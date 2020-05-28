Унизить и растоптать. В чем истинные цели ВАДА в отношении российского спорта

«РУССКОМУ ДЕЛУ» КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕХА

Из-за пандемии коронавируса остановился весь мировой спорт. Усилия всех государств сегодня подчинены одной цели: справиться с болезнью и сохранить здоровье своих граждан. Никакой антидопинговой деятельности не ведется по объективным причинам, но чиновники ВАДА продолжают даже в этот момент рапортовать об успехах в борьбе с русским допингом. И это наводит на подозрения. Зачем они это делают в такое тяжелейшее время для всего мира, в том числе и спортивного?

Не хочу ни в коем случае сказать, что мы сами были чистые и пушистые, а претензии ВАДА к нашим спортсменам от начала до конца беспочвенны и исключительно политизированы. Отнюдь. Нельзя не признавать очевидного: Россия в спорте проштрафилась, допустила нарушения антидопингового законодательства, причем серьезные и неоднократные. Что было – то было, глупо это отрицать. Однако мы давно признали свою вину, понесли наказание, выступив на Олимпиаде-2018 в Южной Корее в статусе атлетов из России, без гимна и флага. Предпринимаем шаги для устранения нарушений, стараемся исправиться. Живем, можно сказать, под колпаком у ВАДА. Но оно не успокаивается.

Это ведомство продолжает втаптывать в грязь наш спорт, несмотря на то, что за последние годы отношение к допинговой теме в российском обществе очень сильно изменилось. В России при выявлении новых случаев допинга у наших атлетов все реже переводят стрелки на проверяющую сторону – мол, это все провокации, а мы ни при чем. Мы перестали всем нашим миром выражать слова поддержки допингерам, искать везде заговор против страны, как это было ранее. Перелом в сознании произошел. Тут, казалось бы, должна последовать поддержка от структуры, задачей которой как раз и является помощь в исправлении ситуации с допингом в конкретном обществе. Но мы видим совсем другую реакцию. Россию продолжают целенаправленно унижать, а наш спорт - уничтожать. Невольно задумываешься об истинных целях, которые преследует ВАДА по отношению к стране.

ПОЧЕМУ ВАДА СПУСТИЛО ЭТИ ИСТОРИИ НА ТОРМОЗАХ?

Тем более что само Всемирное антидопинговое агентство совсем не выглядит принципиальным сторонником жестких карательных мер (как это происходит с Россией), когда речь идет о других нарушениях. Не менее громких. Вот только свежие истории, которые ВАДА спустило на тормозах.

В январе 2020 года немецкий телеканал ARD выпустил фильм-расследование хорошо нам известного журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). В фильме были приведены шокирующие подробности многолетнего правления президента IWF Тамаша Аяна: финансовые злоупотребления, грубейшие нарушения антидопинговых правил, сокрытие этих нарушений. Целый букет. Не обошли стороной создатели документалки многолетнюю противоправную деятельность Венгерской национальной антидопинговой организации, которая коррупционным путем получала заказы на обслуживание крупнейших международных соревнований, а также принимала непосредственное участие в совершении и сокрытии антидопинговых нарушений прямо во время турниров.

Ну и как сильно, думаете, возбудились по этому поводу в ВАДА? А никак. Чиновников уважаемой организации словно хватил приступ импотенции. Ведомство ограничилось пресс-релизом, заявив, что там обеспокоены выходом фильма и выдвинутыми обвинениями. Никакого собственного расследования, как это было сделано пять лет назад в отношении России, ВАДА решило не проводить. Расследование по фактам, изложенным в фильме Зеппельта, было инициировано… самой IWF и за ее счет. Это примерно то же самое, как если бы подозреваемым в совершении преступлений разрешалось за свой счет вести следствие против самих себя.

Вот еще случай. В феврале 2019 года австрийский лыжник Йоханнес Дюрр признался в многолетнем применении допинга при содействии немецкого врача Мартина Шмидта. Как выяснилось, Шмидт организовал подпольную клинику в немецком городе Эрфурте и содействовал антидопинговым нарушениям у нескольких десятков элитных спортсменов из разных стран. ВАДА не пошевелило даже пальцем, чтобы подключиться к расследованию.

В июне 2019-го BBC обнародовал многочисленные факты нарушений антидопинговых правил одним из самых известных в мире легкоатлетических тренеров Альберто Салазаром. В том числе были приведены показания несколько информаторов из числа атлетов, тренировавшихся в его группе. Среди прочих спортсменов специалист тренировал знаменитого британского бегуна четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фару. В октябре 2019-го сам Салазар, а также сотрудничавший с ним доктор Джеффри Браун были дисквалифицированы на 4 года за допинговые нарушения, включая распространение запрещенных субстанций и использование запрещенных методов. При этом ни один (!) спортсмен, занимавшийся у Салазара, не вызвал интерес у ВАДА. Кому тогда предназначались чудодейственные пилюльки, спрашивается?

Не попыталось Всемирное антидопинговое агентство инициировать следствие и против Федерации легкой атлетики Великобритании, несмотря на неоднократные выступления в английской прессе, приводящие факты повсеместного злоупотребления запрещенными субстанциями британскими легкоатлетами…

Такая разная реакция на Россию и «остальной мир» со стороны ВАДА не может не вызывать сомнений в ангажированности агентства. Всем уже стало понятно, что против нашей страны оно ведет особую политику. Борьба с устранением антидопинговых нарушений в российском случае отошла на задний план. На передний же вышли явно политические задачи. Растоптать достоинство нации, лишив права выступать под своим флагом и со своим гимном.

НЕ СЛУЧАЙНО ВАДА НЕ ПОДПУСКАЮТ К КРУПНЕЙШИМ ЛИГАМ США

Что из себя представляет ВАДА, серьезному спортивному бизнесу хорошо известно. Не случайно эту контору не подпускают на пушечный выстрел к североамериканским лигам, которые являются вершиной профессионального спорта. NFL, NBA, NHL, MLB не признают компетенцию USADA и принимают антидопинговые правила, полностью противоречащие Всемирному антидопинговому кодексу. В этих лигах практикуется максимально сокращенный список запрещенных субстанций, максимально мягкие санкции даже за использование анаболических стероидов, сокращенные периоды тестирования и так далее. Однако никому в голову не приходит лишить спортсменов из этих лиг права участвовать в Олимпиадах.

По этому поводу вспоминается характерный инцидент со звездой сборной Швеции и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Никласом Бэкстремом, который произошел на Играх-2014 в Сочи. Накануне финала с Канадой лидер шведов был дисквалифицирован. По словам Бэкстрема, причиной положительного результата допинг-пробы, из-за которой он пропустил финальный матч турнира, стало его лекарство от аллергии. Вице-президент НХЛ Билл Дэйли почти сразу сообщил, что лига не собирается отстранять от игр форварда, несмотря на то, что в Сочи в его крови был обнаружен запрещенный препарат.

Для прессы тогда был подготовлен политкорректный пресс-релиз. «Мы понимаем, что допинг-проба Никласа Бэкстрема на Олимпийских играх дала положительный результат. Но также мы знаем, что это стало результатом использования лекарства от аллергии, которое хоккеист принимал сознательно, с разрешения врача команды. Бэкстрем не собирался с помощью этого лекарства улучшать свои игровые качества. К тому же данное вещество не входит в список запрещенных в НХЛ. Поэтому Никлас без всяких ограничений сможет выступать за «Вашингтон».

Но это было для публики. В кулуарах же шли разговоры о том, что поступок ВАДА по отношению к одной из звезд лиги привел боссов НХЛ в бешенство. И «борцам» с допингом, а также МОК якобы было указано, чтобы больше никого из их конторы не было видно рядом с раздевалками хоккеистов НХЛ. В противном случае лига просто перестанет ездить на Игры.

Профсоюз игроков НХЛПА следом выразил недовольство решением МОК отстранить от участия в финальном матче олимпийского турнира Бэкстрема. Соответствующее заявление сделал помощник исполнительного директора Мэттью Шнайдер: «Всем понятно, что Бэкстрем не использовал допинг. Очень странно наблюдать принятое решение, ведь должен же быть здравый смысл, но сегодня представители МОК его не продемонстрировали. В итоге у игрока отняли один из самых важных матчей в карьере».

ЧТО ЭТО КАК НЕ ПОЛИТИКА?

Здравого смысла в решениях ВАДА с каждом годом действительно все меньше, а политики и ангажированности – все больше. Серьезные люди и политики это, конечно, понимают. Не случайно та же USADA не имеет ни авторитета, ни полномочий, ни средств для контроля спортивных организаций в своей собственной стране. Но при этом оно поддерживает принятие Конгрессом США Закона Родченкова, чтобы иметь возможность преследовать спортсменов из других стран по всему миру. Что это, как не политика?

Большой спорт сегодня остановлен из-за коронавируса. Все спортсмены несут потери, как финансовые, так и моральные. Для кого-то пропуск сезона и отмена крупнейших турниров станут настоящей трагедией, так как шанса выступить на Играх или чемпионате мира больше может не представиться. А может случиться и так, что для многих звезд спорта, в том числе и российских, следующие Олимпийский игры станут единственными в их карьере. Или не станут. В том числе из-за карательных действий ВАДА по отношению к нашему спорту.

Казалось бы, чем не повод в это форсмажорное время объявить в спорте всеобщую допинговую амнистию и зарыть топор войны, чтобы после выхода из карантина начать новую жизнь? Но нет, ничего подобного не происходит. Почему? Видимо, истинные цели организации простираются далеко за пределы спортивных арен.