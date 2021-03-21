Женская сборная - на Олимпиаде. У России в Токио уже шесть игровых команд

Квалификация завершится в воскресенье поздно вечером, но сборные России и Венгрии уже вышли на Игры-2021 независимо от результата последнего матча между собой. В Дьере наша команда, являющая действующим олимпийским чемпионом, впервые играла под руководством Алексея Алексеева. Он сменил на посту главного тренера испанца Амброза Мартина, подавшего в отставку после пятого места на декабрьском ЧЕ-2020.
НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ, НО ВСЕ-ТАКИ БЕЗ КОНЦОВОК
Ключевым в квалификации для россиянок был стартовый поединок с Сербией. Эта сборная никогда не выступала на Олимпиадах, ее главное достижение – серебро домашнего ЧМ-2013. В Дьере сербки играли без травмированной звезды Андреа Лекич и вдобавок их едва не сняли с турнира в последний момент: у двух членов делегации (не из числа гандболисток) нашли коронавирус и пришлось проводить поголовное повторное тестирование.
Почти весь первый тайм борьба была равной. Лишь в заключительные 20 минут матча наша команда реализовала свое преимущество в классе и добилась комфортного преимущества. Самой результативной с семью голами стала Анна Вяхирева.
Субботнюю игру со сборной Казахстана, которая попала в квалификацию только благодаря отказу китаянок и в первом туре была разгромлена хозяйками площадки с разницей в 27 мячей, россиянки начали по сути вторым составом. Из-за этого блиц-крига не получилось: сначала Алексеев пытался вдохновить подопечных педагогическими криками в тайм-аутах, но постепенно ему пришлось выпускать и Анну Сень, и Дарью Дмитриеву и вратаря Викторию Калинину. Помогло – во второй половине встречи наши здорово прибавили в защите, быстро создали отрыв «+5» и без проблем довели игру до победы. Больше всех мячей – десять – с правого края забросила Ольга Фомина.
Так как венгерки еще раньше разобрались с Сербией, вопрос с обеими олимпийскими путевками, разыгрывавшимися в Дьере, был закрыт. Из дюжины команд, которые выступят в Токио, сейчас известны девять: Франция, Голландия, Россия, Венгрия, Швеция, Бразилия, Корея, Ангола и Япония. Еще три сборных определятся около полуночи по московскому времени – скорее всего, это будут Черногория, Норвегия и Испания. Норвежки, правда, чуть не опозорились на таком же квалификационном турнире в Подгорице, начав с поражения от хозяек – 23:28. Но вчера действующие чемпионки Европы победили с этой же разницей, и теперь в последнем матче Черногория – Румыния их устроит любой результат, кроме «+5» в пользу румынок при результативности от 30:25 и выше.
Олимпиада-2021. Женщины
Квалификационный турнир. Дьор (Венгрия)
1-й тур
Россия – Сербия – 29:24 (17:13)
Венгрия – Казахстан – 46:19 (20:8)
2-й тур
Россия – Казахстан – 33:26 (17:16)
Венгрия – Сербия – 31:23 (16:12)
Положение: Венгрия, Россия – 4 очка, Сербия, Казахстан – 0.
3-й тур, 21 марта: Венгрия – Россия, Сербия – Казахстан.
13:14 В СЕРИИ ВАТЕРПОЛЬНЫХ ПЕНАЛЬТИ ЗА ПУТЕВКУ В ТОКИО
Гандболистки стали шестой российской сборной по командным игровым видам спорта, преодолевшей сито отбора в Токио-2021. Это уже на две команды больше, чем было у нас в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Плюс впереди еще два последних квалификационных турнира с российским участием – по женскому регби и мужскому баскетболу. Они пройдут впритык к Олимпиаде, в июне-июле.
Очень близка к тому, чтобы впервые с 2004 года отобраться на Игры, была наша мужская ватерпольная сборная. Эта квалификация состоялась в конце февраля в Голландии, и в группе россияне заняли первое место, сенсационно обыграв финалиста двух последних Олимпиад – Хорватию! После «+8» в четвертьфинале с проходимыми канадцами нашим оставалось одержать одну победу в двух оставшихся матчах, но… В 1/2 российские ватерполисты уступили грекам – 10:13, а в решающей битве за бронзу (в Роттердаме разыгрывались как раз три путевки в Токио) вновь встретились с хорватами и на сей раз потерпели поражение. Причем такое, что обидней просто не придумаешь: с ничьей 11:11 в основное время и сверхдлинной серией пенальти, завершившейся со счетом… 13:14.
18 СБОРНЫХ РОССИИ ПО КОМАНДНЫМ ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА В ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ОЛИМПИАДЫ-2021
Уже попали в Токио- 6
Волейбол (мужчины, женщины), водное поло (женщины), баскетбол 3х3 (мужчины, женщины), гандбол (женщины).
Не попали в Токио - 10
Футбол (мужчины, женщины), баскетбол (женщины), гандбол (мужчины), водное поло (мужчины), регби-7 (мужчины), хоккей на траве (мужчины, женщины), бейсбол, софтбол.
Еще могут попасть в Токио- 2
Регби-7 (женщины). Квалификационный турнир пройдет 19-20.06 в Монако. Участвуют 12 команд: Россия, Франция, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Колумбия, Аргентина, Мексика, Ямайка, Гонконг, Казахстан, Мадагаскар, Тунис. Играют в трех группах по 4 команды, 8 команд (первые-вторые места и два из трех третьих) выходят в плей-офф. 2 лучших команды турнира выходят на Олимпиаду. Шансы сборной России пройти отбор: 60%.
Баскетбол (мужчины). Квалификационный турнир пройдет 29.06-4.07 в Сплите (Хорватия). Участвуют 6команд:группаА -Россия, Германия, Мексика, группаВ -Хорватия, Бразилия, Тунис. По2команды из группы выходят в плей-офф. 1лучшаякомандатурниравыходит на Олимпиаду. Шансы сборной России пройти отбор: 40%.
Сборные России по командным игровым видам спорта на летних олимпиадах 2016 и 2021 годов
«+» - прошли отбор, «-» - не прошли отбор,«?» - еще могут пройти отбор, «х» - вид не входил в программу Игр.