Игры за 3,5 миллиона и канадская хоккейная машина

Этому сильно противились скандинавские страны во главе со Швецией. Не фигурному катанию и хоккею, а проведению отдельных соревнований по зимним видам.

Поэтому в 1921 году на конгрессе МОК в Лозанне было решено включить в программу «Международной недели» зимних видов спорта, а также изъять фигурное катание и хоккей из программы Летней Олимпиады 1924 года Париже и включить в программу Игр в Шамони.

Фигурка впервые вошла в программу Олимпиады в Лондоне в 1908 году, хоккей дебютировал на предыдущих Играх 1920 года в Антверпене.

Официально эти соревнования назывались «Международная неделя зимних видов спорта». Тогдашний президент МОК Пьер де Кубертен хотел придать соревнованиям более высокий статус. Барон уже подумывал о Зимних Олимпийских играх. Ведь пока проводились только летние Олимпиады. Для этого ему удалось продавить включение в программу «Международной недели зимних видов спорта» фигурное катание и хоккей с шайбой. Соревнования по этим видам проходили в рамках Летних Игр.

Первые Зимние Олимпийские игры прошли с 25 января по 5 февраля 1924 года в Шамони во французском департаменте Верхняя Савойя.

С 1901 года в Швеции проходили Северные игры, они же - Нордические. Скандинавы всерьез опасались, что «Международная неделя» может составить серьезную конкуренцию Северным играм. Не зря опасались: последние Игры прошли в Стокгольме в 1926 году.

ДОХОД - 120 ТЫСЯЧ ФРАНКОВ

Для проведения соревнований в Шамони требовалось сооружение санно-бобслейной трассы, ледового катка и лыжного трамплина. За их строительство отвечало Управлению дорог и мостов департамента Верхняя Савойя. НОК Франции пообещал финансовую помощь в размере до 500 тысяч франков.

Муниципалитет Шамони осуществил заём в 300 тысяч франков у крупных домовладельцев и хозяев отелей, а также взял кредит в одном из банков в размере 500 тысяч франков.

В результате наиболее дорогими объектами были каток и олимпийский стадион, которые обошлись в 1,1 млн франков. Стоимость строительство санно-бобслейной трассы составила 115 822,57 франков.

Подготовка к Играм обошлась в общей сложности в 3,5 млн франков, причем НОК Франции выделил только 250 тысяч франков, основная тяжесть расходов легла на муниципалитет Шамони, израсходовавший 2 млн франков.

Основным источником доходов от проведения «Международной недели» была продажа билетов. В общей сложности купили билеты 10 044 зрителей, выручка от их продажи составила 880,80 франков.

Общая сумма доходов от Игр составила 120 тысяч франков.

ВЕТЕРАНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ИЗ ТОРОНТО

В Играх 1924 года приняло участие 293 спортсмена из 16 стран, которые состязались в 9 видах спорта и разыграли 16 комплектов наград.

Самым титулованным стал финский конькобежец Клас Тунберг, который завоевал четыре медали, в том числе три золотые. В неофициальном командном зачете победила сборная Норвегии: 17 медалей, из них - 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.

Единственным видом спорта, где практически отсутствовала борьба за золото, оказался хоккей. Сборная Канады, которую представляла любительская команда ветеранов Первой мировой из Торонто, не оставила от соперников камня на камне. Канадцы выиграли пять матчей с общим счетом 110:3. Во встрече со швейцарцами, которая завершилась со счетом 33:0, лучший бомбардир «кленовых листьев» Гарри Уотсон забросил 13 (!) шайб. Всего на счету Уотсона 37 голов, что по сей день является рекордом зимних Игр. И вряд ли когда-нибудь он будет побит.

Второе место заняла сборная США, бронза у команды Великобритании. Нужно ли говорить, что на Олимпиаде в Антверпене, где, напомню, хоккей дебютировал, также победили канадцы.

Проведение этих соревнований вызвало большой международный резонанс, поэтому конгресс МОК в Праге 27 мая 1925 года принял решение о регулярном проведении зимних Олимпийских игр.

А «Международная неделя зимних видов спорта» в Шамони задним числом была переименована в I зимние Олимпийские игры.