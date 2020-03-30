Прямой эфир с главным редактором «Советского спорта» (видео)

Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке.13.02.2020 22:00ТеннисМысин Николай
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу»Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию.13.03.2020 08:00Фигурное катаниеВолохов Юрий
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалейЖенский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
13.03.2020 20:00БиатлонИванова Дарья
Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильноЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым.11.03.2020 20:00БиатлонВолохов Юрий
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена ФуркадаПятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере.14.03.2020 12:30БиатлонТигай Лев
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отменеВ рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00ММАКузнецов Дмитрий
Томас Цорн: «Спартак» заинтересован, чтобы этот чемпионат России был доигранГенеральный директор красно-белых дал большое интервью агентству «Трансфермаркт». Вот некоторые интересные фрагменты.30.03.2020 18:44ФутболБезъязычный Алексей
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии ШараповойМария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00ТеннисАнисимов Вадим
Как Айзерману реанимировать «Детройт»? Перекупить у «Тампы» Сергачева!Виталий Славин собрал всех российских игроков НХЛ, которые 1 июля выйдут на рынок.26.03.2020 15:00ХоккейСлавин Виталий
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММАВ эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00ММАВащенко Сергей