«На головах у террористов были чулки, а в руках Калашниковы»

5 сентября 1972 года во время Олимпиады в Мюнхене палестинские террористы из организации «Черный сентябрь» захватили израильских спортсменов. Бронзовый призер Олимпиады-1972, эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев несколько лет назад вспоминал те события, а также подробности самих Игр. Сегодня мы вновь публикуем этот рассказ очевидца.

Блестящий дебют Блохина

Теракт произошел, когда Олимпиада уже катилась к финишу. Поэтому хочу вначале рассказать о том, что происходило до этого.

Начнем с футбола. Именно на 1972 год пришлась смена поколений в сборной. На чемпионате Европы в июне играла одна команда, в Мюнхен поехала сильно обновленная. Например, на Играх в сборной дебютировал Олег Блохин и дебютировал блестяще - забил 6 голов. В том сезоне здорово играла ворошиловградская «Заря», которая и стала в результате чемпионом. Из «Зари» взяли сразу четверых. Например, очень хорошего полузащитника Вячеслава Семенова. Володя Онищенко из киевского «Динамо», как раз тогда играл в «Заре», потом вернулся в Киев.

На той Олимпиаде советская команда завоевала 50 золотых медалей. Мы потом шутили по поводу нашей бронзы, что, мол, не завоевали золото, потому что не хотели такую красивую цифру портить.

Некоторые чиновники из советской делегации выказывали недовольство, что мы, футболисты, выходим на зарядку в 9 часов, когда остальные начинали утро часов с шести. Но тренером сборной был великий в прошлом футболист Александр Семенович Пономарев. Он настоял, чтобы команда жила и работала по привычному расписанию.

«В полдень террористы взорвут израильскую делегацию»

Раскочегаривались мы по ходу турнира, все-таки в сборной было немало новичков. Вышли во второй групповой этап не из самой сильной группы. Там вначале без проблем обыграли Марокко – 3:0, а затем 5 сентября нам предстоял самый важный матч с Польшей. В составе сборной Польши была три великих игрока – Казимеж Дейна, Влодзимеж Любаньски и Зигфрид Шолтысик. И уже появились в составе молодые Гжегож Лято, Роберт Гадоха, Ежи Горгонь. Уже формировалась та великая команда, которая через два года «выстрелила» на чемпионате мира в ФРГ, в блестящем стиле завоевала бронзу (в матче за 3-е место поляки обыграли бразильцев - 1:0. – Прим. ред.)

И мы понимали, что матч с поляками это фактически полуфинал, выиграем – и до золота один шаг.

5 сентября незадолго до полудня мы пошли в столовую в Олимпийской деревне, после обеда надо было ехать на матч в Аугсбург на поезде. Дорога занимала примерно полчаса. Поезд был интересный – состоял из трех вагонов: в одном ехали мы, в другом – поляки, в третьем был ресторан.

И вот, идем мы в столовую, и началась какая-то суета в деревне. Пришли, и слышим, что палестинцы захватили корпус, где жила делегация Израиля. А этот корпус находился рядом со столовой. Тут нам объявляют, что террористы взорвут израильский корпус в полдень, если их требования не будут выполнены. Какой тут обед? Обстановка нервозная. Но в те времена еще теракты были редкостью, да их почти и не было. Поэтому никто не понимал, что это такое, и насколько это опасно.

Потом, кто-то сказал, что террористы взрыв перенесли, и, мол, ешьте спокойно. Хорошо сказать: «Спокойно».

Сели мы на улице, под тентами. И видим, как в доме напротив на балкон выходят люди. На головах у них черные чулки, а в руках автоматы Калашникова. Откровенно говоря, не очень комфортно было обедать в такой обстановке.

«Гранаткин сказал: «Ребята, надо играть»

Поели и отправились на вокзал, оттуда выехали в Аугсбург. Немного про террористов стали забывать – впереди важный матч. Переоделись, разминаемся. И вдруг нам говорят, что Олимпиада приостановлена. Будет ли продолжаться – не ясно. Сидим в раздевалке, ждем. Приходит вице-президент ФИФА Валентин Гранаткин: «Не знаю, что будет дальше, но сейчас, надо играть».

Матч я плохо помню. Мы повели в счете, но во втором тайме Дейна реализовал пенальти, а под конец Шолтысик забил нам второй гол.

Настроение после поражения было понятно какое, и еще мы знали, что что-то не очень хорошее происходит в Мюнхене.

Возвращаемся в Олимпийскую деревню и видим, как два вертолета поднимаются в воздух. Нам сказали, что это палестинцы вместе с заложниками вылетели в аэропорт. В аэропорту вся трагедия и произошла. Немецкие полицейские попытались отбить заложников, когда те вместе с террористами выходили из вертолетов. Операция была проведена неумело, все заложники погибли.

Олимпиада остановлена

В связи с этими событиями было принято решение приостановить Олимпийские игры. На следующий день по всем каналам шла трансляция с Олимпийского стадиона, где шел траурный митинг. Выступал канцлер ФРГ Вилли Брандт, руководители МОК. Олимпиада была приостановлена на один день.

В Олимпийской деревне усилили меры безопасности, полицейские дежурили теперь в каждом подъезде во всех корпусах. Нас тоже попросили дежурить в корпусе, где жила советская делегация. Спортсмены знали своих, помогали полицейским их опознавать.

«Товарищи, давайте сыграем по нулям»

Матч за третье место проходил в последний день Игр 10 сентября. И о нем следует сказать особо. Прежде всего, о безобразном регламенте. В случае ничьей в основное и дополнительное время обе команды получали бронзовые медали. В финале же игра шла до полной победы.

Мы играли со сборной ГДР. Быстро повели 2:0. Говорю откровенно, заранее никаких договоренностей не было. Но немцы напрягись и к концу матча счет сравняли. Перед дополнительным временем был короткий перерыв, мы ушли под трибуну. И там стали показывать друг другу – мы немцам, они - нам: «Товарищи, зеро-зеро. Давайте сыграем по нулям».

И 30 минут мы гоняли мяч на своей половине, когда мяч у нас, они – на своей, когда мяч у них. А на стадионе - 80 тысяч зрителей. Через пару часов должен был играться финал, а ближе к вечеру церемония закрытия Игр. Билеты были едиными на оба матча, поэтому стадион полный. Трибуны начали нас освистывать. Тут из вип-ложы прибежал к полю какой-то чиновник из нашего Спорткомитета и начал кричать: «Ребята, что вы делаете?!». Но рисковать никто не хотел – бронза вот она, рядом. Награждали нас после финального матча. И когда начали вручать бронзовые медали сборным СССР и ГДР, трибуны нас освистали.

На этом наши приключения не закончились. Возвращаемся в Олимпийскую деревню, нам говорят, что кто-то стрелял по дому, где жила советская делегация. И во всей деревне полумрак. Переночевали, а рано утром нас быстренько отправили в аэропорт, оттуда мы вылетели в ГДР, в Восточный Берлин.

За бронзу нас не ругали, потому что с 1956 года, с той победы в Мельбурне, у нас не было никаких медалей в футбольном турнире Олимпиад.

КАК ЭТО БЫЛО

ПОГИБЛИ ВСЕ ЗАЛОЖНИКИ

5 сентября восемь палестинцев вошли в корпус израильской делегации в Олимпийской деревне. Застрелили на месте арбитра и спортсмена-штангиста, который бросился на них с ножом, а еще девять израильтян захватили в заложники. Главным требованием было освобождение из израильских тюрем двухсот членов Организации освобождения Палестины.

Премьер-министр Израиля Голда Меир отказалось выполнить эти условия, однако министр внутренних дел ФРГ Ханс-Дитрих Геншер продолжал переговоры с террористами до вечера.

Затем террористов вместе с заложниками вывезли на двух вертолетах на военный аэродром около Мюнхена, где их ожидал самолет в Тунис. Как только террористы вышли из вертолета, по ним открыли огонь немецкие полицейские. В результате погибли 14 человек, в том числе 9 израильских спортсменов, 1 немецкий полицейский и 5 террористов. Троих террористов арестовали.

Германия отказала Израилю в их выдачи, власти ФРГ заявили, что сами будут их судить. Но скоре палестинцы захватили самолет «Люфганза», летевший из Дамаска во Франкфурт. Требование – отпустить этих троих. Немецкое правительство пошло на уступки, трех «мюнхенских» террористов отправили в Ливию, где их встречали, как героев.

СБОРНАЯ СССР НА ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ

1-й групповой этап

28 августа. СССР – Бирма – 1:0 (Колотов, 51). 30 августа. СССР – Судан – 2:1 (Еврюжихин, 42 (пен.), Заназанян. 1 сентября. СССР – Мексика – 4:1 (Блохин, 7, 13, 14, Семенов, 58).

2-й групповой этап

3 сентября. СССР – Марокко – 3:0 (Семенов, 1, Колотов, 15, Елисеев, 69). 5 сентября. СССР – Польша – 1:2 (Блохин, 28; Дейна, 79 (пен.), Шолтысик, 87). 8 сентября СССР – Дания – 4:0 (Колотов, 20, Семенов, 28, Блохин, 55, Сабо, 88).

Матч за 3-е место. 10 сентября. СССР – ГДР – 2:2 (Блохин, 10, Хурцилава, 30; Крайше, 33, Фогель, 78).

Финал. 10 сентября. Польша – Венгрия – 2:1 (Дейна, 47, 68; Варади, 42).

Состав сборной СССР

Вратари: Евгений Рудаков (Динамо К), Владимир Пильгуй (Динамо М).

Защитники: Реваз Дзодзуашвили, Муртаз Хурцилава (оба – Динамо Т), Юрий Истомин, Владимир Капличный (оба - ЦСКА), Сергей Ольшанский, Евгений Ловчев (оба - Спартак).

Полузащитники: Оганес Заназанян, Аркадий Андреасян (оба – Арарат), Йожеф Сабо, Виктор Колотов (оба - Динамо К), Андрей Якубик (Динамо М), Юрий Елисеев, Анатолий Куксов, Вячеслав Семенов (все - Заря, Ворошиловград).

Нападающие: Владимир Онищенко (Заря), Геннадий Еврюжихин, (Динамо М), Олег Блохин (Динамо К).

Тренер: Александр Пономарев.