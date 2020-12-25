«Разочарование года – футбол». Пресс-конференция министра спорта

- Лишение РУСАДА аккредитации в ВАДА не повлияет отрицательно на подготовку наших спортсменов? - Нет, ни графики, ни планы подготовки к международным стартам нарушены не будут.

- Не придется ли судиться, чтобы наших спортсменов допустили на Олимпийские игры? - Порядок определения состава регламентирован. Надеемся, что все будут допущены и права спортсменов не будут нарушены. Очень важен диалог с международными федерациями. Мы же будем активны и в юридической, и в информативной защите прав наших спортсменов.

Всех интересует история с решением Спортивного арбитражного суда. Часто цитировали мою фразу, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Могу сказать, что окончание истории не ужасное. К сожалению, решение CAS с ведет к наложению санкций на спортсменов и страну. Положительные итоги: допуск наших спортсменов на Олимпийские игры и другие турниры, сокращение срока санкций до двух лет. То что никакие турниры не попадают под санкции кроме чемпионатов мира и Олимпийских игр. Мы же сегодня должны решать главную задачу: создать такую систему в спорте, чтобы не повторять ошибок, чтобы противостоять допингу, при этом быть активнее в защите прав наших спортсменов.

Во второй половине года мы тоже провели международные соревнования: чемпионат Европы по скалолазанию, этап Кубка мира по борьбе. Продолжали активно взаимодействовать с партнерами в деле международного сотрудничества.

- Этот год нам очень многое дал, - сказал министр спорта. - Много было необычного. Год позволил сформулировать новые форматы подхода к работе, к взаимодействию. Год начался хорошо: в Сочи прошел чемпионат мира по санному спорту, где мы успешно выступили, Юношеские олимпийские игры в Лозанне состоялись. Однако потом случился кризис, сопровождавшийся полной остановкой календаря. Возникли проблемы с реализацией федеральный проектов. Тем не менее были оперативно найдены правильные решения по выходу из кризиса. Мне хотелось бы поблагодарить все федерации. Прежде всего, РФС - пионера в деле преодоления кризиса. Были выработаны новые форматы работы, разработаны формат онлайн-чемпионатов, где первопроходцем стала Российская шахматная федерация.

- Минспорта не планирует помочь РУСАДА с выплатой штрафа?

- С 1 января вступит в силу новый кодекс ВАДА, который определяет правила формирования национальных антидопинговых агентств и роль государства там отсутствует. По выплате штрафа РУСАДА у меня нет информации, в нашем бюджете такая статья расходов не запланирована.

- Газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что Россия противодействует опубликованию полного решения CAS.

- Если стороны – ВАДА и РУСАДА - примут решение о возможности обнародования полного текста, значит надо публиковать. Минспорта не является стороной, участвовавшей в процессе. Сейчас ВАДА и РУСАДА решают, стоит ли публиковать. То что Россия не ставит палки в колеса, могу сказать совершенно определенно.

- Каких соревнований Россия может лишиться?

- Два года не можем подавать заявку на проведение турниров. Там, где мы уже получили это право, ждем окончательного подтверждения международных федераций. Надеюсь, что неприятных сюрпризов не будет. Россия выполняет все условия договоров, ни у кого нет сомнений, что соревнования пройдут на самом высоком уровне.

- Новость последних часов: Красноярск лишен права подать заявку на проведения ЧМ по сноуборду и фристайлу.

- Чемпионат должен пройти в 2025 году, но решение о месте проведения должны принять до окончания 2022 года, то есть до окончания санкций. Могу сказать, что это больше урон для мирового спорта, а не для России.

- Есть ли шансы, что ВФЛА будет восстановлена в правах до восстановления в правах РУСАДА?

- Я с оптимизмом смотрю на эту ситуацию. Вижу профессионализм новой команды, вижу, что налажен контакт с Международной федерацией, представлена дорожная карта. Надо просто работать, показать, что мы делаем в России и показать, что восстановление РУСАДА не является необходимым условием. Пока жесткого требования такого нет.

«В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ ОБ УРОВНЕ ЖИЗНИ В СТРАНЕ»

- Расскажите о сокращении госфинансирования профессионального спорта.

- Это одно из поручений главы государства. Реализация этого поручения отражена в стратегии развития спорта в России до 2030 года. Хочу подчеркнуть: постепенное сокращение финансирования. Это не значит, что государство отторгает профессиональный спорт. Есть желание построить новую систему сотрудничества, где основной акцент сделан на массовый и детский спорт. При этом государство должно построить такую систему, чтобы были условия и для развития профессионального спорта. Через законодательство, систему налогообложения дать возможность развиваться. Период в пандемии для менеджеров в профессиональном спорте - хороший шанс понять, как жить дальше. И они, и спортсмены должны понимать какой уровень жизни, уровень зарплат в стране. Профессиональный спорт не должен создавать напряженность.

- Выступления российских футбольных клубов и сборной в последнее время разочаровывают. Государство может как-то вмешаться?

- Я не могу принять термин вмешаться. Задача министерства координировать действия партнеров – федераций, клубов, института сборных команд. При этом очевидно, что никого в России не удовлетворяют ни результаты клубов в еврокубках, ни игра сборной. Но хочу обратить внимание на то, что РФС, одна из немногих федераций, разработала долгосрочную стратегию развития. Это работа вдолгую и сразу результатов не даст.

Я считаю, что сейчас есть кризис института клубных команд. Поскольку все командные виды построены по клубной системе, поэтому когда идут клубные чемпионаты, национальная команда может собраться лишь на несколько дней. Очень важно поднимать квалификацию тренеров, детских в том числе. Очень важно заниматься судейством. Только так мы можем решить задачу возрождения российского футбола. Инфраструктура же у нас в стране, считаю, достаточная для этого. Хотя мы, конеяно, будем продолжать строить новые объекты.

- Футбольные функционеры говорят, что лимит на легионеров мешает развитию.

- Я буду оригинален: надо создавать российскую систему воспитания игроков. С уважением относимся к легионерам, но есть ли речь идет о подготовке сборной, легионеры могут оказать как положительное, так и не совсем положительное влияние на формирование команды. Если в клубе 6-7 легионеров, из кого создавать сборную? Готового рецепта нет, но надо очень внимательно подходить и ставить во главу угла развитие национальной системы. Какое место в этой системе должны играть легионеры, надо еще определить.

- Какие, по-вашему, перспективы сборной на Евро?

- Думаю, перспективы хорошие. Многое зависит от удачи. Наши футболисты могут собраться и показать результаты, которые от них ожидают.

- Если мы подводим итоги, назовите самую большую победу и самый большой провал года.

- Провал – футбол. Об этом я уже говорил.

Что касается побед, то их было много. Порадовали Павел Кулижников, Даниил Медведев, шахматная сборная пусть и в режиме онлайн, но не менее достойную победу одержала. Рад победам на ЧЕ по скалолазанию, успехам на ЧМ по санному спорту. Порадовал Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира. Каждая победа заслуживает уважения и признания. Особенно в этот непростой год.

- ВЦИОМ провел исследование, попросив назвать лучшего спортсмена года. 69 процентов респондентов затруднились ответить. Вас не удивляет, что две трети населения вообще не знает героев спорта?

- Возможно, они знают слишком много и не могут просто определить лучшего? Вообще, хочу сказать, что интерес к спорту в стране в последнее время изменяется от наблюдения за спортивными зрелищами к собственным занятиям спортом. Хотя все-таки, мне кажется, что такие результаты опроса получились потому, что спортивных звезд у нас просто очень много.

При этом я бы хотел отметить и роль СМИ. Наши спортивные издания - «Советский спорт», «Спорт-Экспресс» - в основном пишут футбол и хоккей. Они создают повестку. Возможно, поэтому о звездах в других видах спорта известно не так много.