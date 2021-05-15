Проводить Игры в Токио надо, иначе международное Олимпийское движение ждет коллапс

Вчера исполнительный директор Международной федерации парусного спорта (World Sailing) Дэвид Грэм заявил, что без финансовой помощи со стороны Международного олимпийского комитета организацию пришлось бы ликвидировать. Напомню, что МОК выделил помощь в связи с переносом Олимпийских игр в Токио с 2020-го на 2021-й год.
Тут необходимо раскрыть тему доходов и расходов МОК. Основную часть доходов составляют продажи прав на трансляцию Олимпиад и доходы от партнеров. На сегодняшний день это 15 международных корпораций: Airbnb, Alibaba, Allianz, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Dow, GE, Intel, Omega, Panasonic, Procter & Gamble, Samsung, Toyota, Visa. Львиную же долю расходов МОК составляют помощь национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям.
Например, в 2018 году МОК заработал $2,205 млрд. Телевидение дало $1,436 млрд, спонсоры - $550 млн. Важный момент: доход за продажу телеправ МОК получает только в годы проведения Игр, а вот деньги от спонсоров поступают ежегодно.
Так вот. Если Олимпийские игры в этом году не состоятся, МОК, во-первых, потеряет гигантскую сумму, не продав телеправа. Во-вторых, новые контракты подписываются после каждых летних Игр. Само собой, в будущие договоры покупатели прав включат риск того, что следующие Олимпиады тоже могут не состояться, и никакие гарантии их не устроят. Соответственно и суммы будущих контрактов будут заметно ниже. Скорее всего, отмена Игр-2020 скажется и на величине договоров с партнерами.
Общие потери могут исчисляться миллиардами долларов.
По принципу домино этот удар скажется и на финансово зависимых от МОК национальных олимпийских комитетах и международных спортивных федерациях. Тут уместно вернуться к парусному спорту, который выжил благодаря помощи МОК, которая оценивается в 3,1 миллиона, и чей пример очень показателен. Кстати, само собой, эти деньги не были подарком, ссуду надо возвращать. За счет доходов от проведения Игр, которые могут не состояться...
Слова Дэвида Грэма - первое признание финансовых трудностей со стороны высокопоставленного чиновника международной федерации и первый тревожный звонок.
Понятно, что МОК делает максимум возможного, чтобы Игры состоялись. Но сейчас все зависит от руководства Японии. Оно тоже не теряет времени даром: сразу в нескольких префектурах до конца месяца будет действовать режим чрезвычайного положения, идет массовая вакцинация. Однако понизить уровень заболеваемости хотя бы до уровня начала апреля (2500-3000 случаев вдень) не получается. Сейчас этот уровень держится в районе 6-7 тысяч в день. Это, конечно, не катастрофа, даже в России уровень заболеваемости чуть больше, но Япония страна возрастная, и местные жители справедливо опасаются пандемии.
Тут еще надо учитывать тот факт, что однажды Игры в Стране восходящего солнца, в 1940 году, уже не состоялись. Это, конечно, не решающий фактор, но его тоже принимает во внимание местное руководство.
И все-таки главное - здоровье нации. Подождем июня и окончания режима ЧП. Возьму на себя смелость предположить, что если эпидемиологическая ситуация кардинально не ухудшится, Игры в Токио состоятся в запланированные сроки.