Про Губерниева, Широкова, «ДомаДедовскую» и призывы к самоизоляции - Советский спорт
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29 марта 2020 19:30ОлимпиадаЯременко Николай

Про Губерниева, Широкова, «ДомаДедовскую» и призывы к самоизоляции

«Эти таблицы с заболевшими – как медальный зачет Олимпиады». Главный редактор «Советского спорта» удивляется происходящему и резко комментирует в своей полемической колонке.

Начался вялотекущий Апокалипсис, тема номер один в соцсетях, на ТВ, в досужих разговорах – только одна: коронавирус, от которого (дальше – нужное подчеркнуть) мы все умрем, умирают намного меньше, чем от гриппа. Мы за медальным зачетом на олимпиадах не следим так рьяно, как все в режиме реального времени за этими таблицами: заболело – умерло – вылечилось. «Умер восьмой заболевший от коронавируса» - и строчки начали перемещаться. Китай уступил место Италии, теперь по общему числу медалей вперед вырвались США.

Многие иронизируют, что огромное количество внешне панических постов или, напротив, нелепо успокаивающих – все написаны словно по методичке. Ясно, что никаких методичек нет. Просто жизнь в соцсетях уже приучила людей к изложению тем примерно по одному шаблону. Потому и ростки, иногда сквозь асфальт пробивающиеся – скорее исключение из правил, жемчуг посреди компостной кучи. Но не об этом речь.

Звучат разумные призывы. Но все высказывания с призывом к самоизоляции – несмотря на то, что преследуют разумную цель – звучат очень странно. Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, Лариса Гузеева и все прочие в своих разлетающихся, резонансных постах возмущаются огромным количеством людей, которые наплевательски относятся к собственному здоровью, но у всех текст – что в видеоформате, что буковками на экране компьютера – об одном и том же: или ехал я на машине, или гулял я по нашему замечательному городу, или вышел я на пробежку, а кругом столько народу, дистанцию никто не держит, «бараны» (термин Тины, матерные термины от «бесприданницы» цитировать не буду – а то опять будут нам штрафы от Роскомнадзора). Тут хороши абсолютно все: и люди, и те, кто, отнюдь не являясь моральными авторитетами для того, чтобы вещать что-либо «граду и миру», их поучают.

Происходит массовая атомизация в обществе. Пока на телеканалах начинается работа ведущих из дома (а это настоящая ярмарка тщеславия: у кого какой кабинет, а куда окна выходят, а где квартирка-то расположена, ах на Патриарщих, ну-ну), другие прутся на улицу со словами «у меня сорок метров, как я тут буду неделю сидеть?» Дружочек, ты еще не понял, что сидеть ты будешь не неделю, а месяца три. Это если хорошо пойдет и карантин прямо на наступающей неделе объявят. А можешь и полгода, если объявят позже и если ты еще успеешь погулять лишние деньки. Один из губернаторов честно признал: «Сразу после обращения Путина продажи алкоголя в регионе подскочили на 40 процентов, выросли продажи мангалов и мяса».

Народу не только маленькие квартирки не нравятся – его раздражают и те, кто все равно, выходя на улицу, сетуют на скопление людей. А вы чем хуже? В чем ваше отличие-то? Каждая страна заслуживает не только то правительство, которое его имеет, но и тот народ, который – извините – внутри страны произрастает. Никого и ничему Вы не научите. «Бараны», как вы выражаетесь, вымрут. Увы, захватив немалую часть из не-баранов. Хотя, наверное, и тут мы погорячились: это культурные растения, как учили нас на уроках биологии, надо холить и лелеять – и то не все выживают. А вот сорняк всегда найдет себе дорогу.

«ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская» на «переименованных» станциях метро - это остроумно. Но знаете, почему не доходит? Потому что те, кто пишут, и те, кто читают, говорят на разных языках.

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Вот картинка. Не смущает, что «Работай дома» - это немножко не о том, не правда ли? Это если у вас дома швейная мастерская или еще какой свой личный бизнес, то вы работаете дома. Во всех остальных случаях вы работаете «из дома» – туда, куда сейчас отправились работать абсолютно все. По воле коронавируса и работодателя.

Планка падает. Если 15 лет Первый канал вставлял в свой эфир похабщину с Вадимом Евсеевым, который кричал в валийскую телекамеру своё «ХВ!» и снабжал это титром «Родная речь», то все понимали: да, попытка креатива, но немного за гранью, так нельзя. А что сейчас? «МатчТВ» оформляет ролик с правильным посылом – о необходимости самоизоляции, но кого привлекает в качестве главного героя? Романа Широкого, прославившегося небесспорным диалогом с фанатом: «Дома сиди, …..» Словечко сам нагуглите, если позабыли.

Не очень понятен стартовый посыл про «вернулись из-за границы». Ясно, что призыв сидеть дома касается абсолютно всех. Но о чем думали создатели этой «социалочки»? Неужто человек, который произносил свое нетленное «Мог дома сидеть, ….», будет авторитетом в этом вопросе?

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