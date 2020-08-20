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«Советских спортсменов в Америке будут травить газом». От бойкота Олимпиады-84 до «Дружбы-84»
20 августа 14:45
автор: Юрий Волохов

«Советских спортсменов в Америке будут травить газом». От бойкота Олимпиады-84 до «Дружбы-84»

18 августа 1984 года в Москве отрылись соревнования «Дружба-84». Они стали альтернативой Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, которые Советский Союз бойкотировал, а вместе с ним и страны-сателлиты.

Серебряный призер Игр-80 в прыжках с шестом Константин Волков рассказал, какие аргументы приводили советские спортивные чиновники, чтобы объяснить олимпийцам причины бойкота Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе.

«ГРАМОВ ПРИЛЕТЕЛ НА СБОР В СОЧИ»

Этот пояснение для молодежи. Советские власти решили отомстить США за бойкот Олимпалы-80, нужен был лишь повод. И престарелые руководители Советского Союза его нашли при большой активности тогдашнего главы Госкомспорта СССР Марата Грамова. Нашли повод и сами же придумали безумные страшилки, чтобы объявить бойкот Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Зуб за зуб. Вот только этим бойкотом советские вожди сломали карьеры и жизни многим нашим спортсменам.

Серебряный призер Олимпиады-80 в прыжках с шестом Константин Волков вспоминает те события.

Константин Волков

- Чем ближе была Олимпиада, тем сильнее советские чиновники нагнетали истерию про страшилки в США. Что вам говорили про это?
- До последнего момента мы готовились к Олимпиаде. А затем все произошло неожиданно, сделали нам «подарок». Сборная СССР тренировались в Сочи. В начале мая к нам на сбор прилетел председатель Госкомспорта Марат Грамов. Собрали всех в большом зале. Грамов начал говорить, что были долгие переговоры с американцами, затем они приняли трудное решение - бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Как уверял Грамов, наши спецслужбы выяснили, что в Америке советских спортсменов будут травить в прямом смысле слова.

- Какие-то аргументы он привел?
- По словам Грамова, наши спецслужбы узнали, что американцы будут запускать в раздевалки советских спортсменов отравленный газ.

- Супер!
- Вроде бы долго договаривались, чтобы американцы разрешили жить нашим олимпийцам на советском теплоходе, который будет пришвартован в одной из гаваней Лос-Анджелеса. Организаторы вначале упирались, затем разрешили. Но тут появилась информация об отравленном газе. В общем, полный бред!

- Кто-то из наших олимпийцев вспоминал, что какой-то гэбист пугал их, что будто бы в Америке готовят снайперов, которые будут отстреливать советских спортсменов.
- Да, я слышал про это. Но Грамов до такого маразма не дошел, про снайперов ничего не говорил.

- Какова была реакция спортсменов, кто-то возмутился?
- Многие возмутились, стали Грамову задавать неприятные вопросы. Я тоже вступил в дискуссию: «Что вы городите, какой газ?». Мы зимой с Сергеем Бубкой были в Лос-Анджелесе на соревнованиях, все там было нормально. Мы своими глазами все видели.

- Что Грамов?
- Стал успокаивать, мол, не переживайте, ваши права не будут нарушены. Мы вас просто защищаем. Выступите на соревнованиях «Дружба-84». Все материальное поощрение будет таким же, как на Олимпиаде, никто в этом плане не пострадает. Медали такие же, премии те же, плюс почет и уважение.

Мы отвечали: «Не нужно равнять олимпийскую медаль с медалью какой-то «Дружбы». В общем, разговора не получилось, расстались не очень хорошо.

«МОЙ РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У ПОБЕДИТЕЛЯ ОЛИМПИАДЫ»

- Всеобщее мнение: вы тогда были сильнее Бубки и шансы на золото в Лос-Анджелесе у вас были очень высоки. Это так?
- На этот вопрос, наверное, можно ответить только результатом. На «Дружбе-84» я занял первое место, выиграл у Бубки, и показал результат лучше, чем чемпион Олимпиады в Лос-Анджелесе. Я взял 5,80, победитель Игр прыгнул 5,75.

Но погодные условия в Москве были значительно хуже, чем в Лос-Анджелесе, - холодно, ветрено. В Лос-Анджелесе было тепло, попутный ветер.

- Ваш сын Матвей так и сказал: страна лишила отца золота Олимпиады.
- По сути, так и есть.

- Как настраиваться на непонятный турнир, когда у спортсмена отобрали главную мечту четырехлетия?
- Мы – профессионалы, наше дело выступать. И мы, советские спортсмены, выступали и выигрывали. Думаю, на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в прыжках с шестом весь пьедестал был бы советским. Посмотрите, какой там был уровень, если сборная Румынии заняла второе место в общекомандном зачете!

Потом мы поняли, что наши чиновники затеяли всю эту отвратительную историю с бойкотом из-за того, что Грамов просто испугался поражения. Доходили до нас разговоры, что в Спорткомитете высчитывали, сколько медалей мы можем завоевать. Не было никаких гарантий, что американцы нас не обойдут в командном зачете.

- Грамова недавно назначили, а сборная СССР в феврале 1984 года проиграла зимнюю Олимпиаду в Сараево сборной ГДР.
- В том-то и дело! Грамов просто испугался за свое кресло. Оставалось только уговорить членов политбюро, что было несложно, потому что Черненко и другие старцы, сидящие там, уже впали в маразм.

Через неделю после старта в Лужниках в Потсдаме прошел Олимпийский день. И я там снова выиграл при плохой погоде.

Для всей советской команды устроили в качестве поощрения большой круиз по Черному морю. Алкоголь, еда – все бесплатно, Гуляй и благодари за заботу наших чиновников. Мы с моим другом Андреем Прокофьевым, олимпийским чемпионом 1980 года в эстафете, посчитали это оскорблением. Кажется, мы единственные из всей нашей сборной отказались ехать в круиз. Отправились ко мне в Иркутск, в тайгу сходили.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

«Дружба-84» - серия международных соревнований, проведенных в июне-сентябре 1984 года в 9 государствах «социалистического лагеря» под официальным девизом «Спорт – дружба - мир».

источник: «Советский спорт»
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«Советских спортсменов в Америке будут травить газом». От бойкота Олимпиады-84 до «Дружбы-84»
«Советских спортсменов в Америке будут травить газом». От бойкота Олимпиады-84 до «Дружбы-84»
18 августа 1984 года в Москве отрылись соревнования «Дружба-84». Они стали альтернативой Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, которые Советский Союз бойкотировал, а вместе с ним и страны-сателлиты.
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