«До свиданья, наш ласковый Миша». 40 лет назад в Москве завершились XXII Олимпийские игры

Апогеем шоу стал огромный олимпийский Мишка, улетевший в темное московское небо под песню в исполнении Льва Лещенко.

К 30-летию московской Олимпиады Лев Валерианович рассказал в интервью «Советскому спорту», как участвовал в записи легендарной песни и поделился впечатлениями о церемонии закрытия Игр-80. Сегодня мы вновь публикуем рассказ народного артиста России.

– Весной 1980 года мне позвонила Александра Николаевна Пахмутова: «Лева заезжай к нам, надо посмотреть одну песню для Олимпиады», – вспоминает Лев Валерианович. – Я приехал, они с Николаем Николаевичем (Добронравовым.– Прим. ред.) дали мне ноты, слова. Помню, Александра Николаевна предупредила, что, мол, еще ничего не ясно, будет ли эта песня звучать на церемонии закрытия.

– Видишь, Лева, у нас он улетает, а говорят, что не должен улетать, – сказала Пахмутова.

А через неделю Александра Николаевна вновь позвонила и сказала, что надо приехать и записать песню.