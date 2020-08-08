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«Энергия праздника передастся всем олимпийцам». В стране отметили Всероссийский олимпийский день
08 августа 21:46
автор: Сергей Иванов,

«Энергия праздника передастся всем олимпийцам». В стране отметили Всероссийский олимпийский день

Большой праздник в Лужниках, посвященный Дню физкультурника и Всероссийскому олимпийскому дню, открыл глава ОКР Станислав Поздняков.

Это, кстати, случилось впервые. Впервые два столь важных дня отмели одновременно. Что придало празднику особый шарм и дополнительный размах.

- Из-за известных обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, в этом году Олимпийскому комитету России пришлось перенести главный спортивный праздник лета с июня на начало августа, - отмечал Станислав Поздняков. - Но нет худа без добра. Мы впервые объединили Всероссийский олимпийский день с Днем физкультурника, который по традиции проводится Министерством спорта Российской Федерации, и организовали во вторую субботу августа большое совместное мероприятие для всех поклонников спорта. Эти два праздника очень близки по своему идейному и духовному содержанию, так что идея отметить их в один день представляется правильной и логичной.

- Традиционно в рамках многочисленных мероприятий, приуроченных к этому событию, на спортивные площадки и стадионы выходят сотни тысяч любителей здорового образа жизни всех возрастов, чтобы вместе с руководителями местных органов власти, министерств спорта, олимпийских советов и спортивных федераций принять участие в разнообразных соревнованиях и мастер-классах под руководством олимпийских чемпионов и призеров разных лет, а также поучаствовать в развлекательно-познавательных конкурсах и викторинах на знание истории Олимпийских игр и достижений наших чемпионов. Да и просто с пользой провести время на свежем воздухе в компании друзей и близких. На Олимпийском дне скучно не бывает никому! – добавил глава ОКР.

Он же открыл мероприятие в субботу в «Лужниках», куда с самого утра стали приезжать тысячи желающих присоединиться к масштабному празднику.

- Я радуюсь тому, что впервые за всю историю олимпийцам и физкультурникам удалось собраться в одном месте в один день. Вместе с нами на трибуне стоят люди разных поколений – звезды отечественного спорта. Здесь находятся те, на кого в свое время равнялся я, — отметил Поздняков в своей приветственной речи . – Фотографии этих людей висели на стенах спортивных залов всех школ страны. Здесь есть те, с кем я на протяжении многих лет выступал в одной олимпийской команде. И те, кто сегодня защищают цвета российского флага на крупнейших соревнованиях. Это символично, что все мы, любители спорта и здорового образа жизни, пришли в этот день сюда. Мы не смогли проводить олимпийскую команду на Игры в Токио, но обязательно сделаем это в следующем году такой же большой спортивной семьей.

День физкультурника и Олимпийский день созданы для всех, кто интересуется спортом, - добавил он позже, общаясь с журналистами. – Для тех людей, которые проповедуют здоровый образ жизни. И мы должны их всячески поддерживать. Кандидаты в олимпийскую сборную в настоящий момент в основном находятся на спортивных базах, готовятся к новому сезону. Но я уверен, что вся энергия сегодняшнего праздника им передастся. И через год мы так же красиво отпразднуем Олимпийский день и проводим нашу команду на Игры в Токио.

источник: «Советский спорт»
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«Энергия праздника передастся всем олимпийцам». В стране отметили Всероссийский олимпийский день
«Энергия праздника передастся всем олимпийцам». В стране отметили Всероссийский олимпийский день
Большой праздник в Лужниках, посвященный Дню физкультурника и Всероссийскому олимпийскому дню, открыл глава ОКР Станислав Поздняков.
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