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Станислав Поздняков встретился с делегацией НОК Польши
20 апреля 22:09

Станислав Поздняков встретился с делегацией НОК Польши

В Олимпийском комитете России состоялась рабочая встреча президента ОКР Станислава Позднякова с делегацией национального олимпийского комитета Польши.

В ее состав которой вошли глава организации Анджей Красницкий, член Правления, вице-президент FISU Мариан Димальский, член Совета Рафал Мильчарский и заместитель Генерального секретаря Ивона Лотиш.

В мероприятии также приняли участие Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, заместитель Генерального директора – руководитель аппарата Родион Плитухин, Ведущий советник Президента ОКР Николай Варфоломеев, Заместитель Генерального секретаря — руководитель Управления международных связей Юрий Юрьев и заместитель руководителя Управления международных связей Алексей Слаутин.

Стороны обсудили актуальные вопросы международного и регионального сотрудничества, в том числе намеченную на 10-11 июня в Афинах 50-ю Генеральную ассамблею Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), подготовку к Играм в Токио, а также III Европейские игры, которые в 2023 году примет Польша.

- Взаимоотношения между национальными олимпийскими комитетами наших стран имеют давнюю и добрую историю, - отметил Станислав Поздняков. – С удовольствием вспоминаю торжественную церемонию в Варшаве в 2019 году, посвящённую 100-летию НОК Польши. Пандемия спутала все планы, и нам удалось снова встретиться только сейчас.

По словам Анджея Красницкого, польские спортсмены продолжают подготовку к Играм согласно первоначальным планам. Он также подчеркнул, что все члены делегации перед вылетом в Японию будут вакцинированы от коронавируса. Кроме того, польская сторона высоко оценила дизайн недавно представленной официальной экипировки Команды ОКР для Игр в Токио.

- В Польше закрыты все магазины, рестораны, театры и спортивные объекты, - отметил Анджей Красницкий. – Исключения сделаны только для спортсменов. Ситуация сложная, но мы считаем, что всё идет по плану. Рассчитываем, что численность нашей делегации в Токио составит около 220-240 человек.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам логистики. Согласно противоэпидемиологическим требованиям Международного олимпийского комитета (МОК) спортсмены могут заселиться в Олимпийскую деревню не ранее чем за пять дней до начала выступлений, а покинуть ее – не позднее, чем через двое суток после их завершения.

По словам Владимира Сенглеева, это добавит организационных сложностей.

- Из-за пандемии основная часть заключительных предолимпийских сборов пройдет на Дальнем Востоке, поэтому в Японию многие спортсмены будут вылетать из Владивостока, Хабаровска и других городов, что заставляет нас продумывать все варианты. Логистика непростая. Данный вопрос активно прорабатывается, и будут найдены оптимальные и благоприятные решения для наших спортсменов, - сказал Генеральный директор ОКР.

Что касается планов польской стороны, то авиакомпания LOT на период проведения Игр еженедельно будет осуществлять минимум 2-3 прямых рейса из Варшавы в Токио.

Член Правления НОК Польши, вице-президент Международной федерации университетского спорта Мариан Димальский рассказал о планах по организации в ближайшее время студенческих соревнований.

- К сожалению, нам пришлось перенести летнюю Универсиаду в Чэнду на лето 2022 года. Тем не менее в декабре рассчитываем провести зимние соревнования в Люцерне, а в 2023-м – собраться в Екатеринбурге. Студенты заждались соревнований.

Участники встречи подробно обсудили III Европейские игры, которые в 2023 году пройдут в Польше. В их программу уже включены более десяти видов спорта, а география мультиспортивного форума объединяет сразу несколько регионов страны: Краков, Малопольское воеводство и Силезию.

- На недавнем Исполкоме ОКР был утвержден бюджет для подготовки к Европейским играм, - сказал Владимир Сенглеев. – Как только пандемия пойдет на спад, хотелось бы приехать в Краков, Малопольское воеводство и Силезию - посмотреть места проведения соревнований, оценить логистику. Также мы рассматриваем возможность организации совместно с партнерами уже ставшего традиционным для Европейских игр Дома болельщиков Олимпийской команды России. Подобный проект мы реализовывали и в 2015 году в Баку, и в 2019-м в Минске. Краков – красивый город, и я уверен, что наши любители спорта захотят его увидеть.

Как отметил Анджей Красницкий, НОК Польши в рамках организации Европейских игр взял курс на сокращение расходов. Например, на главном турнире под эгидой ЕОК будут представлены исключительно виды спорта, для которых не потребуется возводить новых арен. Кроме того, большинство соревнований в 2023 году пройдут в ранге чемпионатов континента или станут квалификационными на Олимпийские игры в Париже.

- Как глава Европейской конфедерации фехтования могу заявить, что в настоящий момент мы ведем работу внутри международной федерации по включению вида спорта в программу III Европейских игр, - сказал Станислав Поздняков. – Соревнования пройдут в статусе чемпионата Европы и будут являться частью олимпийского отбора на Игры-2024. Это позволит собрать в Польше ведущих фехтовальщиков континента.

Решение сделать Европейские игры олимпийским квалификационным турниром – правильное. Это поднимет их престиж, статус и значимость, что особенно важно с точки зрения дальнейшего развития всех видов спорта на континенте. Добавлю, что лично для меня Краков является особенным местом, ведь именно в этом городе в 1994 году я впервые выиграл чемпионат Европы по фехтованию, - добавил глава ОКР.

В завершении встречи Заместитель Генерального секретаря — руководитель Управления международных связей Юрий Юрьев пригласил польскую делегацию принять участие в XXII Форуме руководителей национальных олимпийских комитетов стран СНГ, Балтии и Грузии, который должен пройти в октябре текущего года в Ташкенте.

В свою очередь Анджей Красницкий предложил представителям ОКР посетить Польшу для продолжения и развития добрососедских и взаимовыгодных отношений между странами.

После окончания переговоров участники посетили отборочный матч чемпионата мира по гандболу между сборными России и Турции.

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