продлится. Городок Истеро, в котором мы находимся, очень маленький. И наши апартаменты совершенно не приспособлены к изоляции с ребенком. Из всех развлечений – маленькое озеро у дома, но и оно может стать недоступным. Так что срочно уехать – единственно верное решение. Утром у нас самолет из Майами, куда доехать – тоже целый квест. Начинаем экстренные сборы. Пожелайте нам удачи!

В общем, в критической ситуации всех тянет домой. Пусть даже и из солнечной Флориды.

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