В центре всех новаций должен быть спортсмен. Спорт и бизнес встретились в Гостином дворе

Знаковые персоны спорта и бизнеса: трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, лидер сборной России по спортивной гимнастике — трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный, статс-секретарь — вице-президента «Норникеля» Дмитрий Пристансков, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёва, президент Федерации бобслея России Елена Аникина и генеральный директор «Телеспорт Медиа» Петра Макаренко встретились на первой после пандемии сессии спортивной платформы Фонда Росконгресс — «РК-Спорт». Дискуссия прошла в московском Гостином дворе.

Керлинг прирастает Арктикой и Дальним Востоком

Дмитрий Свищев рассказал, как керлинг внедряет механизмы ГЧП и готовит супертурниры в регионах. «Год назад на Восточном экономическом форуме во Владивостоке была торжественно заложена капсула будущего центра кёрлинга. Проект реализуется по механизму ГЧП, получив поддержку министерства спорта и Приморского края, который выделил землю. Рассчитываем, что в следующем году объект будет построен. Конечно, пандемия сильно вмешалась в планы. Конгресс Международной федерации в Санкт-Петербурге с этого сентября перенесен на следующий год. Мы не смогли провести весной традиционный Кубок Арктики на Таймыре в Дудинке, собирающий команды из десяти стран, и он обязательно состоится в следующем году. Кубок Арктики — пример хорошей синергии федерации, территории и партнера — „Норильского никеля“. Мы проводим турнир в Дудинке, Владивосток принимал этап мирового тура в дни ВЭФ — я считаю, что такие соревнования дают правильный импульс в регионах, привлекают молодежь в спорт», — рассказал президент Федерации кёрлинга.

Дмитрий Пристансков подчеркнул, что поддержка спорта и здорового образа жизни были и остаются неизменными приоритетами «Норникеля». «»Норникель» поддерживает Олимпийский комитет России, Федерацию хоккея России, баскетбольный ЦСКА. Неделю назад наша команда выиграла Кубок России по мини-футболу. Мы начали сотрудничать с регбийным ЦСКА. Но особое внимание компания всё таки уделяет развитию детского и массового спорта. Построены ледовая арена в Дудинке, бассейн с аквапарком в Норильске, спорткомплекс в Мончегорске. Фан-парк «Бобровый лог» был масштабно модернизирован к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске и стал всесезонным центром экотуризма, - рассказал статс-секретарь — вице-президента «Норникеля».

Спортсмены поработали в пандемию над личным брендом

Александр Карелин приветствовал проведение Кубка России на призы главы Башкортостана — первого после пандемии турнира по греко-римской борьбе, который 9-11 октября примет Уфа. Он также подчеркнул необходимость правильной упаковки спортивного продукта. «В центре всех обсуждаемых новаций должен стоять спортсмен, его мастерство, и это необходимо правильно, красиво, убедительно и высокотехнологично показать, формируя вкусы аудитории», — отметил легендарный борец.

Пандемия лишила спортсменов привычных соревнований, но многие из них постарались использовать эту возможность для продвижения личного бренда. 415 тысяч подписчиков в Инстаграм, много крутого видео на Ютуб-канале, проект «Академия чемпионов», контракт с Адидас - всё это профайл лидера сборной России по спортивной гимнастике, трёхкратного чемпиона мира, серебряного призёра Олимпиады-2016 Никиты Нагорного. «Я задумался о продвижении в социальных сетях через пару месяцев после Олипиады-2016. Всё это время были различные инфоповоды, много внимания. Затем проходил традиционный Кубок Михаила Воронина. Сильные участники, бесплатный вход, но зрителей было мало. Тогда появилась идея снять сюжет, завести канал на youtube. Первое видео собрало 20 тысяч просмотров. Так появилось понимание, что это возможность для популяризации, возможность рассказать о себе, о своих проектах, о спортивной гимнастике. Сейчас и в федерации есть команда, которая внедряет шоу-форматы на соревнованиях, работает с аудиторией. Тем более, что есть спортивные результаты. В прошлом году мужская сборная России впервые выиграла чемпионат мира в командном многоборье после распада СССР», — рассказал Никита Нагорный.