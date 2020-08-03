«До свиданья, наш ласковый Миша». 40 лет назад в Москве завершились XXII Олимпийские игры

Апогеем шоу стал огромный олимпийский Мишка, улетевший в темное московское небо под песню в исполнении Льва Лещенко.
К 30-летию московской Олимпиады Лев Валерианович рассказал в интервью «Советскому спорту», как участвовал в записи легендарной песни и поделился впечатлениями о церемонии закрытия Игр-80. Сегодня мы вновь публикуем рассказ народного артиста России.
– Весной 1980 года мне позвонила Александра Николаевна Пахмутова: «Лева заезжай к нам, надо посмотреть одну песню для Олимпиады», – вспоминает Лев Валерианович. – Я приехал, они с Николаем Николаевичем (Добронравовым.– Прим. ред.) дали мне ноты, слова. Помню, Александра Николаевна предупредила, что, мол, еще ничего не ясно, будет ли эта песня звучать на церемонии закрытия.
– Видишь, Лева, у нас он улетает, а говорят, что не должен улетать, – сказала Пахмутова.
А через неделю Александра Николаевна вновь позвонила и сказала, что надо приехать и записать песню.
Я приехал в студию на «Мосфильм». Там был Иосиф Михайлович Туманов, режиссер-постановщик церемонии закрытия. Он говорит:
-Там будет грустная история, расставание. Вы спокойно ее спойте.
Затем после меня песню спела Татьяна Анциферова и еще ансамбль «Пламя». Потом звукорежиссер свел все эти версии и сделал микст. Я это вариант прослушал, не очень впечатлился. Подумал еще: «Очередная прикладная песня к Олимпиаде. Как «Герои спорта», не более того».
И вот я сижу на церемонии закрытия. Приглушили свет, вынесли Мишку. Зазвучали первые аккорды. Вначале даже не понял, что это мой голос. Знал, что песня на закрытии прозвучит, но когда – не имел понятия.
И так здорово песня легла на это действие! Все получилось очень трогательно. Но, откровенно говоря, в тот момент какого-то большого потрясения я не испытал. Потом уже пришло осознание, что я был участником яркого события. Затем песню стали крутить по радио, я стал ее петь на концертах, по телевидению. Она стала гимном московской Олимпиады.
«До свиданья, Москва»
Композитор: Александра Пахмутова
Автор текста: Николай Добронравов
- На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Не грусти, улыбнись на прощанье,
Вспоминай эти дни, вспоминай.
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай.
Расстаются друзья,
Остается в сердце нежность.
Будем песню беречь,
До свиданья, до новых встреч.
Пожелаем друг другу успеха,
И добра, и любви без конца.
Олимпийское звонкое эхо
Остается в стихах и сердцах.
До свиданья, Москва, до свиданья,
Олимпийская сказка прощай.
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи друзьям пожелай.
Расстаются друзья,
Остается в сердце нежность.
Будем песню беречь,
До свиданья, до новых встреч.
Будем песню беречь,
До свиданья, до новых встреч.