ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«До свиданья, наш ласковый Миша...» Умер автор талисмана Олимпиады-80 Виктор Чижиков
20 июля 19:00
автор: Юрий Волохов

«До свиданья, наш ласковый Миша...» Умер автор талисмана Олимпиады-80 Виктор Чижиков

Сегодня на 85-м году жизни скончался народный художник России Виктор Чижиков, создавший талисман московской Олимпиады 1980 года – Мишку.

ПЛАКАЛ МИШКА, ПЛАКАЛИ ЗРИТЕЛИ

Кадры с закрытия ХХII Олимпийских игр стали уже классикой. Заключительным, сильнейшим по эмоциям аккордом церемонии поздним вечером 3 августа 1980 года стал полет в темное московское небо огромного олимпийского Мишки под песню Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова в исполнении Льва Лещенко:

На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.

Режиссеры церемонии продумали все до мелочей, Мишка, улетая, пустил большую слезу. На трибунах в этот момент тоже слезы лились ручьям. Да и у телеэкранов вряд ли советские граждане сдерживали эмоции.

И сейчас, при просмотре тех кадров с летящим олимпийским Мишкой, у людей, заставших Олимпиаду в зрелом возрасте, подступает комок к горлу – этакая смесь ностальгии, вперемежку с гордостью за страну.

ЗА ТРИ ГОДА ДО ИГР

Еще за три года до Игр было решено, что талисманом Олимпалы-80, ее символом должен стать Мишка. В этом же, 1977-м, организационный комитет Олимпиады-80 объявил конкурс на лучшее изображение медведя. Участвовали многие художники, но победил эскиз 42-летнего Виктора Чижикова, известного своими иллюстрациями к детским книгам. Кстати, Чижиков одним из первых в России был награжден престижным дипломом имени Ганса-Христиана Андерсена за иллюстрации книги «Доктор Айболит».

Позднее Виктор Александрович вспоминал, что и еще несколько художников собрались в мастерской и сделали каждый порядка ста карандашных набросков медведя. В последствии в число 60 эскизов, предварительно отобранных организационным комитетом, попал и один из набросков Виктора Александровича.

Но оригинал изначально был нарисован не цветным карандашом. Его попросили выполнить изображение в цвете. К 1 апреля 1977 года цветное изображение улыбающегося медвежонка было сдано в оргкомитет, Но на рисунке не было олимпийской символики. Только в августе художник решил, как же внести в рисунок эту важнейшую деталь. Он опоясал медвежонка сине-черно-желто-зелено-красным ремнем, который повторял цвета олимпийских колец. Ремень венчала пряжка, где олимпийские кольца были выполнены золотистым цветом.

В конце сентября Чижикову позвонили и сказали: «Виктор Александрович! Поздравляем Ваш медведь прошел ЦК партии!» То есть, был согласован в Центральном комитете КПСС. 19 декабря 1977 года Мишка был утвержден в качестве официального талисмана XXII Олимпиады.

Образ талисмана московской Олимпиады широко использовался. Он появился на вымпелах и плакатах, почтовых марках, конвертах и открытках, значках и сувенирах, а также на страницах печатных изданий.

И сейчас во многих российских семьях можно найти предметы, на которых изображен олимпийский Мишка.

источник:
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Боец UFC Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпиономСтали известны имена судей матчей 30-го тура РПЛУайт подтвердил назначение даты боя Нурмагомедов - ГэтжиТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
«До свиданья, наш ласковый Миша...» Умер автор талисмана Олимпиады-80 Виктор Чижиков
«До свиданья, наш ласковый Миша...» Умер автор талисмана Олимпиады-80 Виктор Чижиков
Сегодня на 85-м году жизни скончался народный художник России Виктор Чижиков, создавший талисман московской Олимпиады 1980 года – Мишку.
20.07.2020 19:00
Олимпиада
автор: Юрий Волохов
«За бойкот московской Олимпиады-80 агитировал даже Мохаммед Али»
«За бойкот московской Олимпиады-80 агитировал даже Мохаммед Али»
Почетный президент ОКР Виталий Смирнов – о проблемах при подготовке к первым в истории нашей страны Олимпийским играм.
19.07.2020 07:00
Олимпиада
автор: Юрий Волохов
Юрий Ганус: Цель очевидна – поставить под контроль РУСАДА и отстранить меня от руководства
Юрий Ганус: Цель очевидна – поставить под контроль РУСАДА и отстранить меня от руководства
Гендиректор РУСАДА высказался по поводу возможных обвинений в свой адрес из-за нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации.
13.07.2020 16:30
Олимпиада
автор: Юрий Волохов
Оставайся сильным, активным, здоровым. Празднование Международного олимпийского дня продлится неделю
Оставайся сильным, активным, здоровым. Празднование Международного олимпийского дня продлится неделю
В социальных сетях Олимпийского комитета России стартует акция в поддержку кампании МОК #StayStrong #StayActive #StayHealthy.    
19.06.2020 08:00
Олимпиада
Расскажи, как твоя семья любит спорт. ОКР и ZASPORT проведут конкурс для спортивных семей 
Расскажи, как твоя семья любит спорт. ОКР и ZASPORT проведут конкурс для спортивных семей 
ОКР совместно с компанией ZASPORT, официальным экипировщиком Олимпийской команды России, объявили о конкурсе #СЕМЬЯZASPORT.  
18.06.2020 19:00
Олимпиада
Доходное дело. «Российский допинг» – неплохой совместный бизнес для ВАДА и партнеров
Доходное дело. «Российский допинг» – неплохой совместный бизнес для ВАДА и партнеров
Всемирное антидопинговое агентство продолжает «мочить» наш спорт. Это не только политика, но и неплохие деньги.
11.06.2020 08:00
Олимпиада
автор: Сергей Иванов
Унизить и растоптать. В чем истинные цели ВАДА в отношении российского спорта
Унизить и растоптать. В чем истинные цели ВАДА в отношении российского спорта
Даже несмотря на пандемию, Всемирное антидопинговое агентство продолжает «мочить» российский спорт. При этом не замечая нарушения остального мира.
28.05.2020 09:00
Олимпиада
автор: Сергей Иванов
«Это решение дружно поддержано всеми советскими спортсменами»
«Это решение дружно поддержано всеми советскими спортсменами»
8 мая 1984 года СССР объявил о бойкоте Олимпиады в Лос-Анджелесе
08.05.2020 10:00
Олимпиада
автор: Юрий Волохов
Юрий Ганус: Некоторые российские спортсмены во время пандемии нарушали антидопинговые правила
Юрий Ганус: Некоторые российские спортсмены во время пандемии нарушали антидопинговые правила
Гендиректор РУСАДА рассказал «Советскому спорту» о деятельности руководимого им агентства, работы у сотрудников которого в последние недели не поубавилось.
08.05.2020 10:00
Олимпиада
автор: Николай Яременко
«Лебединое озеро»-2. Верните спорт, пока не стало хуже
«Лебединое озеро»-2. Верните спорт, пока не стало хуже
Кто-то должен взять на себя ответственность, чтобы прекратить ежедневное безумное нагнетание страстей.
06.05.2020 13:00
Олимпиада
автор: Дмитрий Кузнецов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика