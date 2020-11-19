Станислав Поздняков встретился с делегацией НОК Сирии

Приветствуя гостей, Станислав Поздняков отметил, что с момента начала пандемии, которая серьезно ограничила возможности личных встреч на международном уровне, сирийская делегация стала первой, кто посетил с дружеским визитом здание ОКР на Лужнецкой набережной.

В ходе беседы Президент Олимпийского комитета России пожелал также успеха мужской сборной Сирии по баскетболу, которая с 22 октября находится в Казани, где готовится к отборочному континентальному турниру.

- Спортивные базы, на которых могли бы полноценно тренироваться спортсмены вашей страны, получать необходимую практику – один из аспектов нашего взаимодействия. Пока идет процесс восстановления спортивной инфраструктуры Сирии, мы, со своей стороны готовы предложить воспользоваться возможностями нашей страны, - сказал Станислав Поздняков. - Кроме того, по-прежнему активно ведет свою образовательную деятельность Российский международный олимпийский университет. Свыше 50 представителей НОК других стран прошли обучение в этом вузе, повысив свою квалификацию по разным направлениям.

Президент Олимпийского комитета Сирии Ферас Муалла согласился с тем, что российская инфраструктура идеально подходит для подготовки сирийских команд и спортсменов. А также высоко отметил уровень спортивной медицины в России и выразил надежду, что делегация НОК Сирии в ходе данного визита сможет ознакомиться с достижениями в этой области.

- Мы знаем, что российское олимпийское движение подвергается большому давлению со стороны тех кругов, которые хотели бы бросить тень на великие достижения вашего спорта, - констатировал Ферас Муалла.