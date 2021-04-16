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Германия - Вторая Бундеслига перерыв Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.80 Х 2.60 П2 2.45
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Дармштадт 98 2 Гройтер Фюрт 0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 27' Фуэнлабрада 0 Сабадель 1 П1 4.50 Х 3.20 П2 1.95
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 27' Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 1 П1 5.10 Х 4.10 П2 1.65
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 27' Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.50
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 3.30
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.27 Х 3.40 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
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Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.80 Х 4.30 П2 1.58
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Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
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Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.37
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 5.80 Х 4.10 П2 1.62
На обновленной Аллее Славы в Сочи открыта именная медаль Станислава Позднякова
16 апреля 19:56
автор: Сергей Иванов

На обновленной Аллее Славы в Сочи открыта именная медаль Станислава Позднякова

Сегодня на курорте «Роза Хутор» состоялась торжественная церемония открытия обновленной Аллеи славы, посвященной выдающимся достижениям отечественных спортсменов-олимпийцев.

Символическую ленточку перерезали 4-кратный Олимпийский чемпион, президент ОКР Станислав Поздняков и генеральный директор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. В честь спортивных побед главы ОКР на Аллее была установлена его персональная медаль.

На церемонии также присутствовали 3-кратная Олимпийская чемпионка Галина Горохова, 2-кратные Олимпийские чемпионы Александр Зайцев, Светлана Ишмуратова, Светлана Хоркина, Анатолий Старостин, Олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Еще в период подготовки к Играм 2014 года было принято решение создать на курорте специальную инсталляцию в честь олимпийских чемпионов, великих советских и российских спортсменов. В первую годовщину сочинской Олимпиады на «Роза Хутор» была открыта Аллея чемпионов — в брусчатке набережной появились персональные золотые звезды легендарных чемпионов. Первые из них получили имена знаменитых олимпийцев – Лидии Скобликовой, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Светланы Ишмуратовой. В последующие годы традиция продолжалась и на курорте были установлены звезды других титулованных спортсменов. Затем было принято решение провести концептуальную реновацию Аллеи.

16 апреля 2021 года общественности представили новую Аллею славы. Ее авторами являются скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. По творческому замыслу золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которыми во времена античности украшали победителей, разместятся на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине.

Всего на Аллее славы «Роза Хутор» установлены 25 персональных медалей великих отечественных спортсменов-олимпийцев.

- Аллея славы «Роза Хутор» – это интересный, во многом уникальный и важный проект, который поддерживает интерес и уважение к отечественному спорту у широкой аудитории и придает дополнительный стимул болеть за российских спортсменов, поддерживать их и узнавать о них как можно больше, - отметил в ходе церемонии президент ОКР Станислав Поздняков. - Аллея славы несет в том числе и просветительскую миссию, сохраняя олимпийское наследие и память о достижениях наших выдающихся олимпийцев».

C каждой именной медалью олимпийского чемпиона на Аллее славы размещаются таблички с QR-кодом, при наведении на который можно получить сведения о его спортивной биографии, виде спорта, его достижениях. Вся информация размещается на специальном сайте Аллеи славы.

- Мы очень рады, что здесь в долине реки Мзымты вновь звучат имена наших знаменитых олимпийцев, тем самым мы также вспоминаем славные дни Олимпиады в Сочи, - сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. - «Роза Хутор», возможно, самый спортивный курорт в мире, и точно наиболее яркий пример эффективного использования олимпийского наследия. Сегодня это крупнейших горный комплекс в России, признанный лучшим не только профессиональным сообществом (World Ski Awards-2020), но и нашим гостями (Travellers Choice-2020). Ежегодно к нам приезжают около 1,7 млн отдыхающих, которые теперь смогут побывать и на Аллее славы. Уверен, что это будет одна из важных достопримечательностей «Роза Хутор».

Аллея славы олимпийских чемпионов будет развиваться, в будущем курорт планирует устанавливать новые персональные медали в честь великих отечественных спортсменов.

источник: «Советский спорт»
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