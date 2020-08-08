«Энергия праздника передастся всем олимпийцам». В стране отметили Всероссийский олимпийский день

Это, кстати, случилось впервые. Впервые два столь важных дня отмели одновременно. Что придало празднику особый шарм и дополнительный размах.

- Из-за известных обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, в этом году Олимпийскому комитету России пришлось перенести главный спортивный праздник лета с июня на начало августа, - отмечал Станислав Поздняков. - Но нет худа без добра. Мы впервые объединили Всероссийский олимпийский день с Днем физкультурника, который по традиции проводится Министерством спорта Российской Федерации, и организовали во вторую субботу августа большое совместное мероприятие для всех поклонников спорта. Эти два праздника очень близки по своему идейному и духовному содержанию, так что идея отметить их в один день представляется правильной и логичной.

- Традиционно в рамках многочисленных мероприятий, приуроченных к этому событию, на спортивные площадки и стадионы выходят сотни тысяч любителей здорового образа жизни всех возрастов, чтобы вместе с руководителями местных органов власти, министерств спорта, олимпийских советов и спортивных федераций принять участие в разнообразных соревнованиях и мастер-классах под руководством олимпийских чемпионов и призеров разных лет, а также поучаствовать в развлекательно-познавательных конкурсах и викторинах на знание истории Олимпийских игр и достижений наших чемпионов. Да и просто с пользой провести время на свежем воздухе в компании друзей и близких. На Олимпийском дне скучно не бывает никому! – добавил глава ОКР.

Он же открыл мероприятие в субботу в «Лужниках», куда с самого утра стали приезжать тысячи желающих присоединиться к масштабному празднику.