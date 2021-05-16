«Случай с Россией показал, что мы можем наказывать целые страны». Интервью президента ВАДА

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Португалия - Сегунда 1-й тайм, 45+3' Ковильян 1 Эшторил 1
Италия - Серия А 1-й тайм, 29' Фиорентина 0 Наполи 0 П1 5.90 Х 4.50 П2 1.55
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм Локомотив М 0 Урал 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 7.30
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм Тамбов 0 Зенит 0 П1 20.0 Х 14.0 П2 1.07
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 2' Ахмат 0 Спартак М 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.90
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 2' Динамо М 0 ЦСКА 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.15
Россия - Премьер-Лига не начался Ростов 0 Краснодар 0 П1 2.95 Х 3.50 П2 2.45
Россия - Премьер-Лига не начался Уфа 0 Арсенал 0 П1 2.08 Х 3.10 П2 4.10
Россия - Премьер-Лига не начался Рубин 0 Ротор 0 П1 1.45 Х 5.00 П2 6.00
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 4' Кристал Пэлас 0 Астон Вилла 0 П1 2.95 Х 3.80 П2 2.24
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 2' Химки 0 Сочи 0 П1 4.50 Х 4.10 П2 1.75
Испания - Сегунда 15:00 Сабадель 0 Тенерифе 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.00
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кротоне 0 П1 1.49 Х 5.20 П2 5.80
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Визела 0 П1 4.80 Х 2.90 П2 1.92
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.38 Х 3.50 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 16:05 Тоттенхэм Хотс 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.53 Х 4.60 П2 6.00
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.68 Х 3.90 П2 5.10
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Карлсруэ 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Падерборн 07 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Фортуна 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Оснабрюк 0 Гамбург 0 П1 5.90 Х 4.30 П2 1.55
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 3.40 Х 3.80 П2 2.04
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Дармштадт 98 0 Хайденхайм 0 П1 2.55 Х 3.60 П2 2.65
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Зандхаузен 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Санкт-Паули 0 Ганновер-96 0 П1 2.05 Х 3.90 П2 3.30
Португалия - Сегунда 17:00 Каза Пия 0 Варзим 0
Испания - Сегунда 17:00 Фуэнлабрада 0 Райо Вальекано 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.40
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Фейренсе 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.00
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 12.5 Х 6.70 П2 1.24
Португалия - Сегунда 18:30 Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 3.80
«Случай с Россией показал, что мы можем наказывать целые страны». Интервью президента ВАДА
16 мая 13:11
автор: Степан Охотников
автор фото: Polska Agencja Prasowa

«Случай с Россией показал, что мы можем наказывать целые страны». Интервью президента ВАДА

Витольд Банька - о России и США, Олимпиаде в Токио и Родченкове.

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька дал интервью польскому сайту tvp.pl. Приводим самые интересные выдержки.

О СЛОЖНОСТЯХ В РАБОТЕ АНТИДОПИНГОВЫХ СТРУКТУР

- Ни для кого не секрет, что в прошлом году тестирование было сильно ограничено из-за полной изоляции во многих странах, особенно в первые месяцы пандемии. Но уже в марте 2021 года мы вернулись к нормальному уровню внесоревновательного тестирования и даже превзошли его: вы взяли 115% проб по сравнению с мартом 2019 года. Это больше, чем до пандемии. Что касается общих показателей, тестирования во время и вне соревнований, то тут соотношение с 2019 годом - 85%. Это хороший показатель, учитывая, что соревнований сейчас намного меньше. Перед Олимпийскими играми в Токио эти цифры значительно увеличатся.

О США И АМЕРИКАНСКОМ СПОРТЕ

- Я встречался с представителями администрации президента Джо Байдена, которые будут отвечать за антидопинговую политику в Белом доме. Есть желание сотрудничать. Происходит некоторое «потепление климата». Я ценю приверженность американских властей борьбе с допингом. Однако не секрет, что примерно 90% американских спортсменов не играют по правилам, изложенным во Всемирном антидопинговом кодексе. Они представляют организации, не подписавшие Кодекс. Я имею в виду студенческий спорт и профессиональные лиги, такие как НБА, НХЛ, НФЛ и т.д. Боюсь, что Антидопинговое агентство США (USADA) часто об этом забывает.

О СИЛЕ ВАДА

- Силу ВАДА показало решение Спортивного арбитражного суда в отношении России. Решение CAS сделало нас еще сильнее. Оно подтвердило нашу способность наказывать целые страны. Но помимо больших возможностей на наших плечах лежит и большая ответственность. Существуют различные попытки давления, в том смысле, что кто-то хочет играть большую роль, чем должен, но я никогда не соглашусь на это.

О РОССИИ

- На ситуацию с Россией нужно смотреть по-разному. Арбитражный суд в Лозанне уже вынес решение. С формальной и юридической точки зрения это был большой успех ВАДА. Все предоставленные нами доказательства манипуляций подтвердились. С другой стороны, мы разочарованы тем, что предложенные нами санкции были сокращены с 4 до 2 лет. Их область применения также немного уменьшена, в т.ч. это относится к национальным цветам на униформе. Однако следует помнить, что в этом процессе ВАДА выступало прокурором, а судьей - CAS. Мы уважаем это решение. CAS поручил ВАДА следить за ситуацией в РУСАДА. Его аккредитация приостановлена. Для полного возвращения в антидопинговую семью потребуется одобрение ВАДА. Мы открыты, чтобы помочь им, но условия сотрудничества будут строго определены и соблюдены. Без скидок.

О РОДЧЕНКОВЕ

- У меня к нему двойственное отношение. Я не сторонник прославления этого человека. Не будем забывать, что он во многом виноват в скандале, в создании системы обмана. То, что он перешел на сторону добра - это хорошо, но я далек от того, чтобы его идеализировать. Второй момент - так называемый «Закон Родченкова», подписанный и одобренный админисрацией Дональда Трампа. Он, среди прочего, вводит принцип экстерриториальной юрисдикции и возможность применения уголовных санкций за пределами территории США. «Закон Родченкова» вызывает большие юридические сомнения не только у ВАДА, МОК, но и у многих правительств, потому что дает американцам право вмешиваться в дела других стран. К сожалению, это может привести к дисгармонизации антидопинговой системы в мире.

ОБ ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО

- Очень сложный вопрос. В марте 2020 года никто и представить не мог, что Олимпиады не будет. Что такое вообще возможно в наше время. Сейчас все указывает на то, что Игры состоятся. Вопрос в том, в каком режиме они пройдут.

источник: «Советский спорт»
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