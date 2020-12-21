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«Читеры должны быть строго наказаны». CAS продолжают осуждать за решение по России
21 декабря 20:26
автор: Степан Охотников

«Читеры должны быть строго наказаны». CAS продолжают осуждать за решение по России

Институт Национальных антидопинговых агентств (iNADO) выразил удивление решением CAS по делу «WADA против РУСАДА».

Вот какое заявление было опубликовано на сайте iNADO (в состав института входят 66 национальных антидопинговых организаций):

- Институт Национальных антидопинговых агентств ознакомился решением Спортивного арбитражного суда (CAS) частично поддержать санкции, наложенные на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В связи с серьезными доказательствами манипуляций с базой данных, собранных WADA, CAS поддержал решение WADA от 9 декабря 2019 года признать РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Однако смягчение санкций, наложенных WADA, не позволит российским официальным лицам, ответственным за применение схем использования допинга и обман, прочувствовать на себе всю тяжесть наказания. Сложно понять, почему одно из самых серьезных нарушений антидопинговых правил и спортивных ценностей в истории, не будет подвергнуто тому же наказанию в виде лишения права выступать на соревнованиях в течение четырех лет, как был бы наказан спортсмен, уличенный в применении допинга.

Недопуск олимпийской сборной России и национальной символики на следующих двух Олимпийских играх являются важными санкциями, наложенными WADA и поддержанными CAS. Но трудно понять, что российским нейтральным спортсменам будет разрешено соревноваться на Играх в Токио в российских цветах и с названием их страны на форме.

iNADO глубоко обеспокоен посланием, которое это решение направляет нынешнему и будущим поколениям спортсменов в отношении толерантности к допингу в спорте. Спорт должен был окончательно и неопровержимо закрыть эту главу, продемонстрировав, что читеры и обманщики столкнутся с серьезным наказанием. Этого удалось добиться лишь частично.

iNADO ждет полного текста решения, чтобы понять, как CAS - окончательный арбитр в спорте - пришел к такому заключению.

Напомню, что слушания прошли в штаб-квартире CAS в Лозанне со 2 по 5 ноября. Решение по делу принимали трое судей: Марк Уильямс (Австралия), Хамида Гарави (Франция) и Луиджи Фумагалли (Италия). Вердикт объявили 17 декабря.

Итак, что решил CAS:

  • первое и самое главное - запрет на участие российских атлетов в турнирах сохранен, но сокращен вдвое, он начал действовать 17 декабря 2020 года и закончится 16 декабря 2022-го,
  • запрет распространяется на чемпионаты мира и Олимпийские игры, то есть в Токио-2021, Пекине-2022, на чемпионатах мира по футболу, волейболу и т.д. не будет сборной России, а будут нейтральные атлеты из нашей страны, при этом решено, что наши спортсмены могут выступать в костюмах с цветами национального флага, надпись «Россия» тоже не запрещена,
  • соревнования, уже запланированные для проведения в России, и которые невозможно или крайне сложно перенести, будут проведены в нашей стране,
  • Россия должна выплатить штраф в размере $1,27 миллиона.

И WADА, и РУСАДА назвали решение CAS своей победой. Однако во многих странах вердикт арбитражного суда подвергся резкой критике. Олимпийские комитеты Канады, Новой Зеландии, Германии, Олимпийский и Паралимпийский комитеты США выразили недоумение таким решением.

Ожидалось, что вердикт CAS поставит точку в истории с системным применением допинга в России, однако по факту суд поставил лишь запятую.

Продолжение следует.

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