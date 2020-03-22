От «Китайской угрозы» до «Советского спирта». История эпидемии в обложках «Советского спорта» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
22 марта 2020 21:00ОлимпиадаМысин Николай

От «Китайской угрозы» до «Советского спирта». История эпидемии в обложках «Советского спорта»

«Стадион закрыт. Все ушли на карантин». Новый номер «Советского спорта» мы тоже делали в условиях изоляции. В которых сейчас пребывает весь мир.

Меньше, чем за два месяца пандемия коронавируса остановила нашу привычную жизнь. В том числе – и спортивную. Мы вспомнили, как развивалась ситуация. И к чему она теперь привела.

30 января 2020 года01

Вирус уже вовсю свирепствует в Китае, но нам отсюда, из России и Европы, все еще кажется далекой угрозой. Тем не менее, карантин в Поднебесной дает о себе знать. Все соревнования в стране отменены – от рядовых мелких турниров до крупных теннисных турниров, чемпионата мира по легкой атлетике (в помещениях) и даже «Гран-при» «Формулы-1». Появляются опасения, что ситуация может усугубится. И затронет не только Китай. Но и близкую к нему Японию, где намечены Олимпийские игры.

20 февраля 2020 года

02

В течение последнего зимнего месяца мы радовались чемпионату мира по биатлону, возобновлению футбольных еврокубков и футбольного чемпионата страны. Но коронавирус уверенно перемахнул через границы Китая и лихо добрался до Европы (а заодно – до США и многих других частей света). Разговоры об отмене крупных турниров становятся громче. Правда, большинство еще думает, что до этого не дойдет, а подобные слухи – не более, чем паранойя.

26 февраля 2020 года

03

Чем дальше – тем страшнее. Заболевших все больше. Погибших, к сожалению, тоже. Угроза карантина все реальнее. О возможной отмене крупнейших спортивных событий теперь задумываются на всех уровнях. Вплоть до руководства УЕФА. Беспрецедентный по размаху Евро-2020 (12 городов в 11 странах) в текущих условиях становится почти невозможен. Нет, мы еще не знаем, что его перенесут. Но понимаем, что это случится.

11 марта 2020 года

04

В мире начинают отменять соревнования. Пока еще точечно, не все и не везде. Но часть турниров переносят, что-то решают проводить без зрителей. Европа и Америка близки к панике. В Москве подтверждены первые случаи заражения, и мэрия города старается реагировать. В частности – вводит запрет на проведение общественных мероприятий с участием более 5000 человек. Что вызывает ряд вопросов, в том числе – в спорте. Например - что делать с ближайшими матчами, на которые продано куда больше билетов? И чем скопление в 5000 человек отличается от 10 000 или более с точки зрения распространения вируса?

13 марта 2020 года

05

Вскоре предыдущие вопросы станут неактуальным. В России, как во многих других странах, вводят карантин на проведение всех спортивных турниров. Большинство лиг встает на паузу, а там, где продолжают играть матчи, зрителей не пускают на трибуны. Новости о приостановках, переносах и отменах спортивных турниров сыплются сплошной чередой. Тем не менее, многие соревнования все равно продолжаются. В частности – американские НБА и НХЛ.

16 марта 2020 года

06

Ситуация накаляется. Официально еще не объявлено, но уже понятно – прошедший тур РПЛ станет последними на какое-то время. В России, вслед за ведущими европейскими лигами, готовятся остановить футбольный чемпионат. Правда, как и в Европе, не понятно, что за этим последует. Будет ли возобновление? Если да, то когда? Если нет – как определят чемпиона и участников еврокубков?

17 марта 2020 года

07

Сегодня УЕФА должна решить, что делать в сложившейся ситуации – в том числе, с чемпионатом Европы. Впрочем, большинство знает и так – турнир отменят или перенесут. Это же касается чемпионата РПЛ.

18 марта 2020 года

08

«Черный вторник» мирового спорта. В один день становится известно, что Евро-2020 переносят на год, футбольные лиги во всех странах (в том числе, и в России) остановлены на неопределенное время. До этого «заморозили» все американские лиги, отменили большинство «Гран-при» «Формулы-1», теннисный сезон поставлен на паузу вплоть до лета… И много-много чего еще.

23 марта 2020 года

09

Мир изменился. В нем больше нет профессиональных спортивных турниров (редкие исключение не в счет). Вопрос – как долго это продлится? Но главное – как сделать так, чтобы дожить до этих изменений? В конечном счете, спорт – не просто соревнования лучших их лучших. В широком смысле это – здоровый образ жизни. И сейчас, как никогда, самое время помнить об этом особенно.

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