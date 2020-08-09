Всероссийский Олимпийский день в «Лужниках»

ПИСТОЛЕТ ВМЕСТО САБЛИ

- Из-за известных обстоятельств мы не смогли в этом году провести главный спортивный праздник в июне. Так что перенесли его на два месяца. Но нет худа без добра – впервые в истории мы объединили Всероссийский олимпийский день с Днем физкультурника, который традиционно проводится во вторую субботу августа. И организовали большое совместное мероприятие для всех поклонников спорта, - отмечал глава ОКР Станислав Поздняков.

Вышло с размахом – грандиозно и весело. С раннего утра на территории «Лужников» начали собираться сотни и тысячи человек – от олимпийских чемпионов до простых любителей здорового образа жизни. Программу обещали насыщенную – она такой и вышла. На многочисленных площадках, посвященных разным видам спорта (всего более 50 стендов), всегда было легко себя чем-нибудь занять. При этом гости и участники старались по максимуму соблюдать предписания по анти-ковидной безопасности, о чем постоянно и аккуратно напоминали организаторы. При шикарной летней погоде на Олимпийском дне каждый мог проверить свои навыки в скалолазании, гольфе, тяжелой атлетике или, например, в баскетболе и волейболе. ОКР вместе с федерациями по различным видам спорта предложили по-настоящему разнообразную программу для всех возрастов. Которые пересекались в двух главных нескончаемых «змейках»: за фото с настоящими факелами Игр Москвы-80 и Сочи-2014 и, конечно же, за бесплатным мороженым. Ну а спортом в этот день занимались (с большим удовольствием!) не только обычные жители, но и почетные гости. Так, министр спорта РФ Олег Матыцин попробовал себя в санном спорте – скатился по импровизированной «трассе» на санях (правда, по прямой, без поворотов). Плюс продемонстрировал, что не растерял навыки в любимом настольном теннисе – вместе с помощником президента Игорем Левитиным (он, кстати, является членом попечительского совета Федерации настольного тенниса России) они на равных поборолись с юными спортсменами.

А президент Олимпийского комитета России не отказал в удовольствии попробовать себя в стрельбе из лазерного пистолета для пятиборья – уверенно поразил три мишени (из пяти). И само собой, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию не мог пройти мимо стенда родного для себя вида спорта. Где встретился со старым партнером по сборной – Алексеем Якименко. В Афинах-2004 они вместе выиграли бронзу в командном турнире.

ВСПОМИНАЯ ИГРЫ-1980

— Я радуюсь тому, что впервые за всю историю олимпийцам и физкультурникам удалось собраться в одном месте в один день, - отметил Поздняков во время церемонии открытия. - Вместе с нами на трибуне стоят люди разных поколений – звезды отечественного спорта. Здесь находятся те, на кого в свое время равнялся я - фотографии этих людей висели на стенах спортивных залов всех школ страны. Есть те, с кем я на протяжении многих лет выступал в одной олимпийской команде. И те, кто сегодня защищают цвета российского флага на крупнейших соревнованиях. Это символично, что все мы, любители спорта и здорового образа жизни, пришли в этот день сюда.