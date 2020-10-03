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В Новороссийске прошел Всероссийский день ходьбы
03 октября 17:00

В Новороссийске прошел Всероссийский день ходьбы

В этом году центральной площадкой главного спортивного праздника осени, Всероссийского дня ходьбы стал Новороссийск.

С самого утра жители города целыми семьями и дружными компаниями направились к Мысу Любви – одному из самых узнаваемых мест города, где находится памятник «Экипажу сейнера «Уруп» и топиарий в форме рук, показывающих сердце. Согласно легенде, именно на этом месте в древние времена встречались влюбленные.

3 октября здесь встретились люди, отдавшие свои сердца здоровому образу жизни. Первые приятные сюрпризы их ожидали еще до старта – каждому, кто зарегистрировался в качестве участника, вручали памятную футболку с символикой Всероссийского дня ходьбы. Дети и взрослые, бабушки и дедушки моментально облачились в белые майки, что только добавляло колорита. А роскошная, как по заказу, погода в Новороссийске – 24 градуса тепла и безоблачное небо добавила настроения всем, кто решил пройти 2020 метров по красивой черноморской набережной.

Под аккомпанемент громогласного Дмитрия Губерниева на сцене высадился мощный спортивный десант: бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по парусному спорту Стефания Елфутина, олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов, обладатель «золота» Игр-2004 в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, олимпийские чемпионы по прыжкам на батуте Ирина Караваева и Александр Москаленко, победитель гандбольного турнира Игр-2000 Станислав Кулинченко, олимпийский чемпион по боксу Шамиль Сабиров, обладательницы бронзовых медалей Олимпийских игр по гандболу Людмила Пазич и Светлана Пряхина, многократная чемпионка мира по прыжкам на батуте Наталья Чернова, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Праздник открыл президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков. Он пожелал всем участникам здоровья, бодрости духа и хорошего настроения, особенно в такой праздничный день:

Я рад приветствовать всех на сегодняшнем празднике спорта и здорового образа жизни, главной площадкой которого в этом году стал город-герой Новороссийск.

Сегодня прекрасная погода, идеальная для бодрой погудки вдоль моря. Конечно, мы знаем, что бывают здесь и совершенно другие сезоны, когда бора берет управление погодой в свои руки.

Вот и в спорте сейчас период большой турбулентности. Из-за политических и экономических факторов, а также из-за пандемии коронавируса, отмены и переноса соревнований, неопределенности на ближайшее будущее.

Именно поэтому то, что мы вместе с вами проводим сегодня День Ходьбы вызывает чувство радости и оптимизма.

И, конечно же, символично, что главной площадкой этого Всероссийского спортивного праздника в год 75-летия великой победы стал город доблести и воинской славы.

Здесь, на берегу Черного моря, в Цемесской бухте независимость нашей родины защищало не одно поколение предков. Сегодня мы чтим из память и благодарим за то, что имеем возможность строить нашу жизнь под мирным небом.

Я благодарю от лица Олимпийского комитета России руководство города и региона за гостеприимство, президента Федерации гандбола Сергея Шишкарева за активное участие в организации этого мероприятия. И, конечно же, с особой радостью приветствую наших прославленных олимпийских чемпионов, которые сегодня здесь, вместе с нами. Многие из них родились на Краснодарской земле, поэтому сегодня они скорее не гости, а хозяева праздника.

Занимайтесь спортом и будьте здоровы!

На многочисленных стендах игры «Шагай – квест» все желающие могли попробовать свои силы в летних и зимних видах спорта. Например, посоревноваться в быстроте, силе и ловкости, пострелять из винтовок по биатлонным мишеням, поиграть в керлинг, а также блеснуть знаниями на военно-патриотической станции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на площадках «Москва-80», «Сочи-2014» и «Токио-2020».

2020 метров – это, конечно, не 800, но я не утомился. Радует, что плечом к плечу по Новороссийску прошло такое количество любителей спорта, по-настоящему увлеченных активным образом жизни, а дети берут с них пример. Особенно приятно, что в Краснодарском крае все еще лето: солнце, штиль, теплое море, – рассказал Борзаковский. Мой звездный час был почти 16 лет назад, но болельщики все еще помнят мою победу, фотографируются, берут автографы. Приятно, что у нас не забывают историю отечественного спорта и легкой атлетики. Это, безусловно, поможет молодежи реализовать себя в будущем.

VI Всероссийский день ходьбы проходит 3-4 октября в 48 регионах РФ в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна». Праздник является частью Международного дня ходьбы, который проходит под эгидой Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всём мире уже более 20 лет. Ежегодно в нем участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.

источник: «Советский спорт»
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