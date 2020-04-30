ОКР открывает Квартириаду-2020! Среди членов жюри – Медведева и Ромашина

Суть проекта проста – пользователи Instagram придумывают интересные и необычные домашние спортивные упражнения, чтобы во время самоизоляции оставаться сильными, здоровыми и спортивными. Видеоролики с новыми «квартирными» дисциплинами выкладываются в сеть с хэштегом #Квартириада2020. Создатели лучших по оценкам профессионального жюри работ получат призы от Олимпийского комитета России и партнеров ОКР.

Главная идея проекта – поддержать стремление заботиться о своем внутреннем состоянии и внешнем облике, следить за физической формой и вести здоровый образ жизни даже в нынешних обстоятельствах. Соблюдая режим самоизоляции в условиях карантина ни в коем случае нельзя раскисать и предаваться меланхолии! А значит – самое время тренироваться и сохранять здоровое чувство юмора.

Конечно, заниматься с удовольствием спортом в четырех стенах задача не из легких. Делать обычные сели-встали, отжался-подтянулся больше похоже на рутину. Так почему бы не придумать новые, оригинальные виды домашнего спорта? Участвовать в Квартириае-2020 могут все. Игры стартуют уже скоро – 30 апреля, в 16.00 мск.

В прямом эфире на «Церемонию открытия #Квартириада2020» в аккаунтах Instagram выйдут известный телекомментатор Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry), фигуристка Евгения Медведева (@jmedvedeva) и серебряный призер Олимпиады, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный (@nikushkarus).

Первый в истории обладатель золота юношеских Олимпийских игр по брейк-дансу Сергей Чернышев (@bumblebee_outstanding) подключится к этому эфиру через аккаунт ОКР @olympic_russia и продемонстрирует собственную идею новой спортивной дисциплины #прыжкисошвабройвкровать.

Светлана Ромашина (@svetlanaromashina), Евгения Медведева и Никита Нагорный станут почетными членами жюри конкурса.

Чтобы поддержать бодрость духа подписчиков во время карантина собственные видео в своих лентах Instagram также разместят известные российские спортсмены.

Конкурс продлится до 14 мая. У всех, кто выложит в сеть видео с новой придуманной спортивной дисциплиной, есть шанс выиграть подарки! Достаточно указать под своим видео хэштег #Квартириада2020. Тройка финалистов получит комплекты олимпийской экипировки, 10 самых креативных видео будут отмечены талисманами команды России.

Карантин закончится, пандемия отступит. А оригинальные решения и воспоминания от участия в Конкурсе останутся, равно как и по праву выигранные призы!