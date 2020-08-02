Как летом 1980-го в Москве «победил» коммунизм. А проституток и наркоманов убрали из столицы

Во времена лютого дефицита на прилавках убогих советских магазинов «вдруг» появились невиданные для наших людей продукты: сервелат и салями, джемы в красивых упаковках, соки в пакетиках с трубочками, фанта и кока-кола, сигареты «Мальборо», «Кэмэл» и «Салем» с ментолом, в основном финского производства. В барах бармены готовили для гостей невиданные коктейли.

Однако отчасти это обещание было выполнено – некоторый коммунизм наступил. Правда, только для жителей Москвы, Киева, Таллина, Минска и Ленинграда, где прошли олимпийские состязания летом 1980-го.

В октябре 1961 года тогдашний лидер Советского Союза Никита Хрущев пообещал на весь мир, что к 1980 году советские граждане будут жить при коммунизме. Мир в это вряд ли поверил, да, видимо, и большинство советских граждан тоже. И когда подошло время проведения Олимпиады-80, многие советские люди вспомнили об обещании Хрущева. Конечно, говорили об этом вполголоса – это же была крамола, насмешка над советской действительностью.

Это уже стало избитым мэмом, но в дни 40-летия Олимпийских игр в СССР все же хочется напомнить молодому поколению, откуда взялся этот мэм: Олимпиада - вместо коммунизма.

На время Олимпиады, которая прошла с 19 июля по 3 августа 1980 года, московские магазины заполнили невиданными для советских людей товарами. Чтобы не навредить созданному перед иностранцами положительному образу СССР, все неблагонадежные элементы были высланы из столицы.

Помните песню «Дым сигарет с ментолом», написанную в конце 80-х. Именно такие сигареты вскоре стали считаться одним из атрибутов «красивой жизни». Ну а бумажные стаканчики с надписями «фанта» и «пепси-кола» ставились в качестве дорогих сувениров в серванты рядом с хрустальной посудой.

Особенно большое изобилие обрушилось на Москву, где прошла подавляющая часть соревнований, и куда приехали многочисленные армии иностранных журналистов и туристов.

На время Игр-80 общественный транспорт и личные автомобили граждан поражали идеальной чистотой, а милиционеры были вежливыми и по-праздничному опрятными. В общественном транспорте остановки объявляли на русском и английском

Разве могла страна победившего социализма ударить в грязь лицом перед всем миром?!

НЕБЛАГОНАДЕЖНЫХ – ЗА 101-й КИЛОМЕТР

Чтобы этот дефицит за несколько часов не смели с полок изголодавшие советские граждане, столицу для приезжих просто закрыли. В июле 1979 года под грифом «Совершенно секретно» был принят документ с длинным названием «О введении временных ограничений на въезд в г. Москву в период Олимпиады-80 и направление граждан г. Москвы и Московской области в строительные отряды, спортивные и пионерские лагеря и другие места отдыха летом 1980 года».

Въезд в Москву для жителей других областей был возможен только по специальным пропускам, которые выдавали местные партийные органы. А немалую часть самих москвичей вежливо «попросили» покинуть город на время проведения Олимпиады. Как? Студентов отправили либо в стройотряды, либо в длительную практику, либо на помощь колхозам, детей – в пионерские лагеря. Нечего пялиться на красиво одетых иностранцев, а то самим такой жизни захочется.

ДАМЫ С ПОВЫШЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Но это все речь о людях законопослушных. А что делать с антисоциальными элементами, которые «кое-где у нас порой» еще встречались? Было принято решение очистить Москву и другие города, где проходили соревнования, от всех неблагонадежных личностей: людей без определенного места жительства, нищих, алкоголиков, фарцовщиков, диссидентов, наркозависимых, воров и проституток.

«Жриц любви» в частности расселяли по отдаленным селам и санаториям, где они находились под строгим присмотром местных участковых. Однако некоторых все же оставили в олимпийских городах для выполнения важного и секретного задания Родины. Проститутки в силу «своих служебных обязанностей» вступали в контакты с иностранцами. После чего подробно докладывали сотрудникам известного ведомства о том, что удалось выудить из интуристов.

«ТЫ ЗАШУХЕРИЛА ВСЮ НАШУ МАЛИНУ»

Несмотря на то, что в СССР, согласно официальной пропаганде, организованной преступности не было и быть не могло, оргпреступность в стране все же существовала.

С 10 марта по 25 мая 1980 года КГБ совместно с милицией (в то время в Москву были стянуты лучшие кадры МВД со всего Союза) проводили рейды среди известных им банд. У преступников было изъято почти семь тысяч единиц огнестрельного оружия.

В один из июльских дней оперативники МУРа задержали два десятка самых известных воров в законе и криминальных авторитетов, которые были доставлены на Огарева, 6, в здание МВД СССР. Здесь с ними встретились министр Николай Щелоков и его первый заместитель Юрий Чурбанов. Они потребовали от лидеров преступного мира «избавить столицу от нежелательных эксцессов в период Олимпиады».

ОПЕРАЦИЯ «АНТИТЕРРОР»

Советские власти опасались и террористических актов. Еще свежа была память о трагедии на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда палестинские террористы из «Черного сентября» расстреляли 13 израильских спортсменов.

Неспокойно было и в мире. Летом 1977 года террористы захватили самолет немецкой авиакомпании «Люфтганза», а в мае 1978 года в Италии был убит боевиками «красных бригад» прокурор Альдо Моро.

Ну и о чем не слишком писали в СССР, 8 января 1977 в Москве прогремели три взрыва – два возле магазинов в центре столицы, один в метро на перегоне между станциями Измайловская и Первомайская. Итог – семь погибших, 37 раненных. Все погибшие были в результате взрыва в метро.

28 октября 1975 года в МВД было создано специальное «олимпийское» управление. В 1976 году совместная делегация МВД и КГБ СССР ездила в Монреаль, где прошла предыдущая Олимпиада в 1976 году, для того, чтобы перенять опыт зарубежных коллег.

В июне 1977 года специальный «олимпийский» 11-й отдел был создан и в пятом управлении КГБ. Куда собиралась вся информация, связанная с предстоящей Олимпиадой.

К июлю 1980 года КГБ закрыл въезд в страну для 6000 иностранцев, представлявших, по мнению спецслужб, опасность.

Во время проведения Игр на трибунах среди зрителей располагалось множество переодетых в штатское сотрудников МВД и КГБ. Иностранные спортсмены удивлялись, что еще до открытия входа на стадион, трибуны были на треть заполнены.

Но эти меры помогли, никаких терактов во время Игр не произошло.

ЦИФРЫ ОЛИМПИАДЫ-80