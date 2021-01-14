Легендарная «Катюша»  может зазвучать на Олимпиадах и чемпионатах мира

- На повестке дня мы обсуждали многие вопросы, в первую очередь – принятое недавно решение CAS относительно РУСАДА, - рассказала журналистам председатель комиссии спортсменов Софья Великая. - Пригласили эксперта из Правового управления Олимпийского комитета России, чтобы получить ответы на все вопросы по поводу последствий этого решения, там действительно много довольно спорных моментов. Теперь мы сможем правильно транслировать полученную информацию спортсменам.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне еще 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и РУСАДА. CAS значительно смягчил санкции, наложенные на российский спорт. Тем не менее, до 16 декабря 2022 года наши атлеты и национальные сборные не смогут выступать под своим флагом на чемпионатах мира, а также Олимпийских и Паралимпийских играх. В этот же период во время церемоний награждения и прочих официальных мероприятий во время турниров не может использоваться российский гимн.

- Мы изучили разные варианты возможного музыкального сопровождения – от известных классических композиций до самых современных, - отметила Великая. – Но решили остановиться на «Катюше». Это патриотическая песня, хорошо известная не только в нашей стране. Она очень популярна, ее любят дети, а болельщики часто исполняют на трибунах, поддерживая наши команды.

За этот вариант проголосовало большинство членов комиссии, и мы предложили его на рассмотрение исполкому ОКР. Что касается экипировки с возможным использованием цветов российского флага и слова «Россия», то сейчас идёт процесс согласований, информация на этот счет появится позже.

Так же олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира по фехтованию поделилась мнением относительного самого решения CAS.