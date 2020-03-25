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25 марта 2020 21:48ОлимпиадаЯременко Николай

Как фанера над олимпийской столицей

Почему наша тактика по затягиванию суда в Лозанне сыграет против России

Все сейчас обсуждают перенос Олимпиады. У нас все были политологами (в том смысле, что во всех нападках на РУСАДА и русский спорт видели исключительно мировой политический заговор) – теперь все разом переквалифицировались в вирусологи (обсуждают кривые на диаграммах, употребляя неведомое доселе слово «экспонента», и уверенно кивают головой, рассуждая, к какому месяцу в какой стране будет пройден пик пандемии). Да только все эти профессиональные посторонние как-то прошли мимо одной важной детали: перенос Олимпиады (причем на любой срок – хоть на три месяца, хоть на год, хоть на два) означает для российской сборной просто катастрофу. И это не пустые слова. Сейчас попробуем объяснить, почему.

WADA, как мы помним, выписала сборной России, «четверочку» за манипуляции с базами данных в отечественной допинг-системе. На тот момент это означало пропуск всех крупных турниров с декабря 2019 года по декабрь 2023 года, в том числе двух Олимпиад – летней в Токио и зимней в Пекине. Но в декабре прошлого года наказание в силу не вступило, так как Наблюдательный совет РУСАДА решил не согласиться с вынесенным вердиктом. Не вступило в силу – значит, и отсчет четырехлетнего бана не начался. Российская сторона решила судиться в CAS – арбитражном суде в Лозанне. Позиции у нашей стороны, к сожалению, довольно слабые – это очевидно, увы, не только для тех, кто вовлечен в процесс принятия решений, но и для всех, кто просто внимательно следит за ситуацией. Ни одного достойного контраргумента, кроме «это политический заговор против России», не прозвучало. Но все это – для внутреннего пользования.

Для внешнего же была избрана стратегия очень простая – затягивать старт процесса до бесконечности. До января формировалась коллегия судей. Это обычный процесс, занимающий до трех недель и на который не повлиять извне. А вот дальше… Дальше мы оттянулись по полной. Следовали одно за другим письменные ходатайства, уточнения, просьбы разъяснить этот нюанс будущего процесса, этот процессуальный момент, другой. Осуждать это нельзя. Потому что все было подчинено одной понятной задаче – затянуть старт слушаний, запустить их не раньше конца апреля, чтобы окончательный вердикт прозвучал где-нибудь в августе, а то и в начале осени. Сомневаться в том, что решение будет вынесено практически аналогичное тому, что было в декабре – не приходится. Но вступит в силу оно только после суда. И – после Олимпиады. Точнее – после планировавшейся Олимпиады.

Что это дало бы, по первоначальному замыслу? Раз нет вступившего в силу наказания, то на Игры ехала бы полноценная сборная России – со всеми спортсменами (кроме пойманных на допинге), с флагом, гимном и прочей атрибутикой. Мы болели бы за наших так, как привыкли, без традиционных оговорок в духе «в сером, без флага, но все равно свои». Сонм чиновников повесил бы себе на лацканы очередные медальки. Ну а как иначе? Провели спецоперацию, заморочили голову суду швейцарскому. А то, что через месяц-другой он озвучит негативное решение, так опять можно будет сказать, что осерчали басурманы иноземные, на наши победы токийские серчают… И не важно 9с точки зрения этой логики), что вместе с Пекином-2022 мы пропустим тогда и Париж-2024, не важно, что лишим нынешних подрастающих юниоров, которые через четыре года будут на спортивном пике, мечт олимпийских. Мы живем здесь и сейчас, и бонусы с медалями должны здесь и сейчас получать! А что там будет через четыре года?

Но пандемия коронавируса перевернула все эти стратегические наработки с ног на голову. Теперь выходит, что Олимпиада, перенесенная на год (тут, по сути, не важно уже, погода, год или все два), играет против нас. Мы в любом раскладе пропустим три (!) Олимпиады. Мог ли кто-то в здравом рассудке предполагать, что за четыре года могут случиться три Олимпиады. Но это произойдет: Токио-2021 (не важно, что на логотипе оставят 2020 год), Пекин-2022, Париж-2024. И мимо всех трех мы пролетаем, как фанера над одной из этих олимпийских столиц.

Выход? Со своей стороны могу предложить только самый нереальный. То есть лично мне он кажется самым разумным, но он точно будет не в духе всех принимаемых решений. Срочно выйти из процесса прямо сейчас. Признаться в том, в чем все равно рано или поздно признаться придется. Мы манипулировали с базами? Конечно. Мы прикрывали нечистых спортсменов? Однозначно. В России продолжали работать тренерами те, кто пожизненно отстранен? Есть доказательства. Так выдавите сейчас из себя это запоздалое признание. В таком случае мы пропустим все-таки не три, а только две Олимпиады.

Да, могли ли мы когда-то думать, что вопрос мы будем ставить в такой модальности? Давайте, дескать, пропустим только две Олимпиады. Но это не пораженчество – это разумный просчет, как выйти с наименьшими потерями из той ямы, в которую мы (и только мы!) себя загнали.

Есть и еще один важный момент. Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус – человек, который, как и я, умеет в любом негативе отыскивать и положительное зерно, разумно нашел плюсы в переносе Олимпиады:

- Из-за нашего вступления в тяжбы, была большая вероятность, что суд вынесет решение к концу мая. Это значит, что до заявлений спортсменов останется чуть больше месяца. Какие будут требования утверждены CAS – неизвестно. Но мы предполагаем, что они будут жесткие. Возникал вопрос: хватит ли спортсменам времени, чтобы обеспечить все условия для допуска на Олимпиаду? Это существенный риск, который нельзя недооценивать. Олимпиаду перенесли на год, значит после решения CAS мы можем в спокойном режиме выводить спортсменов и работать с требованиями CAS.

Иначе говоря, когда бы решение ни было озвучено – в конце весны, в конце лета или вообще осенью – будут понятны принципы, по которым чистые спортсмены могут получать индивидуальный допуск. Для всех процедурных моментов – в отличие от ситуации с Пхенчханом-2018 – будет достаточное количество времени. В таком случае с водой мы точно не выплеснем и ребенка. Чистого. Тот, который без допинга.

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