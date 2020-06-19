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Оставайся сильным, активным, здоровым. Празднование Международного олимпийского дня продлится неделю
19 июня 08:12

Оставайся сильным, активным, здоровым. Празднование Международного олимпийского дня продлится неделю

В социальных сетях Олимпийского комитета России стартует акция в поддержку кампании МОК #StayStrong #StayActive #StayHealthy.    

Кульминацией акции станут торжественные мероприятия, посвященные Международному олимпийскому дню (МОД), которые пройдут 23 июня в режиме онлайн.

На протяжении недели Олимпийская команда России, в которую войдут двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Александр Сухоруков, экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и члены команды России по скейтбордингу Лилия Суханькова и Алишер Содыков, будет вдохновлять болельщиков оставаться сильными, активными и здоровыми во время режима самоизоляции и постепенного возвращения к привычной жизни.

Официальный хештег праздника в соцсетях — #модно2020 — призван продемонстрировать, что вести здоровый образ жизни не только полезно, но и престижно, интересно, современно.

23 июня в рамках онлайн-марафона на официальном сайте ОКР чемпионы в прямом эфире ответят на вопросы зрителей, примут участие в интеллектуальном квесте и тренировках, а также наградят самых активных любителей спорта. За происходящим на площадках Международного олимпийского дня можно будет следить благодаря онлайн-трансляции, которая начнется в 10 часов утра.

Зрители смогут поближе познакомиться с дисциплинами-дебютантами Олимпийских игр — скейтбордингом, каратэ и баскетболом 3х3. Понаблюдать за тренировкой ведущих спортсменов федерации каратэ России в дисциплинах ката и кумите. Также в рамках МОД состоится онлайн-тренировка, которую для всех желающих проведет Маргарита Мамун. Это занятие пройдет в рамках глобального проекта МОК, в рамках которого каждый час знаменитые спортсмены по всему миру будут показывать базовые упражнения для пользователей соцсетей. Присоединиться к получасовому занятию с Маргаритой смогут все подписчики инстаграм-аккаунтов @Olympics и @Olympic russia.

На территории у здания ОКР будет сооружен небольшой скейт-парк и рампа для дисциплины BMX, где пройдут мини-контесты с участием спортсменов сборной, а также баскетбольная площадка, на которой состоится показательная тренировка по баскетболу 3х3. Мероприятия будут организованы при строгом соблюдении всех рекомендованных мер предосторожности.

На площадке Союза биатлонистов России в рамках нового проекта «Всероссийская биатлонная гонка любителей» заработает мобильное стрельбище. Участникам гонки предстоит преодолеть дистанцию бегом, а также дважды посетить огневой рубеж: сначала для стрельбы из положения лежа, а затем – стоя.

В рамках подготовки к Международному олимпийскому дню был организован конкурс «Личный рекорд» и выбраны участники, которым предстоит улучшить установленный ранее результат. Помогают им в этом спортсмены-наставники: Татьяна Волосожар, Александр Легков и Алишер Содыков.

Начиная с 15 июня чемпионы проводят для своих подопечных регулярные тренировки, следить за ними можно в соцсетях ОКР. В МОД участники проекта в прямом эфире продемонстрируют всему миру свой прогресс и постараются установить новый «Личный рекорд».

По итогам проекта всем участникам достанутся памятные подарки, а лучшая пара наставник/подопечный, выбранная в ходе голосования, получит ценные призы, в числе которых — спортивное оборудование.

ОКР благодарит за поддержку своих спонсоров и партнеров: Генерального спонсора Олимпийской команды России — глобальную энергетическую компанию «Газпром», Генерального партнера ОКР — крупнейшую авиакомпанию России «Аэрофлот», официального экипировщика Олимпийской команды России ZASPORT, а также Партнера ОКР — горно-металлургическую компанию «Норникель».

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Оставайся сильным, активным, здоровым. Празднование Международного олимпийского дня продлится неделю
Оставайся сильным, активным, здоровым. Празднование Международного олимпийского дня продлится неделю
В социальных сетях Олимпийского комитета России стартует акция в поддержку кампании МОК #StayStrong #StayActive #StayHealthy.    
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