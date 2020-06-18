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Расскажи, как твоя семья любит спорт. ОКР и ZASPORT проведут конкурс для спортивных семей 
18 июня 19:00

Расскажи, как твоя семья любит спорт. ОКР и ZASPORT проведут конкурс для спортивных семей 

ОКР совместно с компанией ZASPORT, официальным экипировщиком Олимпийской команды России, объявили о запуске конкурса #СЕМЬЯZASPORT.  

Конкурс пройдет в рамках программы «Олимпийская страна», а его главная цель — объединить семьи в их желании заниматься спортом, вести активный образ жизни и быть частью олимпийского движения. Информационным партнером проекта выступит журнал «ОК!», а правила участия в нем предельно просты. С 17 июня по 5 июля всем желающим необходимо:

  • разместить в соцсетях Instagram, Вконтакте, Facebook фото или видео, сделанные во время семейных тренировок, активного отдыха или совместных спортивных игр;
  • поставить хештег #СЕМЬЯZASPORT;
  • отметить официальные аккаунты ZASPORT, Олимпийского комитета России и журнала «ОК!».

Ну и конечно, не стоит забывать о творческой составляющей. Чем креативнее будет работа, тем больше шансов, что именно она запомнится звездным членам жюри: главному дизайнеру и основателю бренда ZASPORT Анастасии Задориной, директору по спорту ОКР Андрею Конокотину, главному редактору сайта «ОК!» Денису Казьмину и нашим прославленным спортсменам — двукратным олимпийским чемпионам по фигурному катанию Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, трехкратному чемпиону мира по спортивной гимнастике Артуру Далалояну, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Ульяне Донсковой.

«Родители всегда вдохновляют детей, прежде всего - собственным примером. Совместные игры, занятия спортом – это необходимая составляющая семейного досуга. Специально ко Дню семьи, любви и верности мы решили провести конкурс #СЕМЬЯZASPORT, - рассказала Анастасия Задорина. - Принять участие может каждая семья, условия участия очень простые. Мы с удовольствием вручим победителям экипировку от ZASPORT из коллекции TOTAL. Сейчас, к счастью, снова можно заниматься спортом на улице и гулять в парках. Конечно же, этому рады и дети, и взрослые. Давайте проведем это лето активно, и пусть оно нам всем запомнится!»

«Я убежден, что поддерживать свою форму и вести здоровый жизни можно и нужно, невзирая на карантин, самоизоляцию или какие-то иные неприятные обстоятельства, - заметил в свою очередь президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. - Делать это можно с пользой, с удовольствием и с улыбкой, если подходить к тренировкам с выдумкой и организовать насыщенный активный семейный досуг. Наш совместный конкурс с партнером ОКР компанией ZASPORT призван помочь всем желающим провести время с пользой для души и тела. Нет ничего важнее, чем здоровье наших родных и близких, с заботой о которых мы и призываем поучаствовать в этом проекте с призами и подарками для самых спортивных».

Итоги конкурса будут подведены 8 июля в День семьи, любви и верности. Победители получат спортивную экипировку ZASPORT для всех членов семьи, участвовавших в съемках конкурсной фото- или видеоработы. Станислав Поздняков вручит специальный приз – велосипед и футбольный мяч. Всем участникам будет отправлен промокод на скидку, который можно применить в розничных магазинах и на сайте ZASPORT. Талисманы Олимпийской команды России – Медведь-неваляшка и Шапка-кот – достанутся авторам еще 10 лучших работ.

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Расскажи, как твоя семья любит спорт. ОКР и ZASPORT проведут конкурс для спортивных семей 
Расскажи, как твоя семья любит спорт. ОКР и ZASPORT проведут конкурс для спортивных семей 
ОКР совместно с компанией ZASPORT, официальным экипировщиком Олимпийской команды России, объявили о запуске конкурса #СЕМЬЯZASPORT.  
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