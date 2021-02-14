Вы не забыли, что летом Олимпиада? Как с отбором в Токио у наших игровых сборных

КОНКУРЕНТЫ В БАССЕЙНЕ - ГРЕЦИЯ И ГРУЗИЯ

Право сыграть в Голландии российские ватерполисты, не выступавшие на Олимпиадах с Афин-2004, заработали еще до пандемии – в январе прошлого года, дойдя до четвертьфинала на чемпионате Европы в Будапеште. Тогда планировалось, что токийская квалификация состоится в конце мая – начале июня, но вскоре планету накрыла вирусная волна, и Игры вместе с окончанием отбора на них перенесли на 2021-й. Только сейчас этот процесс начинает потихоньку оживать.

Задача перед нашей командой в Роттердаме стоит непростая: попасть в тройку сильнейших, два места в которой наверняка достанутся очень сильным сборным Хорватии и Черногории. Основные претенденты на третью путевку с примерно равными шансами - Греция, Россия и Грузия. Плюс можно опасаться сюрпризов от хозяев бассейна голландцев. Хотя на ЧЕ-2020 наши разнесли их с разницей «+6», в то время как матчи с грузинами и греками были очень упорными.

Жеребьевка квалификации избавила Россию от встречи с Грецией и Грузией в группе. Зато это свидание ожидается в первом же раунде плей-офф, где нашим кровь из носу нужно будет побеждать. Как и в одном из двух дальнейших матчей – либо полуфинальном 20 февраля, либо за третье место 21-го. Стартовая игра россиян с французами начинается сегодня в 22.30, а грекам и грузинам выпало открывать турнир - в три часа дня по московскому времени.

ТРЕФИЛОВ СНОВА В СБОРНОЙ

Вслед за ватерпольным России предстоят еще три аналогичных турнира: женский гандбол в марте, а затем женский регби и мужской баскетбол в июне-июле. Самые высокие шансы попасть в Токио – у гандболисток, которые являются действующими олимпийскими чемпионками. Правда, сейчас сборная переживает непростые времена. После декабрьского чемпионата Европы в Дании, где наши стали только пятыми, испанского тренера Амброза Мартина отправили в отставку. Его место занял Алексей Алексеев, а знаменитый Евгений Трефилов вошел в штаб в качестве консультанта.

По словам Трефилова, перед квалификацией команда испытывает серьезные проблемы с составом из-за травм основных игроков. Хотя лидер сборной Анна Вяхирева, пропускавшая ЧЕ-2020, сейчас уже в строю. Да и наши соперники по отборочному турниру – Венгрия, Сербия и Китай – все-таки не принадлежат к мировой элите. Чтобы выйти на Олимпиаду, достаточно занять в этом квартете место не ниже второго.