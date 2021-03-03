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Черная страница российского спорта. Как Россия провалилась на Олимпиаде-2010 Ванкувере
03 марта 19:00
автор: Юрий Волохов

Черная страница российского спорта. Как Россия провалилась на Олимпиаде-2010 Ванкувере

В последний день февраля 2010 года в канадском Ванкувере завершились зимние Олимпийские игры. Они стали самыми провальными в истории советского и российского спорта. Сборная России в командном зачете заняла 11-е (!) место.

ПЛАН – 50 МЕДАЛЕЙ, В РЕАЛЬНОСТИ - 15

Россия в Ванкувере была представлена в семи видах спорта. Перед началом Игр-2010 тогдашний президент ОКР Леонид Тягачев заявил, что наши спортсмены могут побороться за третье место в неофициальном командном зачете.

ОКР планировал, что россияне завоюют 50 медалей, из которых 7 — золотых. В итоге завоевали 15: три золотых, пять серебряных и семь бронзовых. Практически во всех дисциплинах, в которых Россия традиционно сильна, включая хоккей, фигурное катание, биатлон и лыжные эстафеты, наши спортсмены сильно недобрали предполагаемых наград.

«КРАСНАЯ МАШИНА» СЛОМАЛАСЬ…

Самым большим разочарованием для российских болельщиков стал проигрыш сборной России по хоккею в четвертьфинале канадцам – 3:7.
Наша сборная ехала в Ванкувер в статусе победителей двух последних чемпионатов мира: в Квебеке-2008 и Берне-2009. Причем каждый раз в финале наши выигрывали именно у канадцев.

В сборную были приглашены 14 игроком из НХЛ, все они были на виду в сильнейшей лиге мира. В Вашингтоне прекрасно выглядела пара Овечкин-Семин, в Атланте - Ковальчук-Афиногенов, в порядке были Малкин, Дацюк, Гончар.

Брызгалов проводил лучший свой сезон, и являлся претендентом на «Везину», Набоков входил в топ-10 лучших вратарей НХЛ того сезона. В общем, не просто команда, а команда-мечта. Казалось, «Красная машина» вернулась…

Увы, канадцы вылетели на лед, как из катапульты, видно было, что они запредельно заряжены на победу. После матча Брызгалов произнес знаменитую фразу, охарактеризовав канадцев в этот вечер, как «горилл, выскочивших из клетки».

К началу второго периода хозяева вели уже 6:1, и было очевидно, что шансов у нас никаких.

Тогда все думали, что это самая черная страница в истории российского хоккея, но мы еще не знали, что через четыре года на домашней Олимпиаде в Сочи наши хоккеисты тоже споткнутся на стадии четвертьфинала. И остановят мифическую «Красную машину» уже не канадцы, а финны.

ФИГУРИСТЫ ТОЖЕ БЕЗ ЗОЛОТА

Впервые за время участия в зимних Играх наши хоккеисты не попали в четверку сильнейших. Но подвели и фигуристы. На предыдущей Олимпиаде в Турине россияне выиграли три золота из четырех. В Ванкувере были добыты лишь серебро (Евгений Плющенко) и бронза в танцах на льду (Максим Шабалин и Оксана Домнина). Отечественные фигуристы не уезжали с Олимпиад без золота с 1960 года.

Скромнее, чем на Олимпиаде-2006, был урожай медалей в лыжных гонках (четыре против семи), биатлоне (четыре против пяти), конькобежном спорте (две против трех).
Провал сборной России в Ванкувере объясняли как тем, что в ряде «медалеёмких» видах спорта (горные лыжи и шорт-трек) наши атлеты по-прежнему неконкурентоспособны, так и тем, что в своих традиционно сильных дисциплинах россияне на сей раз выступили неудачно.

ПОРАЖЕНИЕ ПЛЮЩЕНКО

Наша надежда в одиночном катании у мужчин, олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко, проиграл американцу Эвану Ляйсачеку.

Сразу после выступления у болельщиков преобладали эмоции, мол, засудили нашего Женю.

Однако президент Федерации фигурного катания Валентин Писеев разобрал выступление Плющенко с позиции профессионала:
«После того как Евгений завершил прокат, я посчитал, что он выиграл. Когда же стали анализировать выполнение каждого элемента, то многое стало понятно. Плющенко не проиграл Лайсачеку в компонентах и технике. Он недобрал бонусные баллы за прыжки и вращения, которые получил американец.
Если бы Евгений продемонстрировал такой же прокат, как на чемпионате Европы в Таллине, ни у кого из судей вопросов бы не возникло».

100 ТЫС ЕВРО И АВТОМОБИЛЬ

Несмотря на провал, чемпионы и призеры Игр были щедро вознаграждены государством. Премии составили: за золотую медаль — 100 000 евро, за серебряную — 60 000 евро, за бронзовую — 40 000 евро. А спонсоры ОКР по традиции подарили отличившимся атлетам автомобили престижных немецких марок.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

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