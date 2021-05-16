«Случай с Россией показал, что мы можем наказывать целые страны». Интервью президента ВАДА

- Я встречался с представителями администрации президента Джо Байдена, которые будут отвечать за антидопинговую политику в Белом доме. Есть желание сотрудничать. Происходит некоторое «потепление климата». Я ценю приверженность американских властей борьбе с допингом. Однако не секрет, что примерно 90% американских спортсменов не играют по правилам, изложенным во Всемирном антидопинговом кодексе. Они представляют организации, не подписавшие Кодекс. Я имею в виду студенческий спорт и профессиональные лиги, такие как НБА, НХЛ, НФЛ и т.д. Боюсь, что Антидопинговое агентство США (USADA) часто об этом забывает.

- Ни для кого не секрет, что в прошлом году тестирование было сильно ограничено из-за полной изоляции во многих странах, особенно в первые месяцы пандемии. Но уже в марте 2021 года мы вернулись к нормальному уровню внесоревновательного тестирования и даже превзошли его: вы взяли 115% проб по сравнению с мартом 2019 года. Это больше, чем до пандемии. Что касается общих показателей, тестирования во время и вне соревнований, то тут соотношение с 2019 годом - 85%. Это хороший показатель, учитывая, что соревнований сейчас намного меньше. Перед Олимпийскими играми в Токио эти цифры значительно увеличатся.

О СИЛЕ ВАДА

- Силу ВАДА показало решение Спортивного арбитражного суда в отношении России. Решение CAS сделало нас еще сильнее. Оно подтвердило нашу способность наказывать целые страны. Но помимо больших возможностей на наших плечах лежит и большая ответственность. Существуют различные попытки давления, в том смысле, что кто-то хочет играть большую роль, чем должен, но я никогда не соглашусь на это.

О РОССИИ

- На ситуацию с Россией нужно смотреть по-разному. Арбитражный суд в Лозанне уже вынес решение. С формальной и юридической точки зрения это был большой успех ВАДА. Все предоставленные нами доказательства манипуляций подтвердились. С другой стороны, мы разочарованы тем, что предложенные нами санкции были сокращены с 4 до 2 лет. Их область применения также немного уменьшена, в т.ч. это относится к национальным цветам на униформе. Однако следует помнить, что в этом процессе ВАДА выступало прокурором, а судьей - CAS. Мы уважаем это решение. CAS поручил ВАДА следить за ситуацией в РУСАДА. Его аккредитация приостановлена. Для полного возвращения в антидопинговую семью потребуется одобрение ВАДА. Мы открыты, чтобы помочь им, но условия сотрудничества будут строго определены и соблюдены. Без скидок.

О РОДЧЕНКОВЕ

- У меня к нему двойственное отношение. Я не сторонник прославления этого человека. Не будем забывать, что он во многом виноват в скандале, в создании системы обмана. То, что он перешел на сторону добра - это хорошо, но я далек от того, чтобы его идеализировать. Второй момент - так называемый «Закон Родченкова», подписанный и одобренный админисрацией Дональда Трампа. Он, среди прочего, вводит принцип экстерриториальной юрисдикции и возможность применения уголовных санкций за пределами территории США. «Закон Родченкова» вызывает большие юридические сомнения не только у ВАДА, МОК, но и у многих правительств, потому что дает американцам право вмешиваться в дела других стран. К сожалению, это может привести к дисгармонизации антидопинговой системы в мире.

ОБ ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО

- Очень сложный вопрос. В марте 2020 года никто и представить не мог, что Олимпиады не будет. Что такое вообще возможно в наше время. Сейчас все указывает на то, что Игры состоятся. Вопрос в том, в каком режиме они пройдут.