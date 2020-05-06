«Лебединое озеро»-2. Верните спорт, пока не стало хуже

Проблема самоизоляции с каждым майским днем встает все острее. Второй месяц карантина плюс весенняя погода делают свое дело – сдержать граждан от побега на улицу становится с каждым днем все труднее, что грозит еще большей волной заражений. Однако для того, чтобы люди смогли высидеть по домам, тоже необходимо что-то делать, а не крутить им днями и ночами по телеку коронавирусные страшилки. От такого информационного фона сбежишь куда угодно.

Зачем нам ежеминутно втирают в мозги, насколько опасен вирус, в целом понятно. Власти дали распоряжение – ТВ и СМИ выполняют. Так было и с Украиной, и с Сирией. Они не берут во внимание, что за них всю работу уже исполнил интернет. Всем, кому нужна была полная информация о «короне», ее получили сполна. На карантине, в общем-то, и заняться больше особо нечем, как с утра до вечера торчать в сети. Но в какой-то момент наступает пресыщение негативными новостями. Организм начинает их отторгать, включая защитную реакцию, потому что так устроен. Человек старается хоть как-то отвлечься, но как?

По сути, сегодня у людей нет иного выбора, кроме побега из дома. В магазин, на улицу, на дачу. Куда глаза глядят, чтобы хотя бы на время сменить обстановку. Это увеличивает контакт между гражданами и соответственно риск подхватить инфекцию. Изменить ситуацию мог бы новый подход к проблеме.

Посмотрите, в Новый год наш телеэфир переполнен кучей старых классных фильмов, а сегодня, когда граждан крайне важно подбодрить, забит такой фигней, что хочется выть. Не хватает разве что «Лебединого озера», хотя ряд передач по восприятию ничем от него не отличается. Да дайте народу вздохнуть! Уберите с экранов всю эту лабуду. И смените повестку.

Среди прочих мер помощь в удерживании населения способны оказать спортивные трансляции. Но для этого надо дать отмашку сверху, чтобы возобновить спорт.

Около месяца назад я уже выражал обеспокоенность, что возвращению большого спорта всячески будут противиться прежде всего чиновники разных мастей. Каждый из них перекладывает свою ответственность, не желая быть крайним, если, не дай бог, кто-то заразится на подотчетном ему участке. Они не смотрят на проблему глобально – их интересует своя хата, и критиковать их за эту позицию абсолютно бессмысленно.

Так происходит сегодня и в Европе. К примеру, немецкая бундеслига была готова дать рестарт чемпионату еще 5 мая, но в дело вмешались разные клерки, и запуск был отложен. Новая попытка возвращения футбола назначена на 15 мая. Хотя что-то подсказывает, что в ближайшую неделю все равно найдутся новые спецы, которые постараются если не помешать возобновлению чемпионата Германии, то настроить общественное мнение таким образом, чтобы оно было готово в любой момент выступить за отмену турнира. Оптимизма добавляет тот факт, что вопрос был рассмотрен правительством и получено добро на футбол от федерального канцлера Ангелы Меркель. Будем надеяться, что у столь опытного политика хватит воли, чтобы чиновничьим страхам противостоять.

В Нидерландах, несмотря на позицию клубов, желающих доиграть чемпионат, возобновление турнира стало невозможным после решения властей заранее отменить все массовые соревнования до 1 сентября. Спорт там, как и во Франции, оказался заложником функционеров. Благо сегодня они решают, что запрещать, а что и кому разрешать. Они пользуются моментом, наслаждаясь своей безграничной властью и своими личными интересами.

Народ действительно очень устал. Не только в России – во всех странах, где введен режим жестких ограничений. Об этом на днях говорил знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер, призывающий сделать послабления для людей. Важность скорейшего возобновления спорта не раз подчеркивал президент США Дональд Трамп и другие известные личности.

В такой ситуации почти все зависит от государевой мудрости. Мы находимся в том положении, когда нет шагов, которые не ведут к потерям. Если у главы государства есть понимание проблемы с перестраховкой чиновников разных уровней, то он сам должен взять на себя решение этого непростого ребуса. В противном случае общество будет находиться в заложниках, и негатив продолжит накапливаться. Пар необходимо выпустить наружу или котел так закипит, что крышку снесет к чертям. Лучше никому от этого не будет.

Есть ли риск у футболистов, хоккеистов и прочих мастеров заболеть? Глупо отрицать, что угрозы нет. Однако рестарт спорта со свободным доступом к трансляциям матчей и соревнований может:

– оставить по домам значительную часть, по крайней мере, мужского населения;

– дать возможность переключиться с негативных новостей на позитивные;

– добавить тем для широкого обсуждения;

– наконец, стать лучом света в нашем царстве тьмы, как когда-то выступления артистов на передовой в годы войны и проведение матчей в полуразрушенных городах.

Да, спортсмены действительно могут заболеть, это так, хотя риски после принятия всех продуманных мер безопасности будут сведены к минимуму. Но спортсменов сотни, и они сами должны принять для себя решение, играть им или нет. А вот трансляции спортивных матчей способны оставить по домам сотни тысяч и даже миллионы людей, и это понизит их риск подцепить китайскую заразу. На мой взгляд, тут как раз тот случай, когда вполне уместна поговорка, что из двух зол выбирают меньшее. А спорт сегодня – меньше из них.