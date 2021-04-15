Презентация экипировки российских олимпийцев от ZASPORT прошла на ВДНХ

Основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина подчеркнула, что одежда выполнена в футуристическом стиле, и при этом на форме присутствуют традиционные для Японии элементы – веер, вода, солнце.

- У меня самые приятные эмоции от увиденного. Коллеги из ZASPORT во главе с Анастасией Задориной проделали очень хорошую работу. Эта экипировка согласована с Международным олимпийским комитетом и соответствует всем регламентам. Мы счастливы, что удалось справиться с непростыми задачами, и именно в этой форме наша команда примет участие в Олимпийских играх, - отметил после завершения показа Президент ОКР Станислав Поздняков. - Уверен, что коллекция не разочарует ни спортсменов, ни болельщиков, и станет нашим счастливым талисманом на Играх в Токио. Символично, что презентация состоялась ровно за 100 дней до начала Олимпийских игр. Форма отлично сидит на наших спортсменах и, не сомневаюсь, поможет им в Токио. Лично меня больше всего впечатлил красный женский костюм для церемонии открытия. Честно говоря, на картинке он смотрелся скромнее, чем живьем.

Объединённый показ состоял из двух частей. Сначала была представлена экипировка для спортсменов и официальной делегации, в которой Команде ОКР предстоит выступать в Японии. Гости смогли увидеть полную коллекцию олимпийской экипировки из более чем 50 единиц, которые получат спортсменам и членам делегации. В нее входят парадная форма, повседневная, тренировочные костюмы, купальные принадлежности, аксессуары – одним словом всё, что необходимо во время Игр. Вторая половина дефиле была посвящена коллекции для болельщиков, с российским триколором. Этот вариант экипировки уже в самое ближайшее время любой желающий сможет приобрести в официальных магазинах ZASPORT.

Под аккомпанемент ракетных двигателей, знаменитой фразой Юрия Гагарина «Поехали!» был дан старт показу, в котором просматривались космические нотки. В роли моделей в этот вечер были не только профессионалы подиума, но и спортсмены-олимпийцы: рекордсменка мира в лазании на скорость, обладательница путевки на Игры в Токио Юлия Каплина, чемпион России по скейтбордингу Саша Гусев, двукратный серебряный призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков, победитель I Европейских игр пловец Николай Снегирев, Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, бронзовый призер чемпионата Европы по прыжкам в воду Руслан Терновой, трехкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков, Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова, чемпион России по BMX-фристайлу Ирек Ризаев, многократная победительница Универсиад Юлия Бравикова, акробаты Виктор Гречухин, Богдан Макеев, Дмитрий Слабуха и Вадим Набиев.

- Для меня большая часть одевать наших спортсменов. Желаю им удачи, мы болеем за них. К сожалению, мы не можем использовать государственный флаг, однако экипировка выполнена в цветах нашего триколора. Кроме того, на форме присутствует логотип Олимпийского комитета России, - сказала Задорина.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, в свою очередь, отметил символичность места проведения показа: «Космос ассоциируется с победами нашей страны, стремлением быть первыми. Это то, что двигает нашими спортсменами, то, чем гордится страна. Уверен, что коллекция будет счастливой, а выступать в ней будет комфортно».

Чести выйти на подиум в парадной форме со знаменем ОКР удостоился Ирек Ризаев. Спортсмена признался Службе информации ОКР, что подобный опыт стал для него первым в жизни: «Дополнительного волнения добавлял антураж: павильон «Космос» это что-то невероятное! Что касается формы, всё очень понравилось. Коллекция красивая, яркая, модная и молодежная. В парочке футболок или лонгсливов даже можно покататься на велосипеде».

Удобство одежды от ZASPORT отмечали и те, кто уже имел опыт использования экипировки на предыдущих Играх в Пхенчхане.

- Кроме чемодана с формой из одежды спортсмены не берут на Олимпийские игры ничего. Поэтому им важно, чтобы в экипировке было комфортно. Уверена, что в Токио так и будет, - рассказала Службе информации ОКР Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва. - Не сомневаюсь в Анастасии Задориной. Это дизайнер топ-класса. Лично я до сих пор хожу в той экипировке, которую нам выдали перед Пхенчханом. Просто в восхищении от качества обуви. С радостью дарила часть вещей самым близким друзьям, поделившись с ними частичкой этой радости. Сейчас у дизайнеров было чуть больше времени, чем перед Играми-2018. Тогда пошили форму, провели гениальную презентацию, но пришлось в срочном порядке всё переделывать. Теперь мы заранее знали обо всех подводных камнях, поэтому ZASPORT подготовил яркую, красивую, стильную форму.

Пловец Андрей Минаков, оценивший удобство новой экипировки во время дефиле, отдельно отметил, что с каждым годом она становится лучше по качеству и по стилю.

Кстати, меня можно назвать первопроходцем, ведь я получал экипировку от ZASPORT еще в далеком 2017 году перед Европейским юношеским Олимпийским летним фестивалем в Дьере. С нетерпением жду Токио, чтобы носить новую форму непосредственно в Японии. Думаю, там мы будем самыми модными, - улыбался Минаков.

Руководители общероссийских спортивных федераций тоже акцентировали внимание на практичности экипировки.

- Я впечатлен. Мы увидели что-то новое. Лично мне больше всего понравились монотонные модели – этот дизайн мне ближе всего. Самое главное – чтобы в этой форме было комфортно ребятам. Функциональность формы лично для меня всегда на первом месте. В ней должно быть не холодно и не жарко. У меня есть экипировка ZASPORT, и она мне нравится. Удобная, после стирки не садится, сохраняет цвета, - поделился своим мнением президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный Олимпийский чемпион Вячеслав Екимов. - Внешний вид тоже важен. Не хотелось отправляться в Токио безликими, серыми, даже с учетом всем известных ограничений. Мы должны выглядеть красиво и гордиться тем, что на нас надето.

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный Олимпийский чемпион Владимир Сальников признался, что видел коллекцию еще до официальной презентации – на заседании Исполкома ОКР:

Сразу чувствовалось, что форма функциональная. Она рассчитана не просто на разовое использование – ее можно носить и после Олимпийских игр, что особенно ценится спортсменами. И представленная экипировка отвечает этим требованиям. Дизайнеры идут в ногу со временем. Самое главное – цвета российского флага присутствуют. Теперь будем ждать выступления спортсменов в этой форме.

На внутренней стороне каждой вещи нашит небольшой ярлык-талисман, на котором написаны пожелания для олимпийцев. По замыслу создателей, это позволит им почувствовать поддержку болельщиков даже на расстоянии. Это особенно актуально в контексте того, что Олимпийские игры в Токио пройдут без заграничных зрителей.

- Экипировка должна быть узнаваемой, красивой и намоленной. У нас много молодых талантливых дизайнеров, которые с этой задачей успешно справились. Думаю, что в Токио все звезды у наших олимпийцев должны сойтись, и они «выстрелят» также громко, как и Юрий Гагарин 60 лет назад, - отметила двукратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Также в рамках показа состоялась презентация отдельной линейки спортивной одежды для болельщиков. Ее основное отличие от экипировки спортсменов – чуть иные фасоны, стилистические решения и надписи «Russia», нанесенные на различные ее элементы. Данная коллекция уже поступила в продажу.

- Мне очень понравилась форма и по качеству, и по дизайну, и по цветовой палитре, - не скрывая восторга рассказала Юлия Каплина. – Перед выходом на подиум волновалась даже сильнее, чем во время соревнований на 12-тысячной арене «Берси» в Париже. Экипировка получилась универсальной, и носить ее можно даже в повседневной жизни. А в шортах от ZASPORT, теоретически, смогу даже выступать.