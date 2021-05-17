Названы лауреаты «Серебряной лани»

Премию традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) по итогам прошедшего года. Нынешняя церемония прошла уже в 24-й раз.
- Спортивные журналисты определяют лучших спортсменов года с середины 50-х годов, и вот уже почти четверть века мы вручаем лауреатам «Серебряные лани», - пояснил президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов. – И даже в такой сложный год мы решили не отменять церемонию. Мы благодарны Олимпийскому комитету России, который нас поддерживает.
Церемония началась с чествования семикратной чемпионки мира по международным шашкам Тамары Тансыккужиной.
Российский комитет фэйр-плей и руководство ОКР приняли решение наградить Тамару Тансыккужину специальным призом «За проявленное благородство».
Напомним, что Тансыккужина в начале мая защитила титул чемпионки мира в противостоянии с полькой Натальей Садовской. Во время четвертой партии матча один из организаторов (матч проходил в Польше) прямо во время поединка отклеил стикер с именем Тансыккужиной и российским флагом от игрового столика, а также убрал со стола флаг России. Тансыккужина, несмотря на это, продолжила игру, хотя в этой партии уступила сопернице.
Благородно провела себя ее соперница, двукратная чемпионка мира Наталья Садовская – в знак солидарности она убрала с игрового столика польский флаг.
Поэтому Олимпийский комитет России решил вручить специальный приз «За проявленное благородство» также Наталье Садовской.
- Многие говорили, что нужно подать апелляцию, переиграть партию. Но Тамара проявила свои лучшие качества. Поступок Садовской не оставил равнодушным никого. Нужно отметить, что она проявила солидарность, дух Олимпиады, уважение к сопернику. Для меня жест польской спортсменки был большим потрясением. Мы с Николаем Долгополовым, который возглавляет комитет Fair Play ОКР, сошлись во мнении, что эту награду заслужили обе спортсменки, - пояснил глава ОКР Станислав Поздняков.
Также дипломами Российского комитета Fair Play за организацию и проведение благотворительного турнира «Сборная - России» была отмечена сборная России по шахматам. Все вырученные от проведения турнира средства были направлены в региональные больницы, которые боролись с пандемией коронавируса.
Далее прошло чествование лауреатов года.
Лучшим тренером 2020 года признан Александр Кузнецов, много лет работающий с велосипедистами. Он также является папой нашей знаменитой теннисистки Светланы Кузнецовой.
Лучшей командой года стала сборная России по шахматам, победившая в онлайн-Олимпиаде-2020.
В десятку лучших спортсменов также вошли: Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велоспорт), Наталья Воронина (конькобежный спорт), Екатерина Катникова и Роман Репилов (санный спорт), Алена Косторная (фигурное катание), Даниил Медведев и Андрей Рублев (теннис), Константин Курохтин (Паралимпийский спорт - керлинг) и Анжелика Сидорова (легкая атлетика).