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Станислав Поздняков: Ассоциация НОК Африки обратилась к ОКР за содействием в получении «Спутник V»
22 марта 20:39
автор: Сергей Иванов

Станислав Поздняков: Ассоциация НОК Африки обратилась к ОКР за содействием в получении «Спутник V»

Президент Олимпийского комитета России выступил на совещании руководителей НОК с главой МОК Томасом Бахом.

В понедельник, 22 марта, состоялось совещание в онлайн-формате с участием руководства МОК и представителей национальных олимпийских комитетов по вопросам Повестки 2020+5 и предстоящих Олимпийских Игр в Токио и Пекине.

Томас Бах подчеркнул, что МОК с большим вниманием относится к обеспечению противодействия коронавирусной инфекции на Играх в Токио. Международный олимпийский комитет исходит из того, что вакцинация спортсменов, тренеров и других членов официальных делегаций не является обязательной. Вместе с тем НОКам рекомендуется продумать шаги, которые будут способствовать формированию безопасной среды на Играх для спортсменов, тренеров, официальных делегаций и всех участников.

Глава МОК на примере сотрудничества между ОКР и Ассоциацией национальных олимпийских комитетов Африки (АНОКА) отметил важность практического взаимодействия членов олимпийской семьи в области вакцинации, в том числе с точки зрения солидарности при решении сложных вопросов, требующих единой позиции участников олимпийского движения.

На данный момент при активном участии Олимпийского комитета России проведены предметные переговоры между АНОКА и российской стороной. При поддержке Минспорта России на правительственном уровне прорабатываются вопросы формирования и верификации запросов национальных Правительств и олимпийских комитетов, а также поставки вакцины «Спутник V» для спортсменов африканских стран. К этой инициативе могут присоединиться и другие НОКи. О механизме потенциального взаимодействия в своем выступлении рассказал президент ОКР Станислав Поздняков:

- По состоянию на сегодняшний день в адрес ОКР в частном порядке были направлены заявки от ряда зарубежных НОК и континентальной ассоциации НОК стран Африки. Мы безотлагательно прорабатываем поступившие запросы напрямую с Правительством Российской Федерации. В этой процедуре ОКР является контактной организацией для зарубежных НОК и континентальных ассоциаций, - отметил Поздняков.

После получения соответствующего запроса российская сторона собирает детальную информацию, в том числе по количеству доз по каждой категории, и обсуждает сопутствующие вопросы поставки вакцины по линии дипломатических ведомств в той или иной стране. Сама вакцина направляется в рамках двухстороннего межгосударственного соглашения в качестве гуманитарного груза.

Важно отметить, что необходимым условием отправки российской вакцины является ее сертификация в том или ином государстве.

По результатам проработки запроса АНОКА по состоянию на день проведения совещания в 12 африканских странах российская вакцина Спутник V уже одобрена и ее поставка находится на финальной стадии согласования между Правительствами.

- Мы сейчас вместе с коллегами из России находимся на финальной стадии переговоров, - подчеркнул президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки Мустафа Берраф. - Они были начаты по нашему запросу при активном содействии руководства МОК и Олимпийской солидарности. Сейчас нам осталось определить условия поставки вакцины. Хочу поблагодарить за сотрудничество российские власти, Олимпийский комитет России, а также президента МОК за то, что разделил нашу обеспокоенность и поддержал инициативу широкого обсуждения этого вопроса.

источник: «Советский спорт»
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