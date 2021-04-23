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Товарищеские матчи (сборные) 1-й период Россия 0 Беларусь 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Эрцгебирге 0 П1 2.33 Х 3.30 П2 3.20
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Карлсруэ 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.69 Х 4.20 П2 4.60
Нидерланды - Первый дивизион 19:45 НАК Бреда 0 Эксельсиор 0 П1 1.66 Х 4.20 П2 4.30
Нидерланды - Первый дивизион 19:45 Хелмонд Спорт 0 Эйндховен 0 П1 2.32 Х 3.60 П2 2.70
Германия - Бундеслига 20:00 Гамбург Тауэрс 0 С.Оливер Баске 0
Германия - Бундеслига 21:30 Аугсбург 0 Кёльн 0 П1 2.85 Х 3.30 П2 2.60
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 ПСВ Эйндховен- 0 Осс 0
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 АЗ Алкмар-2 0 Камбюр 0 П1 6.80 Х 5.00 П2 1.37
Франция - Лига 1 22:00 Реймс 0 Марсель 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.06
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Аякс-2 0 НЕК Неймеген 0 П1 2.90 Х 3.70 П2 2.17
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Де Графсхап 0 Алмере Сити 0 П1 2.16 Х 3.60 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Ден Босх 0 Рода 0 П1 4.90 Х 4.30 П2 1.57
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Дордрехт 0 МВВ Маастрихт 0
Испания - Сегунда 22:00 Сарагоса 0 Спортинг Хихон 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 22:00 Арсенал 0 Эвертон 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.80
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Утрехт-2 0 Гоу Эхед Иглс 0 П1 5.10 Х 4.10 П2 1.57
Португалия - Сегунда 22:15 Эшторил 0 Каза Пия 0
За три месяца до Игр в Токио опять вводят режим ЧП. Купить алкоголь невозможно
23 апреля 17:03
автор: Степан Охотников
автор фото: Tokyo2020.org

За три месяца до Игр в Токио опять вводят режим ЧП. Купить алкоголь невозможно

Правительство Японии вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса в столице страны, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хего.

Чрезвычайное положение продлится более двух недель - с 25 апреля по 11 мая. Решение о введении особого положения принял лично премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

В начале мая в Японии, как и в России, отмечают сразу несколько праздников: День рождения предшествующего императора (29 апреля), День конституции (3 мая), День зелени (4 мая) и День детей (5 мая). Этот период называется «золотой неделей», и многие люди в это время отдыхают. Правительство решило воспользоваться хорошей возможностью, чтобы попытаться погасить очередную волну эпидемии, которая накрыла страну: до середины апреля количество случаев заболеваний коронавирусом варьировалось в пределах 2-3 тысяч, но с 14-го числа оно выросло в два раза. В среду в Осаке, втором по величине мегаполисе Японии, было зарегистрировано более 1100 новых случаев заражения - самый высокий показатель с января.

С начала пандемии это уже третье объявление о чрезвычайной ситуации в Японии. Во время действия режима ЧП будут запрещены массовые мероприятия с участием зрителей, закрыты все универмаги, парки развлечений, бары и рестораны, где продают алкоголь. Остальные заведения общественного питания будут работать до 20.00. Будет также сокращено количество рейсов общественного транспорта. Что касается алкоголя, то с ним ситуация вообще катастрофическая - продажа спиртных напитков в период действия чрезвычайного положения будет запрещена.

По словам премьер-министра Японии, правительство планирует завершить процесс вакцинации жителей страны старше 65 лет к старту Олимпийских игр. С этой целью будет приобретено 100 миллионов доз вакцины компании Pfizer.

«Советский спорт» уже писал, что несмотря на оптимистичные заявления представителей МОК, проведение Олимпиады все еще находится под вопросом. Ранее точкой невозврата назывался конец апреля, однако, учитывая сложившуюся ситуацию, все еще существует реальная вероятность отмены Игр. Ранее было объявлено, что Олимпиады пройдет без иностранных болельщиков. Сейчас же министр по делам вакцинации населения Таро Коно заявил, что спортивные объекты могут закрыть и для местных зрителей.

Тем временем, из-за пандемии в Японии вновь отменили проведение знаменитого Токийского автосалона. Но автосалон пусть и значительное событие, но ему далеко до Олимпиады. Ее проведение стало бы знаком триумфа - пусть пока и морального - над эпидемией. Отмена же Игр будет безоговорочным поражением человечества. Ждем развития событий и верим в победу.

источник: «Советский спорт»
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