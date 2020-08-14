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Олимпиада за тысячу фунтов
14 августа 10:00
автор: Юрий Волохов

Олимпиада за тысячу фунтов

72 года назад в Лондоне завершились XIV Олимпийские игры, прозванные «суровыми».

14 августа в 1948 году в Лондоне завершилась первая послевоенная летняя Олимпиада. Соревнования проходили в спартанских условиях и получили название «суровые игры» (Austerity Games).

АГРЕССОРЫ – ГЕРМАНИЯ И ЯПОНИЯ – ВНЕ ИГРЫ

Предыдущая Олимпиада прошла в 1936 году в столице Третьего рейха Берлине. Она должна была стать пропагандистским триумфом фашистского режима. Но не все прошло так гладко, как хотелось Гитлеру и его гоп-компании. Например, темнокожий американский спринтер Джесси Оуэнс завоевал четыре золотые медали. Это был вызов режиму, где расовая сегрегация вскоре станет официальной политикой.

Что было дальше – хорошо известно. Игры 1940 года должны были пройти в Хельсинки, но из-за начавшейся годом ранее Второй мировой войны, не состоялись. Следующую Олимпиаду в 1944 году должен был принять Лондон. Понятно, что и этим Играм состояться было не суждено. Летом 1944-го английская авиация во всю утюжила Дрезден и Берлин.

И вот прошло 12 лет, мир за это время пережил старшую войну, унесшую миллионы жизней.

Страны, принявшей предыдущие Игры, уже три года, как не существовало. Ее главные руководители были мертвы, а руководители рангом помельче получили по заслугам согласно решениям Нюрнбергского трибунала.

И когда МОК стал определяться со странами-участницами, было принято единодушное решение – недавним агрессорам Германии и Японии здесь не место. Выразило желание принять участие в Играх недавно созданное государство Израиль. Но арабские страны пригрозили бойкотом, и организаторы решили ситуацию не обострять. Причем Израиль еще не являлся членом МОК и был принят в организацию в 1952 году наряду с Советским Союзом.

Зато дебютировали на Олимпиаде представители целого ряда стран, на тот момент, третьего мира Бирма, Венесуэла, Гвиана, Ирак, Иран, Ливан, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сингапур, Сирия, Тринидад, Цейлон, Южная Корея, Ямайка.

ОТКРЫТИЕ ПОД УДАРЫ БИГ БЕНА

Церемония открытия Игр прошла 29 июля и началась в 14.00 по местному времени на стадионе «Уэмбли» в присутствии более 85 тысяч зрителей. Вскоре после начала церемонии на стадион прибыли король Георг VI и его жена королева Елизавета.

Вначале со вступительной речью выступил лорд Берли, инициатор заявки Лондона на Игры 1948 года. Затем слово предоставили королю, в своей речи Георг VI сказал следующее.

Час пробил. Мечта, которая ранее была лишь видением, сегодня стала славной реальностью. К 1945 году, когда закончился мировой конфликт, многие институты и организации распались и лишь сильнейшие выжили. Как, удивлялись многие, сумело выстоять великое Олимпийское движение?

В 16.00 торжественно пробил колокол Биг Бена и Георг VI объявил XIV Олимпийские игры открытыми.

Эти Игры стали первыми, показанными по телевидению. Теле-радиокомпания ВВС отвела на Олимпиаду в своей сетке вещания целых 60 часов. Все события транслировались только в прямом эфире – это церемония открытия и спортивные соревнования. Стоимость прав на трансляцию обошлась ВВС в тысячу фунтов стерлингов.

БЕРЕМЕННАЯ ЧЕМПИОНКА И ВЕЛИКОЕ ШВЕДСКОЕ ТРИО

Подготовка к Играм-1948 у организаторов получилась скомканной, ведь всего три года назад завершилась война. В Лондоне не возвели ни одного нового сооружения, просто привели в порядок уже имевшиеся спортивные объекты. Спортсмены и тренеры жили в спартанских условиях, зрители за многими соревнованиями наблюдали стоя. Из-за этого Игры-1948 и получили название «суровых».

Олимпийская программа практически не претерпела изменений. Исключен был только гандбол, зато женщины впервые состязались в гребле на байдарках и каноэ.

Главной героиней Олимпиады стала голландская легкоатлетка Фани Бланкерс-Кун, завоевавшая четыре золотых медали. Причем она была беременна.

В десятиборье победу одержал 17-летний американец Роберт Матиас, он стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории. В футбольном турнире победила сборная Швеции. В ней блистало великое три Гре-Но-Ли – Гуннар Грен, Гуннар Нордаль и Нильс Линдхольм.

В командном зачете безоговорочную победу одержала сборная США. Обратите внимание на успех шведов и финнов – вряд ли еще когда спортсмены этих скандинавских стран выигрывали столько медалей на летних Играх.

Медальный зачет Игр-1948

Место страна з с б всего

1 США 38 27 19 84

2 Швеция 16 11 17 44

3 Франция 10 6 13 29

4 Венгрия 10 5 12 27

5 Италия 8 11 8 27

6 Финляндия 8 7 5 20

источник: «Советский спорт»
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