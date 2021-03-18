Руководство НОК Белоруссии побывало с рабочим визитом в Москве

Станислав Поздняков, Олег Матыцин и Виктор Лукашенко рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с предстоящими Олимпийскими играми.

Ключевой темой стала подготовка спортсменов к Олимпиаде в Токио. На заключительном этапе на первый план выходят аспекты хронобиологической и климатогеографической адаптации к условиям проведения Игр. Не менее важны и инфраструктурные, научно-методические и научно-технические возможности проведения сборов и совместных тренировочных мероприятий. В этой связи стороны обсудили перспективы использования объектов инфраструктуры по линии Минспорта РФ сборными командами Белоруссии, а также направления взаимодействия и подходы к вакцинации спортсменов и иных членов делегаций с учетом рекомендаций Оргкомитета Токио-2020 и МОК по мерам охраны и защиты здоровья участников и гостей Игр.

Участники встречи уделили большое внимание тематике образования и мероприятий по обмену опытом с участием представителей НОК России, Белоруссии и других стран, в том числе, в рамках проектов при поддержке Олимпийской солидарности МОК.

В частности, речь шла о расширении участия профильных белорусских специалистов в программах Российского международного олимпийского университета, участии молодых спортсменов Белоруссии в Международном форуме юных олимпийцев, а также о подготовке к участию представителей ОКР и НОК Белоруссии в Форуме руководителей НОК стран СНГ, Балтии и Грузии, запланированного на эту осень в Ташкенте.

- Мы рады принимать у нас, в Олимпийском комитете России, коллег из Белоруссии, - отметил президент ОКР Станислав Поздняков. - Этот визит очень важен с точки зрения дальнейших шагов по развитию и укреплению практического сотрудничества. Оно исторически носит очень тесный характер, мы сегодня говорили на самые разные темы и хочу отметить, что диалог был очень конструктивным и полезным. Учитывая актуальные вызовы, считаем такие встречи необходимыми для обмена опытом и выработки взвешенных подходов к преодолению любых вопросов.