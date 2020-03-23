Кризис нас сделает еще лучше. Колонка главного редактора

В течение минувшей недели все подряд деловые издания, радиостанции наперебой звонили и удивляли меня одним и тем же вопросом: «А вы продолжаете выходить? Вы продолжаете печататься?»

Наша редакция во многом перестроила свою работу, мы определили новые темы. И первые же неделя работы в новых условиях показывает: наш трафик на сайте не только не падает, а даже растет, читатель задерживается на наших страницах дольше, чем обычно. Тираж печатной версии тоже – в отличие от многих – не падает.

Ушли одни темы – пришли на их место другие. Смотрите: все, абсолютно все спортсмены дома, в стране, никто не уехал в отпуск в Эмираты, никто не готовится к завтрашнему напряженному матчу. Количество гостей, которое побывало в последние дни в пресс-центре «Советского спорта», растёт постоянно. Мы больше внимания обратили на темы, связанные с экономикой спорта, другими проблемами, которые сейчас вышли на первый план – скучнее для своего читателя, уверен, не станем.

Кризис, как показывает мировой опыт – это не только тяготы и трудности, но практически всегда это ещё и возможность сделать решающий рывок вперёд, захватить новые рынки, сферы, территории. Сегодня спортивные СМИ, готовые меняться, получили уникальный шанс перепозиционироваться – не унылые отчеты о матчах, которыми до сих пор многие грешат, а возможность посмотреть на спортивные события не с точки зрения очков, медалей, секунд, а как на столкновение эмоций, драматургию человеческих судеб и характеров.

А к вам у нас только одна просьба: берегите себя, и в этот трудный период – вне зависимости самоизолировались вы или нет – побольше проводите времени со своими близкими. Особенно – стариками.

Да, и руки постоянно мойте или спиртом протирайте, пожалуйста. Мы не стали выпускать полосы с белой бумагой и перфорацией – не очень хочется воспринимать свой труд как замену туалетной бумаге (хотя многие газеты в мире сегодня и пытаются ловить на этом хайп: у нас, мол, не просто 16 полос текста, но и 16 листов для туалета!). Но сегодняшнее разовое «переименование» - это посильный вклад в борьбу за дезинфекцию, в борьбу с опасной эпидемией.

Будьте здоровы!