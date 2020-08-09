Всероссийский Олимпийский день в «Лужниках»

ПИСТОЛЕТ ВМЕСТО САБЛИ
- Из-за известных обстоятельств мы не смогли в этом году провести главный спортивный праздник в июне. Так что перенесли его на два месяца. Но нет худа без добра – впервые в истории мы объединили Всероссийский олимпийский день с Днем физкультурника, который традиционно проводится во вторую субботу августа. И организовали большое совместное мероприятие для всех поклонников спорта, - отмечал глава ОКР Станислав Поздняков.
Вышло с размахом – грандиозно и весело. С раннего утра на территории «Лужников» начали собираться сотни и тысячи человек – от олимпийских чемпионов до простых любителей здорового образа жизни. Программу обещали насыщенную – она такой и вышла. На многочисленных площадках, посвященных разным видам спорта (всего более 50 стендов), всегда было легко себя чем-нибудь занять. При этом гости и участники старались по максимуму соблюдать предписания по анти-ковидной безопасности, о чем постоянно и аккуратно напоминали организаторы. При шикарной летней погоде на Олимпийском дне каждый мог проверить свои навыки в скалолазании, гольфе, тяжелой атлетике или, например, в баскетболе и волейболе. ОКР вместе с федерациями по различным видам спорта предложили по-настоящему разнообразную программу для всех возрастов. Которые пересекались в двух главных нескончаемых «змейках»: за фото с настоящими факелами Игр Москвы-80 и Сочи-2014 и, конечно же, за бесплатным мороженым. Ну а спортом в этот день занимались (с большим удовольствием!) не только обычные жители, но и почетные гости. Так, министр спорта РФ Олег Матыцин попробовал себя в санном спорте – скатился по импровизированной «трассе» на санях (правда, по прямой, без поворотов). Плюс продемонстрировал, что не растерял навыки в любимом настольном теннисе – вместе с помощником президента Игорем Левитиным (он, кстати, является членом попечительского совета Федерации настольного тенниса России) они на равных поборолись с юными спортсменами.
А президент Олимпийского комитета России не отказал в удовольствии попробовать себя в стрельбе из лазерного пистолета для пятиборья – уверенно поразил три мишени (из пяти). И само собой, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию не мог пройти мимо стенда родного для себя вида спорта. Где встретился со старым партнером по сборной – Алексеем Якименко. В Афинах-2004 они вместе выиграли бронзу в командном турнире.
ВСПОМИНАЯ ИГРЫ-1980
— Я радуюсь тому, что впервые за всю историю олимпийцам и физкультурникам удалось собраться в одном месте в один день, - отметил Поздняков во время церемонии открытия. - Вместе с нами на трибуне стоят люди разных поколений – звезды отечественного спорта. Здесь находятся те, на кого в свое время равнялся я - фотографии этих людей висели на стенах спортивных залов всех школ страны. Есть те, с кем я на протяжении многих лет выступал в одной олимпийской команде. И те, кто сегодня защищают цвета российского флага на крупнейших соревнованиях. Это символично, что все мы, любители спорта и здорового образа жизни, пришли в этот день сюда.
- Хочу поздравить всех с этим праздником, который символизирует здоровый образ жизни и олицетворяет победы нашего спорта, - в свою очередь, сказал Олег Матыцин. – Спорт – очень важный фактор воспитания. И в период эпидемии мы отчетливо видели, как люди по нему соскучились. Особенно важно, что главной площадкой для праздника стали именно «Лужники» - место, где прошла Олимпиада-1980, и куда до сих пор приходят тысячи людей, чтобы позаниматься любимым видом спорта.
Тема 40-летия московских Игр заняла важное место в программе праздника. На отдельном стенде гости могли осмотреть точные копии медалей, вручавшихся в Москве призерам и чемпионам. Сфотографироваться с олимпийским факелом образца 1980 года. Да и просто изучить фотографии памятных моментов той Олимпиады.
- День физкультурника и Олимпийский день созданы для всех, кто интересуется спортом, - добавил Поздняков, общаясь с журналистами. – Для тех людей, которые проповедуют здоровый образ жизни. И мы должны их всячески поддерживать. Кандидаты в олимпийскую сборную в настоящий момент в основном находятся на спортивных базах, готовятся к новому сезону. Но я уверен, что вся энергия сегодняшнего праздника им передастся.
ХЕТ-ТРИК БОРЗАКОВСКОГО
Кульминацией праздника, который продлился весь день, стал футбольный гала-матч на Большой спортивной арене. Той самой, где два года назад состоялся финал чемпионата мира-2018. Правда сейчас вместо сборных Франции и Хорватии на поле вышли команды летних и зимних видов спорта. Станислав Поздняков, самой собой, надел майку первой из них – красного цвета. И первый тайм уверенно отработал в защите, где компанию ему составил прославленный футболист, легенда «Спартака» и нынешний эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев. В нападении, кстати, бегали Юрий Борзаковский (причем, олимпийский чемпион Афин на 800-метровке не просто быстро двигался по полю, но и умело обращался с мячом), а также Дмитрий Булыкин. Справиться с их мощью представители зимних видов не смогли – пропустили пять безответных мячей. После перерыва ситуация изменилась, «зимники» почти отыгрались, но остановились в шаге от ничьей. Итог – 5:4.
- Вот уж не думал, что сам буду играть в футбол на поле «Лужников»! – улыбался позднее глава ОКР. Он, кстати, тоже чуть не стал автором гола в ворота соперников – но мяч попал в штангу.
- Поле – в идеальном состоянии! – добавил Юрий Борзаковский. – Это была шикарная возможность, и я с удовольствием ей воспользовался. Как не поиграть футбол, когда дается такой шанс? Думаю, что справился неплохо. Как у игрока, у меня все получилось.
«Получилось» – слабо сказано. Так-то Борзаковский оформил хет-трик!
- Я с детства играю в футбол. Да, выбрал легкую атлетику, но в межсезонье всегда выходил на поле и с удовольствием играл с друзьями. Плюс участвую в любительских турнирах. Могу просто побегать с мячом после работы. Так что форму держу, - добавил Юрий.
- В этом году мы не смогли отправить нашу сборную на Олимпиаду, - подвел итог Станислав Поздняков. – Но я уверен, что будущим летом мы проведем такой же красивый праздник. Красиво проводим российских спортсменов на Игры в Токио. И будем ждать от них новых побед.