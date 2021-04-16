На обновленной Аллее Славы в Сочи открыта именная медаль Станислава Позднякова

Символическую ленточку перерезали 4-кратный Олимпийский чемпион, президент ОКР Станислав Поздняков и генеральный директор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. В честь спортивных побед главы ОКР на Аллее была установлена его персональная медаль.
На церемонии также присутствовали 3-кратная Олимпийская чемпионка Галина Горохова, 2-кратные Олимпийские чемпионы Александр Зайцев, Светлана Ишмуратова, Светлана Хоркина, Анатолий Старостин, Олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Еще в период подготовки к Играм 2014 года было принято решение создать на курорте специальную инсталляцию в честь олимпийских чемпионов, великих советских и российских спортсменов. В первую годовщину сочинской Олимпиады на «Роза Хутор» была открыта Аллея чемпионов — в брусчатке набережной появились персональные золотые звезды легендарных чемпионов. Первые из них получили имена знаменитых олимпийцев – Лидии Скобликовой, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Светланы Ишмуратовой. В последующие годы традиция продолжалась и на курорте были установлены звезды других титулованных спортсменов. Затем было принято решение провести концептуальную реновацию Аллеи.
16 апреля 2021 года общественности представили новую Аллею славы. Ее авторами являются скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. По творческому замыслу золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которыми во времена античности украшали победителей, разместятся на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине.
Всего на Аллее славы «Роза Хутор» установлены 25 персональных медалей великих отечественных спортсменов-олимпийцев.