Станислав Поздняков: Ассоциация НОК Африки обратилась к ОКР за содействием в получении «Спутник V»

В понедельник, 22 марта, состоялось совещание в онлайн-формате с участием руководства МОК и представителей национальных олимпийских комитетов по вопросам Повестки 2020+5 и предстоящих Олимпийских Игр в Токио и Пекине.

Томас Бах подчеркнул, что МОК с большим вниманием относится к обеспечению противодействия коронавирусной инфекции на Играх в Токио. Международный олимпийский комитет исходит из того, что вакцинация спортсменов, тренеров и других членов официальных делегаций не является обязательной. Вместе с тем НОКам рекомендуется продумать шаги, которые будут способствовать формированию безопасной среды на Играх для спортсменов, тренеров, официальных делегаций и всех участников.

Глава МОК на примере сотрудничества между ОКР и Ассоциацией национальных олимпийских комитетов Африки (АНОКА) отметил важность практического взаимодействия членов олимпийской семьи в области вакцинации, в том числе с точки зрения солидарности при решении сложных вопросов, требующих единой позиции участников олимпийского движения.

На данный момент при активном участии Олимпийского комитета России проведены предметные переговоры между АНОКА и российской стороной. При поддержке Минспорта России на правительственном уровне прорабатываются вопросы формирования и верификации запросов национальных Правительств и олимпийских комитетов, а также поставки вакцины «Спутник V» для спортсменов африканских стран. К этой инициативе могут присоединиться и другие НОКи. О механизме потенциального взаимодействия в своем выступлении рассказал президент ОКР Станислав Поздняков:

- По состоянию на сегодняшний день в адрес ОКР в частном порядке были направлены заявки от ряда зарубежных НОК и континентальной ассоциации НОК стран Африки. Мы безотлагательно прорабатываем поступившие запросы напрямую с Правительством Российской Федерации. В этой процедуре ОКР является контактной организацией для зарубежных НОК и континентальных ассоциаций, - отметил Поздняков.