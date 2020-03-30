В день 40-летия Федерер пройдет на закрытии Игр. Обнародованы сроки проведения Олимпиады - Советский спорт
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30 марта 2020 19:52ОлимпиадаЧикирис Олег

В день 40-летия Федерер пройдет на закрытии Игр. Обнародованы сроки проведения Олимпиады

В день 40-летия Федерер пройдет на закрытии Игр. Обнародованы сроки проведения Олимпиады

Представляю, какая чехарда будет в головах людей лет через 30-40! Вот в таком разговоре запросто могут принять участие наши внуки:

- Это самый крутой момент в истории спорта: Роджер Федерер - самый великий теннисист всех времен - все-таки выиграл Олимпиаду, а в день своего 40-летия прошел с флагом Швейцарии на церемонии закрытия Игр.

- Погоди, в 2020-м Федереру было 39!

- Э-эх, серость: какой 20-й, когда 21-й! Турнир тогда перенесли на год из-за... как же его... Болезнь такая, типа гриппа. Потом от нее придумали лекарство, и с тех пор о ней не слышали. А, коронавирус!

- Да, что-то такое было. Теперь и я припоминаю.

Для них, людей из будущего, Токио-2020 (то есть, на самом деле 2021, но название почему-то решили оставить старое) будет как для нас, к примеру, Лондон-1908. Нам сейчас удивительно, как олимпийский турнир может длиться полгода, и как на летних Играх могут соревноваться фигуристы. Тогда же это было в порядке вещей.

С этой Олимпиадой вообще много всего интересного. Дважды она пополнялась новыми видами и дисциплинами: в 2016-м в программу включили бейсбол/софтбол, карате, скейтбординг, скалолазание и серфинг; год спустя была добавлена куча смешанных дисциплин (некоторые из которых на тот момент никогда не проводились на профильных чемпионатах мира), баскетбол «3 на 3», мэдисон в велотреке, ВМХ-фристайл, две дисциплины в плавании, командные соревнования в фехтовании. Не могу утверждать наверняка, но, скорее всего, таких глобальных изменений Олимпийские игры не знали никогда.

Более того, эти Игры должны были стать самыми инновационными. Sony, Panasonic и другие «хитачи» с «тошибами» давно утратили лидерство на мировом рынке и проигрывают в конкуренции не только с Samsung, но и с Huawei, и с Xiaomi. Японцев это задевает за живое даже без учета исторической и геополитической подоплеки, а уж с ними... Понятно, что Олимпийские игры отличный повод показать всю мощь японской науки и техники.

По замыслу хозяев турнира роботы должны встать в один строй с привычными волонтерами. Правда, в Пхенчхане они уже занимались уборкой, но японцы собираются значительно расширить их функционал и сделать это явление не единичным, а достаточно массовым. Новейший поезд на магнитной подушке, перемещающийся со скоростью 600 км/ч, должен был заткнуть за пояс шанхайский тихоход с его 431 км/ч. Добавьте сюда топливо на водорослях, формат трансляций 8К и т.д.

И вот вся эта красота вдруг поставлена на паузу...

МОК тянул до последнего с объявлением о переносе Игр. Их сохранение в программе этого года должно было свидетельствовать о победе человечества над адским вирусом. Однако, турнир все-таки пришлось перенести. Вирус повел в этом «матче», однако МОК быстро сравнял счет, первым в спортивном мире определившись с точными датами турнира. Остальные пока гадают: апрель, май, июнь, конец лета, начало осени... МОК же со всей определенностью заявляет: начинаем 23 июля, заканчиваем 8 августа. Все четко, все понятно.

В проигрыше, конечно, оказываются возрастные спортсмены, которые держали в уме красивое (ну или какое получится) завершение карьеры после Игр. Роджер Федерер, Серена Уильямс, Юлия Ефимова и многие другие. Большинство, конечно, продлит ради такого случая карьеру на год. Гимнастка Оксана Чусовитина, которой за месяц до Игр в Токио исполнится 46, уже заявила, что еще год будет выступать. Когда тебе 35+ или даже 40+, «плюс год», это, само собой, «минус шансы». Но они же потому и стали великими, что умеют с легкостью преодолевать и не такие сложности! Зато победа в таких условиях становится еще дороже. Согласитесь, как будет здорово. когда веселый Роджер Федерер пройдет в день своего 40-летия с флагом на закрытии Игр в ранге чемпиона! А быть может Юлия Ефимова выиграет одну или обе свои дистанции брассом и впишет, наконец, в резюме единственное звание, которого у нее пока нет - чемпионка Олимпийских игр.

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