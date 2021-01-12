Кина не будет, оптимизм закончился. Игры в Токио опять под угрозой

Накануне вечером Всемирная организация здравоохранения оценила опасность для человека нового штамма коронавируса, выявленного в Японии. Напомним, что новая разновидность ковида была обнаружена в аэропорту Токио у четырех человек прибывших из Бразилии. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что этот штамм имеет некоторые мутации уже обнаруженные в Великобритании и Южной Африке. По словам Гебрейесуса штамм пока не является агрессивным, однако его появление может привести к росту заболеваемости.

Тем временем, премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел в Токио и еще трех регионах страны режим чрезвычайного положения. Причина: устрашающая скорость распространения вируса. Без крайней необходимости людям запрещено покидать свои дома в вечернее время, используется и масса других ограничений.

Интересно, что экстренные меры почти сразу дали результат. Если 7-9 января в стране регистрировалось 7,5-8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, то уже сегодня их количество сократилось более, чем втрое - 2180 заболевших. Кстати, в конце февраля в стране начинается массовая вакцинация населения. В Японии делают ставку на американский препарат, который в ближайшее времени пройдет процедуру одобрения в местном министерстве здравоохранения.

Тем не менее, очевидно, что японцы все больше и больше теряют оптимизм насчет проведения в стране Олимпиады. Это стало понятно после опроса, проведенного агентством Kyodo. 35 процентов опрошенных выступили за полную отмену Игр. Еще 45 процентов уверены, что нужно снова перенести дату проведения турнира. Нетрудно посчитать, что за перенос или отмену выступают 80 процентов населения страны.

Результаты исследования Kyodo подтвердили данные декабрьского опроса телеканала NHK и даже выявили тенденцию к увеличению негатива по отношению к Играм-2020. Тогда идею проведения в стране Олимпийских игр поддержали 27 процентов населения страны, 32% высказались за отмену, а 31% - за перенос. Не испытывают воодушевления и многие спортсмены, кто-то так же призывает перенести Игр, кто-то выступает против обязательной вакцинации и т.д.