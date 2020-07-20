«До свиданья, наш ласковый Миша...» Умер автор талисмана Олимпиады-80 Виктор Чижиков

ПЛАКАЛ МИШКА, ПЛАКАЛИ ЗРИТЕЛИ

Кадры с закрытия ХХII Олимпийских игр стали уже классикой. Заключительным, сильнейшим по эмоциям аккордом церемонии поздним вечером 3 августа 1980 года стал полет в темное московское небо огромного олимпийского Мишки под песню Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова в исполнении Льва Лещенко:

На трибунах становится тише,

Тает быстрое время чудес.

До свиданья, наш ласковый Миша,

Возвращайся в свой сказочный лес.

Режиссеры церемонии продумали все до мелочей, Мишка, улетая, пустил большую слезу. На трибунах в этот момент тоже слезы лились ручьям. Да и у телеэкранов вряд ли советские граждане сдерживали эмоции.

И сейчас, при просмотре тех кадров с летящим олимпийским Мишкой, у людей, заставших Олимпиаду в зрелом возрасте, подступает комок к горлу – этакая смесь ностальгии, вперемежку с гордостью за страну.

ЗА ТРИ ГОДА ДО ИГР

Еще за три года до Игр было решено, что талисманом Олимпалы-80, ее символом должен стать Мишка. В этом же, 1977-м, организационный комитет Олимпиады-80 объявил конкурс на лучшее изображение медведя. Участвовали многие художники, но победил эскиз 42-летнего Виктора Чижикова, известного своими иллюстрациями к детским книгам. Кстати, Чижиков одним из первых в России был награжден престижным дипломом имени Ганса-Христиана Андерсена за иллюстрации книги «Доктор Айболит».