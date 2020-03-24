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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 10:00ОлимпиадаАндронов Алексей

Спорт после коронавируса - каким он будет?

Пандемия, практически остановившая весь спорт на планете - весьма серьезно изменит его. Прежним он уже не будет. Это хорошо и интересно.

БОРЬБА С КОРОНОЙ

В прошлую пятницу футболисты “Баварии” Джошуа Киммих и Леон Горетцка открыли фонд “We kick Corona”. Создан он для оказания помощи медицинским учреждениям (в том числе и в закупке лекарств и необходимой техники), пострадавшим от вируса, бездомным, а так же организациям, осуществляющим деятельность по кровяному донорству. “На поле мы можем обыграть кого угодно и сами, но вирус победить сможем только вместе”, написал Горетцка в своем Twitter. Еще в пятницу к фонду присоединились игроки основного соперника “Баварии” - дортмундской “Боруссии”, Матс Хуммельс и Юлиан Брандт. А к утру воскресенья (!) фонд поддерживали уже более двадцати игроков, и собрано было более 3 миллионов евро.

В США звезды баскетбола и хоккея скидываются на зарплаты работникам арен, в том числе и тренировочных. По сути, эти люди остались без работы, часто - сдельной. Никто не стоит в стороне.

Безжалостный вирус не только исковеркает несколько месяцев жизни практически любого человека - он изменит и само человечество. И когда над ним будет одержана окончательная победа (а это обязательно произойдет), спорт вернется к нам совершенно новым. Не похожим на то, что существовало до марта-2020.

ДОМАШНИЙ КАРАНТИН

Пандемия, помимо всего прочего - “тест на подумать”. Для всех - от президентов стран до разносчиков пиццы на аренах. Остаться в стороне - невозможно. И спортсмены это понимают лучше всех. В жизни они мало чем заняты, и мало к чему приспособлены - кроме тренировок и игр. Сейчас нет ни того, ни другого. И мы видим, как они проявляют себя.

Артемий Панарин наконец-то закончил сооружения давно запланированного скворечника, например. Свободного времени стало много, сидеть на диване и дрожать - не хочет никто.

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Да, есть странные примеры, вроде бывшего игрока “Локомотива” Александра Алиева, отметившегося весьма “оригинальным” взглядом на ситуацию: “Кому нужен этот коронавирус и кто это все запустил? Слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк”.

Еще дальше пошел экс-тафгай, серебряный призер ЧМ-2002 по хоккею Александр Юдин: “Пускай весь мир боится этого вируса! Русский народ не боится ничего, нам не надо жить, как европейцы или азиаты. Мы должны жить сами по себе, у нас свой менталитет. У меня такое ощущение, что это все диктует Америка. Мало у нас в правительстве настоящих русских”.

Все это - выглядит совершенно чудовищно, но в том-то и плюс пандемии. Она вскрывает в людях те качества, которые в них есть, но о которых мы могли только предполагать. В Горетцке. В Панарине. В звездах НХЛ и НБА. В Алиеве. И в Юдине.

НОВЫЕ ЧЕЛЛЕНДЖИ

Самораскрытие персонажа - весьма занятный медийный процесс. Он может быть коротким или долгим, но никогда не бывает неинтересным. И не бывает бесполезным.

Не стоит думать, что всякие забавные штуки - вроде жонглирования туалетной бумагой, - придумывают те, кому ситуация безразлична. Это не так. Это вполне естественная психологическая реакция организма на стресс и ощущение неизвестности предстоящего. Запертые на карантине игроки - по сути превратились в обычных людей. Тренировка-игра-тренировка-игра - все это осталось в стороне. Временно.

Челлендж набрал такие обороты, что к нему стали присоединяться и представители других видов спорта, не только футбола. Дошло до того, что даже 61-летний президент и владелец киевского “Динамо” Игорь Суркис поупражнялся с рулоном бумаги.

Это - нормально. Но будет ненормально, если будет только это.

И именно об этом писал в своем Twitter известный футбольный агент Дмитрий Селюк: “Я против таких флешмобов. Считаю, футболисты с зарплатой свыше 1 млн евро должны купить хотя бы 1 аппарат для вентиляции легких, которых везде не хватает, и подарить больницам, где в них нуждаются. Это спасет жизни. Вот это настоящий флэшмоб. А туалетной бумагой пусть подотрут себе задницу”.

БОЛЬНЫЕ И ЖЕРТВЫ

Полагаю, через некоторое время шоковое состояние отступит, и мы увидим многих (и различных) последователей Киммиха и Горетцки. Кто-то действительно купит аппарат ИВЛ, кто-то поможет иным образом. Перед пандемией все равны - богатый и бедный, звезда футбола, и человек, вообще не попадающий по мячу.

Первой громкой жертвой вируса в мире спорта - стал экс-президент мадридского “Реала” Лоренцо Санс. По всей статистике, риск трагических последствий для людей старше 60-ти - огромен (на фоне остальных возрастных групп). Сансу было 76. Наверняка у этого мощного старика были и деньги и возможности для нормального лечения. Но вирус оказался сильнее.

На днях о том, что его анализ - положительный, сообщил всемирно известный тенор Пласидо Доминго. Тоже, наверное, имеющий возможности для самого лучшего медицинского контроля, какой существует.

Заражаются и заболевают и сами атлеты. Сейчас уже мало кто помнит, с чего вообще начался этот кавардак в системе мирового спорта. Отмены отдельных игр Лиги Европы, и проведение без зрителей матчей Лиги чемпионов - не вызывало ощущения опустившегося шлагбаума.

Но когда свой сезон остановила НБА - стало ясно, что все очень серьезно. Поводом для этого - стал вирус, обнаруженный у французского центрового “Юты Джаз” Руди Гобера. Всего за два дня до этого, во время пресс-конференции, Гобер потрогал все микрофоны и диктофоны, лежавшие перед ним. Это был шутливый ответ на вопрос, боится ли он коронавируса. Судьба настигла Гобера немедленно. Кстати, на днях должны поступить новости о его излечении - с того дня прошло уже почти две недели.

Никакой другой реакции от НБА ждать было невозможно. Риск распространения вируса в контактном спорте - очень велик. Сутки спустя об остановке сезона объявила и НХЛ, и тоже в варианте “нет другого выхода”. Команды НБА и НХЛ пересекаются в одних дворцах. Игра не стоит свеч.

ВСЕМИРНОЕ ДОМИНО

После этого реакция стала цепной, и напоминала падение костей домино. Об остановке соревнований объявили везде - и даже автоспорт не остался в стороне. Старт чемпионата Формулы-1 отложен, а в мексиканском этапе чемпионата мира по ралли был сокращен последний соревновательный день.

Дольше всех - запрягали в России. И футбольная премьер-лига, и КХЛ, вероятно, ждали “сигналов сверху”. Дождались в итоге - сбоку, по крайней мере хоккеисты. Финский “Йокерит” снялся с розыгрыша Кубка Гагарина, понимая, что спорт должен дарить радость, а в сложившейся ситуации - какая, к чертовой матери, может быть радость? Сутки спустя то же самое сделал “Барыс”, и в обоих случаях, клубы, по сути, исполняли решение правительств своих стран.

Далее на условную “арену” вышел “Ак Барс”, так же заявивший о неуместности проведения плей-офф. Пока КХЛ (как и большинство лиг в мире) ждут. Нет ни одного человека на планете, который мог бы точно предсказать, как будет развиваться пандемия, и обозначить какие-то сроки.

Стремление НБА и НХЛ завершить свои сезоны - понятно. В случае отмены лиги понесут убытки, потолок зарплат на следующий сезон будет снижен. У наших лиг - совсем другая ситуация. Они не зарабатывают сами. Огромной проблемой могут стать контракты, которые не могут быть автоматически продлены на месяц или два - до фактического окончания сезона. Система организации трансферов в футболе не имеет ничего общего с закрытыми лигами США. Это еще один сложный вопрос, возможные решения - пока даже не просматриваются на горизонте.

ВРЕМЕННЫЕ УПРЯМЦЫ

На фоне всего происходящего - весьма забавным выглядит решение Белоруссии начать свой футбольный чемпионат. Более того, матчи проходят со зрителями. И еще более - их уже транслирует “Матч-ТВ”. Полагаю, что все это - ненадолго. И вот почему.

В России не слишком известен и популярен австралийский футбол, или, как его называют, Footy. Но для Австралии - это важнейший турнир. Матчи проходят на огромных стадионах, это, по сути, национальная спортивная идея. И вот АФЛ тоже решила стартовать - при пустых аренах. Игры первого тура (в России их транслирует канал “Viasat Sport”) выглядели неоднозначно. Футболистам явно не хватало эмоций, а преимущество от того, что теперь игры можно “не только видеть, но и слышать” - оказалось сомнительным.

Начиная сезон, руководство АФЛ сразу заявило - он продлится до первого случая вмешательства коронавируса. Долго ждать не пришлось, и уже в последний день первого тура сезон был остановлен как минимум до 31-го мая.

Еще одной “точкой упрямства” был чемпионат мира по хоккею. Причем, что интересно, основные копья относительно его проведения - ломались именно в России. Вплоть до предложения сыграть в Сочи. Впрочем, и по поводу Евро-2000 комментатор Георгий Черданцев высказывался в духе “А давайте проведем его в России?”

Весь этот информационный шум, к счастью, прекратился. Спорт при пустых трибунах (особенно игровой) - нонсенс. Он не интересен. Ни зрителям, ни самим спортсменам.

МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН

И не стоит излишне сожалеть о том, что какой-то турнир не будет завершен.

Во-первых, сейчас есть вопросы поважнее. Коронавирус только добрался, например, до Бразилии. А кадры новостей из Италии - уже давно ужасают своими подробностями. Тех, кто, в отличие, от Александра Алиева, не оторван от информационного поля.

Во-вторых, если к маю ситуация с пандемией улучшится – многие соревнования, возможно, будут завершены. Более того, именно спорту суждено стать максимально понятным примером того, что кризис – позади. Раз атлеты возвращаются на арены – значит и планета возвращается к нормальной жизни.

А пока – нас всех ждет период переосмысления. Последние годы на планете были довольно сложными – во всех аспектах. Да и спорт стал постоянным элементом политической борьбы и пропаганды. То время, которое мы проведем на карантине – может помочь понять, где же треснула прочная система, и что в ней нужно поправить.

А в том, что поправить нужно – полагаю, не сомневается уже никто.

В первую очередь, кстати, в этом должен быть заинтересован МОК. Именно Олимпиады являются квинтэссенцией смешения спорта с политикой, и еще многими посторонними для спорта процессами. И именно Олимпиада осталась последним важным событием весны-лета 2020-го, которую (пока еще) официально не перенесли и не отменили. Возможно, это решение последует на днях, или даже с часа на час.

И оно тоже (хотелось бы), чтобы “приземлило” и чиновников, и атлетов, и спекулирующих на спортивных достижениях политиков. Сейчас – важнее всего вопросы здоровья и человеческой жизни. А “быстрее, выше, сильнее” – потом. Когда зараза уйдет.

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