Все – обнулить! Всех - амнистировать

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Клубы, лиги, чемпионаты, кубки и прочие спортивные забавы встали в раскоряку - все последние недели организаторы и участники соревнований шарахаются из стороны в сторону, не понимая, как лучше поступать в это форс-мажорное время.

Что делать с турнирами: отменять, переносить, сокращать, менять формат? Если возобновлять, токогда и с кем - со зрителями или без них? Как улаживать дела со спонсорами, рекламодателями, телекомпаниями? Резать зарплаты игрокам и сотрудникам на 20, 30, 50 или 70 процентов? Что делать с трансферными окнами? Как, наконец, оценивать итоги того, что не сумели доиграть?

Вот только краткий перечень проблем, над которыми сегодня ломают головы спортивные боссы и чиновники. Причем от их мнений и пожеланий зависит далеко не все. Ситуация с пандемией коронавируса во многих странах настолько критическая, что любые решения в спортивной индустрии обязаны подстраиваться под ежедневно меняющиеся критерии безопасности.Не нужно согласовывать на самом верху спортивным функционерам разве что последний из вышеперечисленного списка вопрос. Что делать с итогами соревнований, которые были прерваны из-за эпидемии.

А что с этим действительно делать?

СПАРТАКОВСКАЯ КОЛОКОЛЬНЯ

Сразу после остановки чемпионатов слышались в основном голоса в поддержку такого варианта. Признать победителями команды, которые занимали первые места на момент прекращения турниров. Дальнейшее распределение мест в соответствии с таблицей.

В российском футболе за такой вариант сразу высказался владелец «Спартака» Леонид Федун. Но это с его колокольни все в таком случае выглядит закономерным.Красно-белым, расположившимся в середине таблицы, никаких серьезных взлетов при продолжении чемпионата не светило. А как на это смотреть тем клубам, которые реально могли улучшить свои показатели. Хотя бы по той причине, что календарь оставшихся матчей у них был намного легче, чем у стоящих рядом конкурентов.

Что делать с главными пострадавшими при варианте «признать итоги на момент остановки турнира» – клубами, которым грозит вылет в низшие лиги? Ведь если бы не форс-мажор, многие из них могли избежать такой участи при доигровке. Понижение классом ниже для ряда из них означало бы экономический крах.

ПАРАДОКС АПЛ

В большинстве стран по поводу последних команд мнение сформировалось такое: никто не должен вылетать, лучше расширить лигу, так как это справедливее. Но ведь у каждого клуба свой особый случай. И если один переживет даже вылет, то для другого катастрофой может стать не попадание в еврокубки.

Хорошего решения без возобновления чемпионатов для всех априори нет. А планировать их рестарт становится с каждой неделей все труднее. Сроки поджимают, а там на горизонте уже замаячит сезон новый.

Вчера тема с подведениями итогов нашла продолжение. Ряд руководителей клубов АПЛ высказались за немедленную остановку сезона и его переигровку после окончания пандемии коронавируса. По сути, речь идет о полной отмене итогов премьер-лиги-2019/20.Хотя, казалось бы, как раз в Англии с чемпионом все было понятно – отрыв «Ливерпуля» по потерянным очкам за 9 матчей до окончания турнира составлял 22 балла. Абсолютно недосягаемая для преследователей цель.

Понятно, что профессиональный футбол – не институт благородных девиц. В АПЛ идет борьба за большие деньги. Но все же думалось, что в такой ситуации, как сегодня оказался весь мир, будет хотя бы намек на джентльменское поведение. Ан нет. Раз появилась лазейка для того, чтобы низвергнуть с трона уже одной ногой забравшегося туда короля, почему бы не попытаться это сделать.

НЕРАВНЫЕ УСЛОВИЯ

Для принятия итогового решения о судьбе нынешнего розыгрыша чемпионата Англии необходимо, чтобы за один из сценариев проголосовали 14 клубов из 20. На предыдущей встрече руководители пришли к мнению, что сезон должен быть доигран при любых обстоятельствах. Но то было тогда. Сейчас часть клубов передумала, и уже вовсю слышатся аргументы в поддержку варианта отмены сезона и его итогов: проводить матчи в нынешних условиях нельзя, а играть при пустых трибунах –некорректно с этической точки зрения.

Вслед за англичанами раздался голос за досрочное прекращениечемпионатаи в нашем футболе. Президент «Урала» Григорий Иванов вчера выступил за завершение текущего розыгрыша РПЛ без определения победителя. Как это произошло в КХЛ.

Как оно будет с нашим футбольным чемпионатом, мы узнаем в начале апреля, когда клубы РПЛзапланировали обсудить вариант его завершения без доигровки восьми туров и с утверждением турнирной таблицы, которая есть на данный момент. Но уже ясно, что варианта, который устроил бы всех, нет. А раз так, то все разговоры о справедливости назначения досрочных чемпионов при сохранении теоретических шансов (даже как в случае с «Ливерпулем» чисто гипотетических)у конкурентов – разговоры в пользу богатых.

Возможно, действительно надо пойти на отмену чемпионских и прочих титулов в 2020 году. Потому что даже при возобновлении турниров борьба не будет вестись в одинаковых условиях. Коронавирус оказал столь глобальное влияния на мир, что не мог не поставить в неравное положение разные страны, города, компании и людей. А следовательно, и спортивные коллективы. Все они с разными последствиями будут отходить от свалившегося на мир ужаса.

ЗАОДНО - АМНИСТИЯ

Что точно стоит признать, так это распределение мест в еврокубках по текущим таблицам чемпионатов. В противном случае вообще не понятно, как набирать участников на европейский сезон-2020/21. Что же до всего остального, то при всей его неоднозначности вариант «обнулить всё» не случайно набирает в футболе все больше сторонников. Остается только предложить в таком случае распространить его на весь мировой спорт.

Заодно устроив тотальную амнистию всех дисквалифицированных, отстраненных и находящихся под подозрением. Игроков, тренеров и даже сборных, как в случае с олимпийской командой России, которой грозит пропуск нескольких Игр.

Спортсмены сегодня – пострадавшая категория, которая не может работать на удаленке. Коронавирус и так наказал их, лишив возможности заниматься любимой профессией. Не разбирая между атлетами честными и не очень. Может, зачтем последним коронавирус, как смягчающие обстоятельства?