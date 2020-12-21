«Читеры должны быть строго наказаны». CAS продолжают осуждать за решение по России

Вот какое заявление было опубликовано на сайте iNADO (в состав института входят 66 национальных антидопинговых организаций):

- Институт Национальных антидопинговых агентств ознакомился решением Спортивного арбитражного суда (CAS) частично поддержать санкции, наложенные на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В связи с серьезными доказательствами манипуляций с базой данных, собранных WADA, CAS поддержал решение WADA от 9 декабря 2019 года признать РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Однако смягчение санкций, наложенных WADA, не позволит российским официальным лицам, ответственным за применение схем использования допинга и обман, прочувствовать на себе всю тяжесть наказания. Сложно понять, почему одно из самых серьезных нарушений антидопинговых правил и спортивных ценностей в истории, не будет подвергнуто тому же наказанию в виде лишения права выступать на соревнованиях в течение четырех лет, как был бы наказан спортсмен, уличенный в применении допинга.

Недопуск олимпийской сборной России и национальной символики на следующих двух Олимпийских играх являются важными санкциями, наложенными WADA и поддержанными CAS. Но трудно понять, что российским нейтральным спортсменам будет разрешено соревноваться на Играх в Токио в российских цветах и с названием их страны на форме.