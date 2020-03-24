Пропало лето. Олимпиаду в Токио переносят на следующий год

Раньше Олимпиады отменялись только из-за мировых войн. Не в древней Греции (там, наоборот, во время Олимпиад все войны прекращались), а уже у нас, в ХХ и ХХI веках.

Теперь мы отменяем Олимпиаду не из-за войны, а из-за какой-то болячки.

Стыдно?

Да ни в коем случае!

Во-первых, болячка, как ни крути, серьезная. Людей вон тысячами косит, почти как автомат. А, стало быть, мы (в смысле, биологический вид «хомо сапиенс») не только перестали толпами стрелять друг в друга по любому дурацко-политически-национальному поводу, но и отказываемся идти на серьезные потери даже от заразы. Разве не хорошо?

Кстати, у всесильного якобы вируса такого выбора нет. Он – примитивный паразит, без нас и прочих животных его вообще на свете бы не было. И совсем скоро (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) он или действительно исчезнет, или, что вероятнее, просто затихнет. Поймите, вирусам вообще-то не надо как можно быстрее убивать своих носителей (привет чуме, оспе, эболе и т.д.). Им, как и нам, надо просто жить. При том, что жить без нас, сами по себе, они категорически не способны.

Только лета жалко. Не климатического – с ним-то, надеюсь, все будет о’кей, а спортивного, которое отменено. Теперь уже точно полностью: Олимпиада, запланированная на конец августа и начало сентября, была последним форпостом в этой борьбе, где до нее уже пали все текущие соревнования: футбольный Euro и много чего другого. Теперь это лето точно будет без спорта, увы.

И – ну? Чего делать-то будем? На шашлыки каждый день ходить? Хотя и это нынче небезопасно – не дай бог, заразишься. М-да, ну и дела… Выходит, тупо дома сидеть, деваться некуда?

Ну да, пока – сидеть. Но!

Готов биться об заклад, что уже этим злосчастным летом спортивная жизнь начнет оживать. Может, и не на реальных трибунах-площадках, но уж в информационном поле – 100 процентов. Как только статистические графики эпидемии перестанут задираться в небо и «выйдут на плато», организаторы прерванных соревнований тут же поднимут головы и начнут яростно планировать-обсуждать: когда опять? А сразу после них то же самое начнем делать мы с вами. В какие сроки «бегом доигрывать», по каким системам, кто чемпион – кто не чемпион… И бог мой, как же это будет интересно-увлекательно, представляете?!

Скорее всего, первыми о возобновлении спортивной жизни – уж не знаю, в августе или в сентябре – просигналят именно недоигранные турниры. Футбольные чемпионаты-еврокубки, НХЛ, НБА. Там все взорвется, словно тысячи пушек! Дикий будет кайф: спорт снова жив!..

А решения про перенос на следующий год – правильные, я с ними согласен. Что с футбольным Euro, что с Олимпиадой – лучше уж так. По крайней мере, теперь есть определенность. Плюс – вполне обоснованная уверенность, что к следующему лету точно закончится этот дурдом. А то уже достало «отрубание хвоста мелкими ломтиками»: то один этап лыжного Кубка мира отменим, то половину другого, а в итоге – все равно ноль и пшик. Хватит уже такой клоунады, наелись досыта.

Да, спортивное человечество отдало вирусу Олимпиаду и отступило на последнюю из защитных позиций. Мы – в окопе, причем глубоко. Но время для контратаки обязательно придет, причем довольно скоро – уже этим, вроде бы «пропавшим» летом. И как только мы услышим сигнал к этой атаке, мы тут же все поднимемся во весь рост, разве нет? Это будет просто здорово!

Эй, вирус, ау. Знаешь, что: лучше ты – вешайся.