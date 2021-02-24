Грамов грозился отправить спортсменов в Афганистан. Как СССР проиграл Зимнюю Олимпиаду-84

В условиях бойкота Олимпиды-80 перед советскими спортсменами стояла политическая задача: превратить Игры в Москве в триумф советского строя.

Зато на спортивных аренах это противостояние можно было видеть воочию, радоваться победам, не скрывая эмоций, либо огорчаться поражениям.

В СССР любили повторять, как мантру: спорт – вне политики. Ага, как бы не так. Большой спорт и есть большая политика. Так было во времена Холодной войны, но и сейчас мало что изменилось. Особенно в России. На полях военных сражений СССР и США пересекались опосредовано – в Африке, Азии, на Ближнем Востоке. Там служили, помогали местным режимам советники и военные специалисты из СССР и Америки.

В апреле 1983 года выпускник саратовской Высшей партийной школы Марат Грамов сменил на должности председателя Спорткомитета СССР Сергея Павлова. Руководителя успешного в том смысле, что при нем спортсмены исправно поставляли олимпийские медали в закрома Родины.

Однако для тогдашнего руководителя Спорткомитета Марата Грамова никаких последствий это поражение не имело.

Отсюда невиданные медальные рекорды: Олимпиаде-80 - 80 золотых советских медалей!

Многие ветераны советского спорта уверяют, что не было такого плана. Вы верите, что советские атлеты совершенно случайно завоевали на домашней Олимпиаде в 1980 году ровно 80 золотых медалей? Я – нет.

СМЫТЬ ПОЗОР ЛЕЙК-ПЛЭСИДА

Итак, спустя три года после московского триумфа, который затмил трагическое для советского хоккея поражение сборной СССР на Зимних Играх-80, Павлов ушел с должности спортивного министра, то бишь, председателя Спорткомитета. Его кресло занял Марат Грамов.

Напомним, на Играх в Лейк-Плэсиде-80 хоккейная «Красная машина» проиграла в финальном турнире команде США, состоящей из американских студентов.

И первое испытание для нового министра – Олимпиада в Сараево.

Задача номер один этих Игр: смыть темное пятно с советского хоккея. Задача номер два для Грамова: победа в командном зачете. Хотя это подразумевалось и даже не обсуждалось.

«В АФГАНИСТАНЕ НУЖНЫ СНАЙПЕРЫ»

Олимпиада началась со смерти генсека ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова, который скончался 9 февраля 1984 года. В советской делегации провели траурное собрание. В Олимпийской деревне был приспущен флаг СССР.

Это мрачное событие наложило отпечаток.

Грамов требовал медалей, устраивал накачки, и даже пугал спортсменов отправкой в Афганистан.

- Конечно, мы волновались, переживали, хотелось выступить наилучшим образом, - вспоминает Дмитрий Васильев, выигравший золото в эстафете в биатлоне. - Тем более, мы понимали, что являлись фаворитами, а от фаворитов всегда ждут медалей.

По словам Васильева, за день до эстафетной гонки в биатлонной сборной было собрание, на которое неожиданно приехал Грамов. Эстафета проходила ближе к концу Игр, с золотыми медалями была беда, мы явно проигрывали восточным немцам. Очевидно, Грамов сильно нервничал.

- Грамов сказал следующие: «Ребята, мы надеемся и уверены, что завтра вы выступите очень хорошо. В противном случае, вы все люди военные, большинство из вас офицеры. И вы не должны забывать, что у нас огромная нехватка снайперов в Афганистане». Вот с таким напутствием мы вышли на старт на следующий день. Это здорово стимулировало, в Афганистан вообще не хотелось, - завершил свой рассказ Дмитрий Васильев.

Еще два золота мы собрали в коньках – Игорь Малков и Сергей Фокичев. Как уже говорилось выше, не подвели хоккеисты. Лыжник Николай Зимятов выиграл гонку на 30 км. Елена Валова и Олег Васильев победили в парном катании.

В общей сложности олимпийцы СССР завоевали 24 медали (6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых), и уступили первое место в командном зачете «немецким партнерам» из ГДР (9-9-6).

ПОЧЕМУ ГРАМОВ УСИДЕЛ В КРЕСЛЕ?

Поражение в Сараево стало для Грамова серьезным ударом. Но кресла он не лишился. Почему? Думается, здесь несколько причин.

Во-первых, во время Игр умер Андропов. Политической верхушке СССР, членам Политбюро в такой ситуации было не до спорта.

Во-вторых, хоккей в Советском Союзе имел особый статус, возвышался над всеми остальными зимними, не только, видами спорта. Было такое правило: если хоккеисты выиграют золото – Олимпиада удалась.

В Сараево не просто выиграли золото, а реабилитировались за поражение в Лейк-Плэсиде.

В-третьих, возглавивший страну Черченко, был совершенно равнодушен к спорту, в отличие от Андропова. Кто помнит состояние генсека ЦК КПСС в то время, понимает, что Черненко часто вряд ли понимал, что происходит вокруг. До Олимпиады ли в таком состоянии?

Именно после прихода к власти Черненко появился анекдот: «Сегодня Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. У. Черненко, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей».

И еще, тогда очень большое влияние в Политбюро имел министр иностранных дел Андрей Громыко. Тоже не большой фанат спорта, но большой американофоб.

Как утверждают некоторые авторы, именно Громыко с Грамовым сыграли главную роль в бойкоте летней Олимпиады в Лос-Анджелесе-84. Черненко это решение лишь поддержал.

Грамов не уверен был в том, что в недружественной Америке советские спортсмены завоюют первое место. Поражение от американцев да еще на территории главного идеологического противника могло стоить Грамову кресла. Как не проиграть американцам? Очень просто — не ездить на Игры.

Медальный зачет Олимпиады-84