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Португалия - Сегунда 19:00 Академику 0 Вилафранкензе 0 П1 2.32 Х 3.00 П2 3.20
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Японцы - против Игр. Бах перенес визит в Токио
10 мая 17:17
автор: Степан Охотников
автор фото: Sky Sports

Японцы - против Игр. Бах перенес визит в Токио

Очередной опрос общественного мнения показал, что большинство жителей Японии выступают за отмену Игр в Токио.

Согласно общенациональному опросу, проведенному японской газетой «Ёмиури симбун» 59 процентов жителей страны выступают за отмену Олимпийских игр, которые должны пройти летом в Токио. За проведение соревнований - 39 процентов населения. При этом 23% опрошенных считают, что Олимпиада должна пройти без зрителей, а 16% - что со зрителями, но их количество должно быть ограничено.

Другой опрос, проведенный компанией TBS News, показал примерно такие же цифры: 65 процентов против Игр (37% выступают за полную отмену, 28% - за очередной перенос).

Как ни странно, но результаты опросов придают сдержанный оптимизм, ведь зимой количество выступавших против Игр было больше (иногда намного) 70%. К тому же всем понятно, что дальше переносить Олимпиаду просто некуда - до Игр в Пекине меньше года, а проводить турнир в Японии после китайского, как минимум, странно. Да и не это самое важное. Главное то, что летом заканчиваются контракты МОК со спонсорами. Без их пролонгирования олимпийское движение ожидает коллапс. Да и продление на сильно ухудшенных условиях, а иных в случае отмены Игр в Токио сложно ожидать, тоже сильно ударит по всему мировому спорту.

Тем временем в некоторых регионах Японии продолжает действовать режим чрезвычайного положения. ЧП было введено в столице страны, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хего 25 апреля. Изначально ожидалось, что режим ЧП продлится до 11 мая, однако потом его продлили до конца месяца. С начала пандемии это уже третье объявление о чрезвычайной ситуации в Японии. Во время действия режима ЧП запрещены массовые мероприятия с участием зрителей, закрыты все универмаги, парки развлечений, бары и рестораны, где продают алкоголь. Остальные заведения общественного питания работают до 20.00. Также сокращено количество рейсов общественного транспорта.

В этих условиях президент Международного олимпийского комитета Томас Бах перенес свой визит в Японию. Он должен был принять участие в праздновании прибытия Эстафеты олимпийского огня 17 мая в Хиросиме. Ожидалось, что на следующий день президент МОК должен был встретиться с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Поездка, если бы она состоялась, стала бы первым визитом Баха в Японию с ноября и вторым с тех пор, как было объявлено, что Игры переносятся с 2020 на 2021 год. В нынешней эпидемиологической ситуации президент МОК счел за благо перенести поездку. Новая дата визита Баха в Японию - июнь.

Тем временем, Джон Коутс, вице-президент Международного олимпийского комитета, который является председателем Координационной комиссии МОК по Токио-2020, заявил в субботу, что хотя настроения в Японии в отношении Игр «вызывают беспокойство», он не видит сценария, при котором Игры будут отменены.

Сегодня же премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что последнее слово в этой истории будет за МОК.

источник: «Советский спорт»
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