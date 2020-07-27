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Результат взрыва – двое погибших, 111 раненых
27 июля 16:47
автор: Юрий Волохов

Результат взрыва – двое погибших, 111 раненых

24 года назад произошел теракт на Олимпиаде в Атланте.

В ночь на 27 июля 1996 года во время массовых гуляний, приуроченных к 100-летию олимпийского движения, в Олимпийском парке Атланты прогремел взрыв, в результате которого погибло два человека (один из них скончался от инфаркта) и еще 111 получили ранения.

«ОТ ЧЕРНОГО СЕНТЯБРЯ» ДО ТЕРРОРИСТА-ОДИНОЧКИ

Олимпиады привлекают не только спортсменов и болельщиков со всего мира, но, увы, и злодеев. В том числе, хорошо организованных террористов и психов-одиночек. Самый крупный теракт в истории Олимпиад произошел в 1972 году в Мюнхене. 5 сентября палестинские террористы из группы «Черный сентябрь» перелезли через забор Олимпийской деревни и проникли в кампус израильской делегации. Жертвами теракта стали 11 спортсменов из сборной Израиля, один немецкий полицейский и двое из восьми террористов.

Следующий теракт на Олимпийских играх произошел в Атланте в 1996 году. Здесь действовал террорист-одиночка.

Как потом выяснилось, взрывное устройство было помещено в обрезки трубы, начиненной поражающими элементами, в основном шурупами и гвоздями. Жертв могло быть больше, если бы не охранник частного агентства Ричард Джуэлл. Он обнаружил рюкзак с тремя трубчатыми бомбами под одной из скамеек в Centennial Olympic Park.

Джуэлл сразу же предупредил полицию и охрану парка, а затем активно помогал эвакуировать людей из района возможного взрыва. Спустя девять минут в службу 911 поступил анонимный звонок о заложенной в парке бомбе, когда эвакуация уже проводилась полным ходом. Сама бомба взорвалась спустя 13 минут, убив одного человека (второй умер от инфаркта) и ранив 111 посетителей Олимпийского парка.

Если в Мюнхене в 1972-м поначалу некоторые политические деятели предлагали Олимпиаду завершить. Но в результате приостановили Игры лишь на день. То в Атланте разговоров о завершении соревнований не было.

На церемонии закрытия Олимпиады-1996 президент МОК Хуан Антонио Самаранч единственный раз за время своего президентства не произнес традиционную фразу «Эти Игры были лучшими в истории».

ГЕРОЙ, ЕДВА НЕ СТАВШИЙ ПРЕСТУПНИКОМ

Ричард Джуэлл в течение нескольких дней был главным героем всех новостей, как человек, спасший множество людей. Однако три дня спустя газета The Atlanta Journal-Constitution рассказала, что ФБР рассматривает его как возможного подозреваемого. Агенты ФБР сделали свой вывод на основании того, что Ричард подходит под психологический портрет террориста-одиночки. Тем более что других подозреваемых у Федерального бюро расследований не было. СМИ тут же сменили тон в отношении Джуэлла. В течение следующих нескольких недель средства массовой информации муссировали версию того, что Джуэлл был зачинщиком теракта. Из героя он превратился в неудачника и плохого сотрудника охраны, и, возможно, сам заложил бомбу, чтобы затем «найти» ее и стать героем.

Джуэллу официально не было предъявлено обвинение, но ФБР дважды тщательно обыскало его дом, допросило его коллег и осуществляло круглосуточное наблюдение за ним. Давление стало ослабевать только после того, как адвокаты Джуэлла наняли бывшего агента ФБР для допроса на детекторе лжи, который Джуэлл успешно прошел 26 октября 1996 года.

Следователь прокуратуры США Кент Александер направил Джуэллу письмо, в котором, в частности, говорилось: «Основываясь на доказательствах, выявленных на сегодняшний день, ФБР не считает Ричарда Джуэлла подозреваемым по уголовному расследованию о взрыве 27 июля 1996 года в Парке Столетия Олимпийских Игр».

500 ТЫСЯЧ КОМПЕНСАЦИИ

После этого Джуэлл подал в суд иск на средства массовой информации, в первую очередь на NBC News и Atlanta Journal-Constitution. NBC News выплатило Джуэллу 500 тысяч долларов. Аналогичные иски с СNN и другими изданиям тоже были урегулированы полюбовно, но суммы компенсаций не известны.

The Atlanta Journal-Constitution была единственным ответчиком, который не рассчитался с Джуэллом.

НАСТОЯЩИЙ ПРЕСТУПНИК

Настоящего преступника удалось поймать лишь через год, после того, как он совершил еще два похожих теракта. Им оказался Эрик Роберт Рудольф. После взрыва в Олимпийском парке, он совершил теракт возле клиники по абортам в пригороде Атланты, а также у местного ночного клуба для гомосексуалистов. Рудольф сознался в содеянном, объяснив свои действия политическими мотивами. Он был осужден пожизненно без права на досрочное освобождение.

Клин Иствуд — режиссер, ди Каприо — продюсер

Ричард Джуэлл скончался 29 августа 2007 года в возрасте 44-х лет. Выяснилось, что человек, спасший сотни людей, а потом незаслуженно отвергнутый обществом, был болен сахарным диабетом, страдал от сердечной недостаточности и хронического заболевания почек.

3 декабря 2019 года в Голливуде вышел фильм «Дело Ричарда Джуэлла», снятый Клинтом Иствудом. Продюсером картины выступил Леонардо ди Каприо. Главную роль Ричарда Джуэлла сыграл Пол Уолтер.

источник: «Советский спорт»
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