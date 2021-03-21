Женская сборная - на Олимпиаде. У России в Токио уже шесть игровых команд

Квалификация завершится в воскресенье поздно вечером, но сборные России и Венгрии уже вышли на Игры-2021 независимо от результата последнего матча между собой. В Дьере наша команда, являющая действующим олимпийским чемпионом, впервые играла под руководством Алексея Алексеева. Он сменил на посту главного тренера испанца Амброза Мартина, подавшего в отставку после пятого места на декабрьском ЧЕ-2020.

НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ, НО ВСЕ-ТАКИ БЕЗ КОНЦОВОК

Ключевым в квалификации для россиянок был стартовый поединок с Сербией. Эта сборная никогда не выступала на Олимпиадах, ее главное достижение – серебро домашнего ЧМ-2013. В Дьере сербки играли без травмированной звезды Андреа Лекич и вдобавок их едва не сняли с турнира в последний момент: у двух членов делегации (не из числа гандболисток) нашли коронавирус и пришлось проводить поголовное повторное тестирование.

Почти весь первый тайм борьба была равной. Лишь в заключительные 20 минут матча наша команда реализовала свое преимущество в классе и добилась комфортного преимущества. Самой результативной с семью голами стала Анна Вяхирева.

Субботнюю игру со сборной Казахстана, которая попала в квалификацию только благодаря отказу китаянок и в первом туре была разгромлена хозяйками площадки с разницей в 27 мячей, россиянки начали по сути вторым составом. Из-за этого блиц-крига не получилось: сначала Алексеев пытался вдохновить подопечных педагогическими криками в тайм-аутах, но постепенно ему пришлось выпускать и Анну Сень, и Дарью Дмитриеву и вратаря Викторию Калинину. Помогло – во второй половине встречи наши здорово прибавили в защите, быстро создали отрыв «+5» и без проблем довели игру до победы. Больше всех мячей – десять – с правого края забросила Ольга Фомина.