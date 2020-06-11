Доходное дело. «Российский допинг» – неплохой совместный бизнес для ВАДА и партнеров

КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТ ВАДА?

Судебный спор между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) перенесен на ноябрь в связи с пандемией коронавируса. Предполагается, что слушания пройдут со 2 по 5 ноября, хотя ранее намечалось, что они состоятся на второй неделе июля. В Швейцарии, где пройдет заседание CAS, продолжают действовать ограничения на въезд для лиц, которые не являются гражданами ЕС, а возможность разбирательств по делу в формате видеоконференции была исключена.

Напомним, что исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно постановил отстранить на четыре года российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Однако при соблюдении ряда мер «чистые» атлеты из России могут выступать в нейтральном статусе.

Все эти решения вступят в силу, если CAS встанет на сторону ВАДА по итогам разбирательств. Это грозит России пропуском двух Олимпиад. Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что работа по судебному процессу должна находиться под вниманием правительства и Минспорта России. Поддержка властных структур в этом вопросе нашему спорту необходима. ВАДА, несмотря на всемирную пандемию, ничуть не успокаивается в своих стремлениях растоптать российский спорт.

Можно не сомневаться, что с ее стороны все время до заседания суда продолжится целенаправленная кампания в СМИ с целью постоянной подпитки информационного пространства «новыми» фактами о российском допинге. Совершенно некорректная в преддверии процесса. Это уже происходит сегодня. То один, то другой «борец» за чистоту спорта припоминает России ее допинговое прошлое, несмотря на то, что на протяжении последних лет к нам нет претензий.

Зачем ВАДА это делает? Организация, как видится, преследует две цели. Одна из них – политическая, о чем было сказано уже не раз. А вторая заключается в том, что это просто неплохой совместный бизнес. После того как было заплачено 15 миллионов долларов после Игр в Пхенчхане на укрепление международной антидопинговой системы, показалось, что черная страница действительно может быть перевернута - Россия по счетам заплатила, отныне двигаемся вперед. Но на деле видим, что спустя два года после той Олимпиады ВАДА опять требует наказать, причём максимально коллективно, РУСАДА, ОКР, ПКР, спортсменов на долгий срок. Штрафы из России выбивают по антидопинговой линии в биатлоне и, конечно, в легкой атлетике, где масштабы финансовых требований выросли до неприличных размеров . Это мягко говоря.

ПЛАТИТЕ, АТЛЕТЫ, ПЛАТИТЕ!

Легкоатлетическое сообщество некоторое время назад взорвала новость о том, что World Athetics ввела денежный сбор для российских спортсменов, которые хотят оформить документы для получения нейтрального статуса на период временного лишения ВФЛА членства в этой организации, чтобы иметь возможность выступать в международных соревнованиях. Уже сейчас таких легкоатлетов у нас 65. Теперь, согласно одному из пунктов регламента, заявка на оформление нейтрального статуса для взрослых спортсменов не будет обработана, если взнос в размере 250 долларов не будет перечислен в WA. Не меньше вопросов вызывает тот факт, что после того, как спортсмены получат нейтральный статус, ВФЛА должна будет выбрать из их числа только десять атлетов, которые смогут участвовать в крупных международных соревнованиях 2020 года.

Что касается взносов, то ВФЛА решила компенсировать затраты спортсменам, если они займут призовые места на международных соревнованиях.