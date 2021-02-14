Вы не забыли, что летом Олимпиада? Как с отбором в Токио у наших игровых сборных

КОНКУРЕНТЫ В БАССЕЙНЕ - ГРЕЦИЯ И ГРУЗИЯ
Право сыграть в Голландии российские ватерполисты, не выступавшие на Олимпиадах с Афин-2004, заработали еще до пандемии – в январе прошлого года, дойдя до четвертьфинала на чемпионате Европы в Будапеште. Тогда планировалось, что токийская квалификация состоится в конце мая – начале июня, но вскоре планету накрыла вирусная волна, и Игры вместе с окончанием отбора на них перенесли на 2021-й. Только сейчас этот процесс начинает потихоньку оживать.
Задача перед нашей командой в Роттердаме стоит непростая: попасть в тройку сильнейших, два места в которой наверняка достанутся очень сильным сборным Хорватии и Черногории. Основные претенденты на третью путевку с примерно равными шансами - Греция, Россия и Грузия. Плюс можно опасаться сюрпризов от хозяев бассейна голландцев. Хотя на ЧЕ-2020 наши разнесли их с разницей «+6», в то время как матчи с грузинами и греками были очень упорными.
Жеребьевка квалификации избавила Россию от встречи с Грецией и Грузией в группе. Зато это свидание ожидается в первом же раунде плей-офф, где нашим кровь из носу нужно будет побеждать. Как и в одном из двух дальнейших матчей – либо полуфинальном 20 февраля, либо за третье место 21-го. Стартовая игра россиян с французами начинается сегодня в 22.30, а грекам и грузинам выпало открывать турнир - в три часа дня по московскому времени.
ТРЕФИЛОВ СНОВА В СБОРНОЙ
Вслед за ватерпольным России предстоят еще три аналогичных турнира: женский гандбол в марте, а затем женский регби и мужской баскетбол в июне-июле. Самые высокие шансы попасть в Токио – у гандболисток, которые являются действующими олимпийскими чемпионками. Правда, сейчас сборная переживает непростые времена. После декабрьского чемпионата Европы в Дании, где наши стали только пятыми, испанского тренера Амброза Мартина отправили в отставку. Его место занял Алексей Алексеев, а знаменитый Евгений Трефилов вошел в штаб в качестве консультанта.
По словам Трефилова, перед квалификацией команда испытывает серьезные проблемы с составом из-за травм основных игроков. Хотя лидер сборной Анна Вяхирева, пропускавшая ЧЕ-2020, сейчас уже в строю. Да и наши соперники по отборочному турниру – Венгрия, Сербия и Китай – все-таки не принадлежат к мировой элите. Чтобы выйти на Олимпиаду, достаточно занять в этом квартете место не ниже второго.
БАСКЕТБОЛ НА ДЕСЕРТ
Наибольший же интерес в этом отборочном «сериале» по командным игровым видам спорта наверняка привлечет заключительный эпизод с участием баскетболистов. Подопечным Сергея Базаревича менее, чем за месяц до открытия Игр (23 июля), предстоит бороться в Сплите за единственную путевку в Токио с пятью сборными. Назвать непроходимой ни одну из них нельзя, но немцы, хорваты и бразильцы – примерно из нашей «весовой категории». Многое будет зависеть от того, какими игроками НБА, чемпионат которой в этом году завершится только в конце июля, успеют усилиться соперники российской команды.
Жеребьевку токийского баскетбольного турнира провели 2 февраля, не дожидаясь окончания квалификации. В Японии будут играть не по той системе, что на Олимпиадах последних лет: не две группы по шесть сборных, а три по четыре. Если россияне добьются успеха в Сплите, то на Играх встретятся с Австралией, Нигерией и, видимо, Сербией (она еще не отобралась, но принимает свой квалификационный турнир в Белграде). Группа сильная, но шансы должны быть - ведь две из трех команд, занявших третьи места, тоже выходят в плей-офф.
Остается добавить, что на данный момент российские сборные квалифицировались в Токио в пяти игровых видах спорта. Это уже на одну команду больше, чем было у нас в Рио-де-Жанейро-2016.
18 СБОРНЫХ РОССИИ ПО КОМАНДНЫМ ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА В ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ОЛИМПИАДЫ-2021
УЖЕ ПРОШЛИ ОТБОР - 5 КОМАНД
Волейбол. Мужчины
На Олимпиаде сыграют 12 команд, все они известны, уже прошла жеребьевка: группа А - Польша, Италия, Канада, Иран, Венесуэла, Япония, группа В - Бразилия, США, Россия, Аргентина, Франция, Тунис. По 4 команды из каждой группы выходят в плей-офф
Волейбол. Женщины
12 команд, все известны: группа А - Сербия, Бразилия, Корея, Доминиканская республика, Кения, Япония, группа В - Китай, США, Россия, Италия, Аргентина, Турция. По 4 команды из группы выходят в плей-офф
Водное поло. Женщины
10 команд, все известны: США, Испания, Канада, Австралия, Россия, Китай, ЮАР, Венгрия, Голландия, Япония.
Баскетбол 3х3. Мужчины
8 команд, известны 4: Сербия, Россия, Китай, Япония.
Баскетбол 3х3. Женщины
8 команд, известны 4: Россия, Китай, Монголия, Румыния.
ЕЩЕ МОГУТ ПРОЙТИ ОТБОР - 4 КОМАНДЫ
Водное поло. Мужчины
12 команд, известны 9: Сербия, Италия, Испания, Венгрия, США, Австралия, ЮАР, Казахстан, Япония.
Квалификация с участием России: 14-21.02, Роттердам (Голландия). Участвуют 12 команд: группа А – Черногория, Греция, Грузия, Канада, Бразилия, Турция, группа В – Хорватия, Россия, Голландия, Румыния, Германия, Франция. По 4 команды из группы выходят в плей-офф. 3 лучших команды турнира выходят на Олимпиаду.
Шансы сборной России пройти отбор: 30%.
Гандбол. Женщины
12 команд, известны 6: Франция, Бразилия, Корея, Ангола, Голландия, Япония.
Квалификация с участием России: 19-21.03, Дьор (Венгрия). Участвуют 4 команды: Россия, Венгрия, Сербия, Китай. Играют в один круг, 2 лучших команды выходят на Олимпиаду.
Шансы сборной России пройти отбор: 70%.
Регби-7. Женщины
12 команд, известны 10: Новая Зеландия, Австралия, США, Канада, Бразилия, Великобритания, Фиджи, Кения, Китай, Япония.
Квалификация с участием России: 19-20.06, Монако. Участвуют 12 команд: Россия, Франция, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Колумбия, Аргентина, Мексика, Ямайка, Гонконг, Казахстан, Мадагаскар, Тунис. Играют в трех группах по 4 команды, 8 команд (первые-вторые места и два из трех третьих) выходят в плей-офф. 2 лучших команды турнира выходят на Олимпиаду.
Шансы сборной России пройти отбор: 60%.
Баскетбол. Мужчины
12 команд, известны 8: Испания, Франция, Аргентина, США, Австралия, Нигерия, Иран, Япония.
Квалификационный турнир с участием России: сроки - 29.06-4.07, место проведения - Сплит (Хорватия). Участвуют 6 команд: группа А - Россия, Германия, Мексика, группа В - Хорватия, Бразилия, Тунис. По 2 команды из группы выходят в плей-офф. 1 лучшая команда турнира выходит на Олимпиаду.
Шансы сборной России пройти отбор: 40%.
НЕ ПРОШЛИ ОТБОР - 9 КОМАНД
- Футбол. Мужчины
- Футбол. Женщины
- Баскетбол. Женщины
- Гандбол. Мужчины
- Хоккей на траве. Мужчины
- Хоккей на траве. Женщины
- Регби-7. Мужчины
- Бейсбол
- Софтбол
СБОРНЫЕ РОССИИ ПО КОМАНДНЫМ ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА НА ЛЕТНИХ ОЛИМПИАДАХ 2016 И 2021 ГОДОВ
Виды спорта
Место
в Рио-2016
Отбор
в Токио-2021
Волейбол. Женщины
6
+
Волейбол. Мужчины
4
+
Гандбол. Женщины
1
?
Гандбол. Мужчины
-
-
Водное поло. Женщины
3
+
Водное поло. Мужчины
-
?
Баскетбол. Женщины
-
-
Баскетбол. Мужчины
-
?
Баскетбол 3х3. Женщины
х
+
Баскетбол 3х3. Мужчины
х
+
Регби-7. Женщины
-
?
Регби-7. Мужчины
-
-
Футбол. Женщины
-
-
Футбол. Мужчины
-
-
Хоккей на траве. Женщины
-
-
Хоккей на траве. Мужчины
-
-
Софтбол
-
-
Бейсбол
-
-
Всего отобралось команд
4 из 16
5-9 из 18
«+» - прошли отбор, «-» - не прошли отбор, «?» - еще могут пройти отбор, «х» - вид не входил в программу Игр.