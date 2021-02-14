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Италия - Серия А 17:00 Кальяри 0 Аталанта 0 П1 7.3 Х 4.8 П2 1.47
Италия - Серия А 17:00 Кальяри 0 Аталанта 0 П1 7.3 Х 4.8 П2 1.47
Франция - Лига 1 17:00 Анже 0 Нант 0 П1 2.2 Х 3.1 П2 3.8
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Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ольденбург 0 П1 3.3 П2 1.33
Германия - Бундеслига 20:00 Баскетс Бонн 0 Миттельдойчер 0
Германия - Бундеслига 20:00 Вольфсбург 0 Боруссия М 0 П1 2.45 Х 3.4 П2 3
Испания - Примера 20:30 Леванте 0 Осасуна 0 П1 2.38 Х 3.3 П2 3.3
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Вашингтон Уизардс 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.2 П2 1.36
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Вы не забыли, что летом Олимпиада? Как с отбором в Токио у наших игровых сборных
14 февраля 14:59
автор: Лев Тигай

Вы не забыли, что летом Олимпиада? Как с отбором в Токио у наших игровых сборных

После коронавируса возобновляются олимпийские квалификационные соревнования. Сегодня в Роттердаме стартует подобный турнир по мужскому водному поло с участием нашей команды.

КОНКУРЕНТЫ В БАССЕЙНЕ - ГРЕЦИЯ И ГРУЗИЯ

Право сыграть в Голландии российские ватерполисты, не выступавшие на Олимпиадах с Афин-2004, заработали еще до пандемии – в январе прошлого года, дойдя до четвертьфинала на чемпионате Европы в Будапеште. Тогда планировалось, что токийская квалификация состоится в конце мая – начале июня, но вскоре планету накрыла вирусная волна, и Игры вместе с окончанием отбора на них перенесли на 2021-й. Только сейчас этот процесс начинает потихоньку оживать.

Задача перед нашей командой в Роттердаме стоит непростая: попасть в тройку сильнейших, два места в которой наверняка достанутся очень сильным сборным Хорватии и Черногории. Основные претенденты на третью путевку с примерно равными шансами - Греция, Россия и Грузия. Плюс можно опасаться сюрпризов от хозяев бассейна голландцев. Хотя на ЧЕ-2020 наши разнесли их с разницей «+6», в то время как матчи с грузинами и греками были очень упорными.

Жеребьевка квалификации избавила Россию от встречи с Грецией и Грузией в группе. Зато это свидание ожидается в первом же раунде плей-офф, где нашим кровь из носу нужно будет побеждать. Как и в одном из двух дальнейших матчей – либо полуфинальном 20 февраля, либо за третье место 21-го. Стартовая игра россиян с французами начинается сегодня в 22.30, а грекам и грузинам выпало открывать турнир - в три часа дня по московскому времени.

ТРЕФИЛОВ СНОВА В СБОРНОЙ

Вслед за ватерпольным России предстоят еще три аналогичных турнира: женский гандбол в марте, а затем женский регби и мужской баскетбол в июне-июле. Самые высокие шансы попасть в Токио – у гандболисток, которые являются действующими олимпийскими чемпионками. Правда, сейчас сборная переживает непростые времена. После декабрьского чемпионата Европы в Дании, где наши стали только пятыми, испанского тренера Амброза Мартина отправили в отставку. Его место занял Алексей Алексеев, а знаменитый Евгений Трефилов вошел в штаб в качестве консультанта.

По словам Трефилова, перед квалификацией команда испытывает серьезные проблемы с составом из-за травм основных игроков. Хотя лидер сборной Анна Вяхирева, пропускавшая ЧЕ-2020, сейчас уже в строю. Да и наши соперники по отборочному турниру – Венгрия, Сербия и Китай – все-таки не принадлежат к мировой элите. Чтобы выйти на Олимпиаду, достаточно занять в этом квартете место не ниже второго.

БАСКЕТБОЛ НА ДЕСЕРТ

Наибольший же интерес в этом отборочном «сериале» по командным игровым видам спорта наверняка привлечет заключительный эпизод с участием баскетболистов. Подопечным Сергея Базаревича менее, чем за месяц до открытия Игр (23 июля), предстоит бороться в Сплите за единственную путевку в Токио с пятью сборными. Назвать непроходимой ни одну из них нельзя, но немцы, хорваты и бразильцы – примерно из нашей «весовой категории». Многое будет зависеть от того, какими игроками НБА, чемпионат которой в этом году завершится только в конце июля, успеют усилиться соперники российской команды.

Жеребьевку токийского баскетбольного турнира провели 2 февраля, не дожидаясь окончания квалификации. В Японии будут играть не по той системе, что на Олимпиадах последних лет: не две группы по шесть сборных, а три по четыре. Если россияне добьются успеха в Сплите, то на Играх встретятся с Австралией, Нигерией и, видимо, Сербией (она еще не отобралась, но принимает свой квалификационный турнир в Белграде). Группа сильная, но шансы должны быть - ведь две из трех команд, занявших третьи места, тоже выходят в плей-офф.

Остается добавить, что на данный момент российские сборные квалифицировались в Токио в пяти игровых видах спорта. Это уже на одну команду больше, чем было у нас в Рио-де-Жанейро-2016.

18 СБОРНЫХ РОССИИ ПО КОМАНДНЫМ ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА В ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ОЛИМПИАДЫ-2021

УЖЕ ПРОШЛИ ОТБОР - 5 КОМАНД

Волейбол. Мужчины

На Олимпиаде сыграют 12 команд, все они известны, уже прошла жеребьевка: группа А - Польша, Италия, Канада, Иран, Венесуэла, Япония, группа В - Бразилия, США, Россия, Аргентина, Франция, Тунис. По 4 команды из каждой группы выходят в плей-офф

Волейбол. Женщины

12 команд, все известны: группа А - Сербия, Бразилия, Корея, Доминиканская республика, Кения, Япония, группа В - Китай, США, Россия, Италия, Аргентина, Турция. По 4 команды из группы выходят в плей-офф

Водное поло. Женщины

10 команд, все известны: США, Испания, Канада, Австралия, Россия, Китай, ЮАР, Венгрия, Голландия, Япония.

Баскетбол 3х3. Мужчины

8 команд, известны 4: Сербия, Россия, Китай, Япония.

Баскетбол 3х3. Женщины

8 команд, известны 4: Россия, Китай, Монголия, Румыния.

ЕЩЕ МОГУТ ПРОЙТИ ОТБОР - 4 КОМАНДЫ

Водное поло. Мужчины

12 команд, известны 9: Сербия, Италия, Испания, Венгрия, США, Австралия, ЮАР, Казахстан, Япония.

Квалификация с участием России: 14-21.02, Роттердам (Голландия). Участвуют 12 команд: группа А – Черногория, Греция, Грузия, Канада, Бразилия, Турция, группа В – Хорватия, Россия, Голландия, Румыния, Германия, Франция. По 4 команды из группы выходят в плей-офф. 3 лучших команды турнира выходят на Олимпиаду.

Шансы сборной России пройти отбор: 30%.

Гандбол. Женщины

12 команд, известны 6: Франция, Бразилия, Корея, Ангола, Голландия, Япония.

Квалификация с участием России: 19-21.03, Дьор (Венгрия). Участвуют 4 команды: Россия, Венгрия, Сербия, Китай. Играют в один круг, 2 лучших команды выходят на Олимпиаду.

Шансы сборной России пройти отбор: 70%.

Регби-7. Женщины

12 команд, известны 10: Новая Зеландия, Австралия, США, Канада, Бразилия, Великобритания, Фиджи, Кения, Китай, Япония.

Квалификация с участием России: 19-20.06, Монако. Участвуют 12 команд: Россия, Франция, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Колумбия, Аргентина, Мексика, Ямайка, Гонконг, Казахстан, Мадагаскар, Тунис. Играют в трех группах по 4 команды, 8 команд (первые-вторые места и два из трех третьих) выходят в плей-офф. 2 лучших команды турнира выходят на Олимпиаду.

Шансы сборной России пройти отбор: 60%.

Баскетбол. Мужчины

12 команд, известны 8: Испания, Франция, Аргентина, США, Австралия, Нигерия, Иран, Япония.

Квалификационный турнир с участием России: сроки - 29.06-4.07, место проведения - Сплит (Хорватия). Участвуют 6 команд: группа А - Россия, Германия, Мексика, группа В - Хорватия, Бразилия, Тунис. По 2 команды из группы выходят в плей-офф. 1 лучшая команда турнира выходит на Олимпиаду.

Шансы сборной России пройти отбор: 40%.

НЕ ПРОШЛИ ОТБОР - 9 КОМАНД

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  • Хоккей на траве. Мужчины
  • Хоккей на траве. Женщины
  • Регби-7. Мужчины
  • Бейсбол
  • Софтбол

СБОРНЫЕ РОССИИ ПО КОМАНДНЫМ ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА НА ЛЕТНИХ ОЛИМПИАДАХ 2016 И 2021 ГОДОВ

Виды спорта

Место

в Рио-2016

Отбор

в Токио-2021

Волейбол. Женщины

6

+

Волейбол. Мужчины

4

+

Гандбол. Женщины

1

?

Гандбол. Мужчины

-

-

Водное поло. Женщины

3

+

Водное поло. Мужчины

-

?

Баскетбол. Женщины

-

-

Баскетбол. Мужчины

-

?

Баскетбол 3х3. Женщины

х

+

Баскетбол 3х3. Мужчины

х

+

Регби-7. Женщины

-

?

Регби-7. Мужчины

-

-

Футбол. Женщины

-

-

Футбол. Мужчины

-

-

Хоккей на траве. Женщины

-

-

Хоккей на траве. Мужчины

-

-

Софтбол

-

-

Бейсбол

-

-

Всего отобралось команд

4 из 16

5-9 из 18

«+» - прошли отбор, «-» - не прошли отбор, «?» - еще могут пройти отбор, «х» - вид не входил в программу Игр.

источник: «Советский спорт»
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