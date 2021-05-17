Названы лауреаты «Серебряной лани»

Премию традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) по итогам прошедшего года. Нынешняя церемония прошла уже в 24-й раз.

- Спортивные журналисты определяют лучших спортсменов года с середины 50-х годов, и вот уже почти четверть века мы вручаем лауреатам «Серебряные лани», - пояснил президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов. – И даже в такой сложный год мы решили не отменять церемонию. Мы благодарны Олимпийскому комитету России, который нас поддерживает.

Церемония началась с чествования семикратной чемпионки мира по международным шашкам Тамары Тансыккужиной.

Российский комитет фэйр-плей и руководство ОКР приняли решение наградить Тамару Тансыккужину специальным призом «За проявленное благородство».

Напомним, что Тансыккужина в начале мая защитила титул чемпионки мира в противостоянии с полькой Натальей Садовской. Во время четвертой партии матча один из организаторов (матч проходил в Польше) прямо во время поединка отклеил стикер с именем Тансыккужиной и российским флагом от игрового столика, а также убрал со стола флаг России. Тансыккужина, несмотря на это, продолжила игру, хотя в этой партии уступила сопернице.