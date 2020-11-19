Станислав Поздняков встретился с делегацией НОК Сирии

Приветствуя гостей, Станислав Поздняков отметил, что с момента начала пандемии, которая серьезно ограничила возможности личных встреч на международном уровне, сирийская делегация стала первой, кто посетил с дружеским визитом здание ОКР на Лужнецкой набережной.
В ходе беседы Президент Олимпийского комитета России пожелал также успеха мужской сборной Сирии по баскетболу, которая с 22 октября находится в Казани, где готовится к отборочному континентальному турниру.
- Спортивные базы, на которых могли бы полноценно тренироваться спортсмены вашей страны, получать необходимую практику – один из аспектов нашего взаимодействия. Пока идет процесс восстановления спортивной инфраструктуры Сирии, мы, со своей стороны готовы предложить воспользоваться возможностями нашей страны, - сказал Станислав Поздняков. - Кроме того, по-прежнему активно ведет свою образовательную деятельность Российский международный олимпийский университет. Свыше 50 представителей НОК других стран прошли обучение в этом вузе, повысив свою квалификацию по разным направлениям.
Президент Олимпийского комитета Сирии Ферас Муалла согласился с тем, что российская инфраструктура идеально подходит для подготовки сирийских команд и спортсменов. А также высоко отметил уровень спортивной медицины в России и выразил надежду, что делегация НОК Сирии в ходе данного визита сможет ознакомиться с достижениями в этой области.
- Мы знаем, что российское олимпийское движение подвергается большому давлению со стороны тех кругов, которые хотели бы бросить тень на великие достижения вашего спорта, - констатировал Ферас Муалла.
Также господин Муалла пригласил Станислава Позднякова посетить Сирию, как только позволят условия.
Президент ОКР заверил коллегу, что рассмотрит возможность для встречи в Дамаске. И выразил убежденность, что «конструктивное взаимодействие между представителями наших спортивных федераций, может стать основой для долгосрочных взаимоотношений».
- Что касается вашего упоминания политического подтекста, то, во-первых, Российская Федерация – не та страна, которой можно манипулировать за счет подобного рода давления, - заметил Станислав Поздняков. – А, во-вторых, самое большое преимущество спорта – его объединяющая роль во взаимоотношениях между государствами и народами. Уверен, что, неотступно следуя данному принципу, мы сможем добиться конструктивного сотрудничества не только с нашими друзьями, но и с сегодняшними нашими оппонентами.
Во время встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта между Олимпийским комитетом Сирийской Арабской Республикой и Олимпийским советом Республики Татарстан (Российская Федерация). Подписи под данным документом поставили Ферас Муалла и председатель Олимпийского совета Республики Татарстан Марат Бариев. Этот документ станет частью всеобъемлющего соглашения между НОКами России и Сирии, к подготовке которого стороны уже приступили.
Из Москвы сирийская делегация направляется в Казань, где проведет три дня.
- Мы покажем все возможности инфраструктуры Казани для организации подготовки по многим видам спорта, - отметил Марат Бариев. - Воспользоваться ими можно, в том числе, и при подготовке к Олимпийским играм в Токио. Кроме того, посетим Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма, на базе которой сирийские специалисты могут повышать квалификацию. Также планируем ознакомить гостей с российскими возможностями по подготовке сборных команд, в том числе в области спортивной медицины.