«Читеры должны быть строго наказаны». CAS продолжают осуждать за решение по России

Вот какое заявление было опубликовано на сайте iNADO (в состав института входят 66 национальных антидопинговых организаций):
- Институт Национальных антидопинговых агентств ознакомился решением Спортивного арбитражного суда (CAS) частично поддержать санкции, наложенные на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
В связи с серьезными доказательствами манипуляций с базой данных, собранных WADA, CAS поддержал решение WADA от 9 декабря 2019 года признать РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Однако смягчение санкций, наложенных WADA, не позволит российским официальным лицам, ответственным за применение схем использования допинга и обман, прочувствовать на себе всю тяжесть наказания. Сложно понять, почему одно из самых серьезных нарушений антидопинговых правил и спортивных ценностей в истории, не будет подвергнуто тому же наказанию в виде лишения права выступать на соревнованиях в течение четырех лет, как был бы наказан спортсмен, уличенный в применении допинга.
Недопуск олимпийской сборной России и национальной символики на следующих двух Олимпийских играх являются важными санкциями, наложенными WADA и поддержанными CAS. Но трудно понять, что российским нейтральным спортсменам будет разрешено соревноваться на Играх в Токио в российских цветах и с названием их страны на форме.
iNADO глубоко обеспокоен посланием, которое это решение направляет нынешнему и будущим поколениям спортсменов в отношении толерантности к допингу в спорте. Спорт должен был окончательно и неопровержимо закрыть эту главу, продемонстрировав, что читеры и обманщики столкнутся с серьезным наказанием. Этого удалось добиться лишь частично.
iNADO ждет полного текста решения, чтобы понять, как CAS - окончательный арбитр в спорте - пришел к такому заключению.
Напомню, что слушания прошли в штаб-квартире CAS в Лозанне со 2 по 5 ноября. Решение по делу принимали трое судей: Марк Уильямс (Австралия), Хамида Гарави (Франция) и Луиджи Фумагалли (Италия). Вердикт объявили 17 декабря.
Итак, что решил CAS:
- первое и самое главное - запрет на участие российских атлетов в турнирах сохранен, но сокращен вдвое, он начал действовать 17 декабря 2020 года и закончится 16 декабря 2022-го,
- запрет распространяется на чемпионаты мира и Олимпийские игры, то есть в Токио-2021, Пекине-2022, на чемпионатах мира по футболу, волейболу и т.д. не будет сборной России, а будут нейтральные атлеты из нашей страны, при этом решено, что наши спортсмены могут выступать в костюмах с цветами национального флага, надпись «Россия» тоже не запрещена,
- соревнования, уже запланированные для проведения в России, и которые невозможно или крайне сложно перенести, будут проведены в нашей стране,
- Россия должна выплатить штраф в размере $1,27 миллиона.
И WADА, и РУСАДА назвали решение CAS своей победой. Однако во многих странах вердикт арбитражного суда подвергся резкой критике. Олимпийские комитеты Канады, Новой Зеландии, Германии, Олимпийский и Паралимпийский комитеты США выразили недоумение таким решением.
Ожидалось, что вердикт CAS поставит точку в истории с системным применением допинга в России, однако по факту суд поставил лишь запятую.
Продолжение следует.