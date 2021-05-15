Проводить Игры в Токио надо, иначе международное Олимпийское движение ждет коллапс

Вчера исполнительный директор Международной федерации парусного спорта (World Sailing) Дэвид Грэм заявил, что без финансовой помощи со стороны Международного олимпийского комитета организацию пришлось бы ликвидировать. Напомню, что МОК выделил помощь в связи с переносом Олимпийских игр в Токио с 2020-го на 2021-й год.

Тут необходимо раскрыть тему доходов и расходов МОК. Основную часть доходов составляют продажи прав на трансляцию Олимпиад и доходы от партнеров. На сегодняшний день это 15 международных корпораций: Airbnb, Alibaba, Allianz, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Dow, GE, Intel, Omega, Panasonic, Procter & Gamble, Samsung, Toyota, Visa. Львиную же долю расходов МОК составляют помощь национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям.

Например, в 2018 году МОК заработал $2,205 млрд. Телевидение дало $1,436 млрд, спонсоры - $550 млн. Важный момент: доход за продажу телеправ МОК получает только в годы проведения Игр, а вот деньги от спонсоров поступают ежегодно.

Так вот. Если Олимпийские игры в этом году не состоятся, МОК, во-первых, потеряет гигантскую сумму, не продав телеправа. Во-вторых, новые контракты подписываются после каждых летних Игр. Само собой, в будущие договоры покупатели прав включат риск того, что следующие Олимпиады тоже могут не состояться, и никакие гарантии их не устроят. Соответственно и суммы будущих контрактов будут заметно ниже. Скорее всего, отмена Игр-2020 скажется и на величине договоров с партнерами.

Общие потери могут исчисляться миллиардами долларов.