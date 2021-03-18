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Руководство НОК Белоруссии побывало с рабочим визитом в Москве
18 марта 10:46
автор: Сергей Иванов

Руководство НОК Белоруссии побывало с рабочим визитом в Москве

17 марта в ОКР состоялась встреча между руководителями НОК Беларуси, Олимпийского комитета России и Минспорта России.

Станислав Поздняков, Олег Матыцин и Виктор Лукашенко рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с предстоящими Олимпийскими играми.

Ключевой темой стала подготовка спортсменов к Олимпиаде в Токио. На заключительном этапе на первый план выходят аспекты хронобиологической и климатогеографической адаптации к условиям проведения Игр. Не менее важны и инфраструктурные, научно-методические и научно-технические возможности проведения сборов и совместных тренировочных мероприятий. В этой связи стороны обсудили перспективы использования объектов инфраструктуры по линии Минспорта РФ сборными командами Белоруссии, а также направления взаимодействия и подходы к вакцинации спортсменов и иных членов делегаций с учетом рекомендаций Оргкомитета Токио-2020 и МОК по мерам охраны и защиты здоровья участников и гостей Игр.

Участники встречи уделили большое внимание тематике образования и мероприятий по обмену опытом с участием представителей НОК России, Белоруссии и других стран, в том числе, в рамках проектов при поддержке Олимпийской солидарности МОК.

В частности, речь шла о расширении участия профильных белорусских специалистов в программах Российского международного олимпийского университета, участии молодых спортсменов Белоруссии в Международном форуме юных олимпийцев, а также о подготовке к участию представителей ОКР и НОК Белоруссии в Форуме руководителей НОК стран СНГ, Балтии и Грузии, запланированного на эту осень в Ташкенте.

- Мы рады принимать у нас, в Олимпийском комитете России, коллег из Белоруссии, - отметил президент ОКР Станислав Поздняков. - Этот визит очень важен с точки зрения дальнейших шагов по развитию и укреплению практического сотрудничества. Оно исторически носит очень тесный характер, мы сегодня говорили на самые разные темы и хочу отметить, что диалог был очень конструктивным и полезным. Учитывая актуальные вызовы, считаем такие встречи необходимыми для обмена опытом и выработки взвешенных подходов к преодолению любых вопросов.

- Наши соседи, коллеги, которые замечательно провели совсем недавно Европейские игры, продолжают подготовку к Олимпийским играм в Токио, руководствуясь, как и все участники Олимпийского движения, интересами спортсменов и созданием максимально комфортных условий их выступлений. В этом наши позиции полностью совпадают, - добавил глава ОКР. - Именно поэтому мы много времени посвятили детальному обсуждению тех возможностей, которые есть у наших НОКов, по совместной подготовке спортсменов к Олимпийским играм. Не только летним, но и зимним.

– Национальный олимпийский комитет Белоруссии и Олимпийский комитет России всегда связывали теплые и дружеские отношения. По многим вопросам развития спорта и олимпийского движения наши позиции сходятся, - в свою очередь подчеркнул президент белорусского НОК Виктор Лукашенко. - Безусловно, предстоящие Игры в Токио, а следом за ними и старты в феврале 2022 года в Пекине будут иметь важнейшее значение для двух стран. Интересными являются предложения российской стороны и, в частности, Министерства спорта Российской Федерации по проведению совместных сборов в Сибири и на Дальнем Востоке. Белорусская сторона, в свою очередь, готова оказать всяческое содействие в тренировочных сборах российских спортсменов в случае необходимости. Отмечу, что и наши спортивные базы всегда открыты для братьев-россиян.

Ваши атлеты активно используют для подготовки к важным международным стартам белорусские центры по олимпийской подготовке «Стайки», «Раубичи», центр по фристайлу и другие спортивные объекты. Пользуясь случаем, выражаю искренние слова благодарности Олимпийскому комитету России за сотрудничество и поддержку в области олимпийского образования, возможность участия в программах Российского международного олимпийского университета. Уверен, связи двух ведущих спортивных организаций в ближайшем будущем будут еще больше укрепляться.

- Россия и Белоруссия являются надёжными партнёрами в области физической культуры и спорта, что способствует укреплению братских, союзнических отношений двух стран, - добавил министр спорта РФ Олег Матыцин. - Обмен опытом в спорте высших достижений и массовом спорте, совместные научные проекты помогают прогрессу спортивной отрасли в наших странах. В октябре 2020 года в Бресте была подписана Программа сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2021-2022 годы между Россией и Белоруссией. Мы взаимодействуем по вопросам научно-методического сопровождения сборных и организовываем совместные сборы.

источник: «Советский спорт»
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