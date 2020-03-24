Игры закончились. Олимпиаду тоже отменили

Об это официально заявили глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Мы, конечно, знали, что високосный год может быть тяжелым. Но не настолько же! Эпидемия коронавируса изменила все. Привычный уклад спортивного мира тоже. Если в январе-феврале соревнования отменяли лишь в Китае (на родине COVID-19), то с середины марта это началось по всей планете. Сначала точечно – например, с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе или отдельных футбольных матчей. Затем – повально. Встали на паузу все футбольные лиги, чемпионаты НБА, НХЛ (и другие американские серии), баскетбольная Евролига, национальные соревнования почти по всем видам спорта… На будущий год перенесли Евро-2020, непонятно, когда состоится ЧМ по хоккею.

И только Олимпиада оставалась таким последним рубежом, ни отменять, ни переносить который долгое время не планировали.

Буквально пару дней назад глава МОК Томас Бах еще заявлял, что этот вопрос изучается, но решение будет принято позже. Поскольку – цитата – «До начала Игр еще 4,5 месяца, и за это время многое может измениться». Очевидно, предполагалось, что и в лучшую сторону тоже. А сложности с проведением отборочных олимпийских турниров МОК планировал преодолеть в кооперации с НОКами и спортивными федерациями.

Но в понедельник вечером по московскому времени Ричард Паунд сообщил СМИ, что Оргкомитет Игр-2020 все-таки перенесет Олимпиаду. А во вторник днем Бах пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по ходу специально созванной конференции с участием многих других чиновников (включая главу Оргкомитета Мори Йоширо, губернатора Токио Коике Юрико, исполнительного директора МОК по проведению Олимпийских игр Кристофа Дуби и других). После чего было объявлено – в связи со сложившейся ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, проведение Токио-2020 в изначальные сроки не представляется возможным. Олимпиада и Паралимпиада будут перенесены. Насколько – неизвестно, но не позднее, чем на год (то есть, до лета 2021-го). Название в любом случае останется прежним (Токио-2020). Как это, кстати, было и в случае с Евро (он-то точно состоится в будущем году).

Надежда рухнула окончательно.

С чем связано столь резкое изменение в риторике МОК, непонятно. Еще два дня назад в Японии встречали олимпийский огонь и планировали начать эстафету в четверг, 26 марта. Распространение вируса в стране почти остановлено – количество новых подтвержденных случаев редко превышает пару десятков в день (сравните с тем, что происходит в США и в Европе!). И, казалось, что четыре месяца – достаточный срок, чтобы ситуация устаканилась, а Олимпиада прошла в срок (24 июля – 9 августа). Все-таки, одно дело – отмена текущих и предстоящих вот-вот соревнований, а также довольно близкого Евро-2020, который должен был пройти в 11 странах с соответствующей «миграцией» спортсменов, журналистов и болельщиков по всему континенту, немыслимой в условиях пандемии. Другое – отдаленные Игры в городе, где число больных даже сейчас не превышает 1000 человек (на всю Японию по последним данным – 1128 зараженных). Но получилось, как получилось. Скорее всего, инициативу взяло на себя правительство страны – Абэ еще до встречи с Бахом высказал пожелание перенести Олимпиаду. Конечно, официально принять такое решение мог только МОК. Но не учитывать мнение принимающей стороны он, разумеется, был не в состоянии.

И, кстати, небольшой исторический экскурс… Третий раз в истории Олимпиада должна были пройти в Токио. Первую запланировали еще на 1940 год. Но сначала перенесли в Хельсинки после вторжения Японии в Китай. Затем, из-за Второй мировой, и совсем отменили. В 1964-м сроки проведения Игр пришлось сдвинуть на несколько месяцев из-за колоссальной летней жары и сентябрьского сезона тайфунов. Теперь – новый перенос, уже из-за коронавируса. Что-то не складывается у японской столицы с Олимпиадами…