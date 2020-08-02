Как летом 1980-го в Москве «победил» коммунизм. А проституток и наркоманов убрали из столицы

На время Олимпиады, которая прошла с 19 июля по 3 августа 1980 года, московские магазины заполнили невиданными для советских людей товарами. Чтобы не навредить созданному перед иностранцами положительному образу СССР, все неблагонадежные элементы были высланы из столицы.
ОЛИМПИАДА – МЕСТО КОММУНИЗМА
Это уже стало избитым мэмом, но в дни 40-летия Олимпийских игр в СССР все же хочется напомнить молодому поколению, откуда взялся этот мэм: Олимпиада - вместо коммунизма.
В октябре 1961 года тогдашний лидер Советского Союза Никита Хрущев пообещал на весь мир, что к 1980 году советские граждане будут жить при коммунизме. Мир в это вряд ли поверил, да, видимо, и большинство советских граждан тоже. И когда подошло время проведения Олимпиады-80, многие советские люди вспомнили об обещании Хрущева. Конечно, говорили об этом вполголоса – это же была крамола, насмешка над советской действительностью.
Однако отчасти это обещание было выполнено – некоторый коммунизм наступил. Правда, только для жителей Москвы, Киева, Таллина, Минска и Ленинграда, где прошли олимпийские состязания летом 1980-го.
Во времена лютого дефицита на прилавках убогих советских магазинов «вдруг» появились невиданные для наших людей продукты: сервелат и салями, джемы в красивых упаковках, соки в пакетиках с трубочками, фанта и кока-кола, сигареты «Мальборо», «Кэмэл» и «Салем» с ментолом, в основном финского производства. В барах бармены готовили для гостей невиданные коктейли.
Помните песню «Дым сигарет с ментолом», написанную в конце 80-х. Именно такие сигареты вскоре стали считаться одним из атрибутов «красивой жизни». Ну а бумажные стаканчики с надписями «фанта» и «пепси-кола» ставились в качестве дорогих сувениров в серванты рядом с хрустальной посудой.
Особенно большое изобилие обрушилось на Москву, где прошла подавляющая часть соревнований, и куда приехали многочисленные армии иностранных журналистов и туристов.
На время Игр-80 общественный транспорт и личные автомобили граждан поражали идеальной чистотой, а милиционеры были вежливыми и по-праздничному опрятными. В общественном транспорте остановки объявляли на русском и английском
Разве могла страна победившего социализма ударить в грязь лицом перед всем миром?!
НЕБЛАГОНАДЕЖНЫХ – ЗА 101-й КИЛОМЕТР
Чтобы этот дефицит за несколько часов не смели с полок изголодавшие советские граждане, столицу для приезжих просто закрыли. В июле 1979 года под грифом «Совершенно секретно» был принят документ с длинным названием «О введении временных ограничений на въезд в г. Москву в период Олимпиады-80 и направление граждан г. Москвы и Московской области в строительные отряды, спортивные и пионерские лагеря и другие места отдыха летом 1980 года».
Въезд в Москву для жителей других областей был возможен только по специальным пропускам, которые выдавали местные партийные органы. А немалую часть самих москвичей вежливо «попросили» покинуть город на время проведения Олимпиады. Как? Студентов отправили либо в стройотряды, либо в длительную практику, либо на помощь колхозам, детей – в пионерские лагеря. Нечего пялиться на красиво одетых иностранцев, а то самим такой жизни захочется.
ДАМЫ С ПОВЫШЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Но это все речь о людях законопослушных. А что делать с антисоциальными элементами, которые «кое-где у нас порой» еще встречались? Было принято решение очистить Москву и другие города, где проходили соревнования, от всех неблагонадежных личностей: людей без определенного места жительства, нищих, алкоголиков, фарцовщиков, диссидентов, наркозависимых, воров и проституток.
«Жриц любви» в частности расселяли по отдаленным селам и санаториям, где они находились под строгим присмотром местных участковых. Однако некоторых все же оставили в олимпийских городах для выполнения важного и секретного задания Родины. Проститутки в силу «своих служебных обязанностей» вступали в контакты с иностранцами. После чего подробно докладывали сотрудникам известного ведомства о том, что удалось выудить из интуристов.
«ТЫ ЗАШУХЕРИЛА ВСЮ НАШУ МАЛИНУ»
Несмотря на то, что в СССР, согласно официальной пропаганде, организованной преступности не было и быть не могло, оргпреступность в стране все же существовала.
С 10 марта по 25 мая 1980 года КГБ совместно с милицией (в то время в Москву были стянуты лучшие кадры МВД со всего Союза) проводили рейды среди известных им банд. У преступников было изъято почти семь тысяч единиц огнестрельного оружия.
В один из июльских дней оперативники МУРа задержали два десятка самых известных воров в законе и криминальных авторитетов, которые были доставлены на Огарева, 6, в здание МВД СССР. Здесь с ними встретились министр Николай Щелоков и его первый заместитель Юрий Чурбанов. Они потребовали от лидеров преступного мира «избавить столицу от нежелательных эксцессов в период Олимпиады».
ОПЕРАЦИЯ «АНТИТЕРРОР»
Советские власти опасались и террористических актов. Еще свежа была память о трагедии на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда палестинские террористы из «Черного сентября» расстреляли 13 израильских спортсменов.
Неспокойно было и в мире. Летом 1977 года террористы захватили самолет немецкой авиакомпании «Люфтганза», а в мае 1978 года в Италии был убит боевиками «красных бригад» прокурор Альдо Моро.
Ну и о чем не слишком писали в СССР, 8 января 1977 в Москве прогремели три взрыва – два возле магазинов в центре столицы, один в метро на перегоне между станциями Измайловская и Первомайская. Итог – семь погибших, 37 раненных. Все погибшие были в результате взрыва в метро.
28 октября 1975 года в МВД было создано специальное «олимпийское» управление. В 1976 году совместная делегация МВД и КГБ СССР ездила в Монреаль, где прошла предыдущая Олимпиада в 1976 году, для того, чтобы перенять опыт зарубежных коллег.
В июне 1977 года специальный «олимпийский» 11-й отдел был создан и в пятом управлении КГБ. Куда собиралась вся информация, связанная с предстоящей Олимпиадой.
К июлю 1980 года КГБ закрыл въезд в страну для 6000 иностранцев, представлявших, по мнению спецслужб, опасность.
Во время проведения Игр на трибунах среди зрителей располагалось множество переодетых в штатское сотрудников МВД и КГБ. Иностранные спортсмены удивлялись, что еще до открытия входа на стадион, трибуны были на треть заполнены.
Но эти меры помогли, никаких терактов во время Игр не произошло.
ЦИФРЫ ОЛИМПИАДЫ-80
- В Играх участвовали 8304 атлета из 81 страны.
- Было установлено 36 мировых, 39 европейских и 74 олимпийских рекорда.
- Взяты 9292 допинг-пробы. Ни одна не дала положительного результата.
- На московских летних Играх работали 1245 судей из 78 стран.
- Соревнования шли в пяти городах – в Москве, Киеве, Ленинграде, Минске и Таллине. Их посетили около пяти млн. зрителей.